 Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят, - Зеленский об отношении защитников Украины к разведению войск на Донбассе

Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая во время пресс-марафона на вопрос журналиста Цензор.НЕТ Евгения Кузьменко.

Приводим текст беседы президента с корреспондентом дословно.

Кузьменко: "Вы сегодня несколько раз сказали, что пришли к власти, обещая людям мир, и они вам поверили, и это, очевидно, так. Но есть люди, которые заслуживают очень особого уважения и внимания к их точке зрения. Люди, без которых не было бы вообще, наверное, сегодня государства Украина. Это люди, которые ее защищают".

Зеленский: "Так и есть".

Кузьменко: "Которые на передовой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете. Если бы сейчас спросить "обычною сотню" людей на передовой, как они относятся к тому, что может быть отвод войск. Этот результат, их ответ – он бы вас удовлетворил? Вы думаете, что они ответили – даже те, кто голосовал за вас на выборах – так, как вы хотите этого?".

Зеленский: "Как я хочу? Просто это интересно, что вы говорите, как я хочу этого...".

Кузьменко: "Как вы предлагаете. Отвод войск".

Зеленский: "Отвод войск - он сформулирован в Минске. Мы можем еще раз эту историю с вами проговорить, но мне кажется, мы о ней говорили. Военные, которые сейчас защищают наши границы, скажем так, они понимают все происходящие изменения. Они прекрасно понимают. Они готовятся. Они отводят. Вы можете тоже спросить. Я знаю их отношение. Мы обеспечиваем безопасность в точках отвода. Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе".

Также на Цензор.НЕТ: Мы проиграли коммуникацию по "формуле Штайнмайера", - Зеленский. ВИДЕО