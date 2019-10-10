 Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят, - Зеленский об отношении защитников Украины к разведению войск на Донбассе

Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая во время пресс-марафона на вопрос журналиста Цензор.НЕТ Евгения Кузьменко.
Приводим текст беседы президента с корреспондентом дословно.
Кузьменко: "Вы сегодня несколько раз сказали, что пришли к власти, обещая людям мир, и они вам поверили, и это, очевидно, так. Но есть люди, которые заслуживают очень особого уважения и внимания к их точке зрения. Люди, без которых не было бы вообще, наверное, сегодня государства Украина. Это люди, которые ее защищают".
Зеленский: "Так и есть".
Кузьменко: "Которые на передовой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете. Если бы сейчас спросить "обычною сотню" людей на передовой, как они относятся к тому, что может быть отвод войск. Этот результат, их ответ – он бы вас удовлетворил? Вы думаете, что они ответили – даже те, кто голосовал за вас на выборах – так, как вы хотите этого?".
Зеленский: "Как я хочу? Просто это интересно, что вы говорите, как я хочу этого...".
Кузьменко: "Как вы предлагаете. Отвод войск".
Зеленский: "Отвод войск - он сформулирован в Минске. Мы можем еще раз эту историю с вами проговорить, но мне кажется, мы о ней говорили. Военные, которые сейчас защищают наши границы, скажем так, они понимают все происходящие изменения. Они прекрасно понимают. Они готовятся. Они отводят. Вы можете тоже спросить. Я знаю их отношение. Мы обеспечиваем безопасность в точках отвода. Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе".
Также на Цензор.НЕТ: Мы проиграли коммуникацию по "формуле Штайнмайера", - Зеленский. ВИДЕО
Может предложишь, как достичь его прекращения?
Если орки согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.
Кто-то может обьяснить?
Едут 2 ковбоя по пустыне. Вдруг видят- лежит голая женщина.
Подъехали. А кому 1-му её трахать?
Сезли с лошадей- и каждый положил руку ей на попу. Кто первый уберёт руку- тот проиграл.
Сидят, ждут. Вдруг одному из них на нос села муха! И позает. Чешется- до слёз!
Дождался пока оппонент на секунду отвернулся- смахнул муху- и снова кладёт руку на попу.
- Джон! Убери руку с моей ж.
Не бойтесь золы, не бойтесь ****,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: Я знаю, как надо.
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Гоните его. Не верьте ему.
Он ВРЁТ. Он не знает - как надо...
наверное будут погромы..
Прихлопнут моментально- все только этого и ждут.
Кулак.
Короче -- майданим Кучму!
****** Слуга Народу
@Surovyy_UA
Уже 10 часов идёт марафон Хотели открытость? Получайте,нате, ответы на все вопросы максимально открытые Все ещё хотите Петю назад?
Укр777
@zsusso777
Мародер после такой пресухи уже лежал бы под капельницей с бутылкой виски в руках.
Максим Иванищев
@ima7today
Бесспорно одно, Зеленский - самый демократичный президент за всю историю независимой Украины
"Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе"."
И даже тут шакал прикрывается Кучмой
Источник: https://censor.net.ua/n3153341