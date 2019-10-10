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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят, - Зеленский об отношении защитников Украины к разведению войск на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что знает, как находящиеся на передовой военнослужащие относятся к планам о разведении войск. По словам главы государства, они понимают все происходящие изменения.

Об этом Владимир Зеленский сказал, отвечая во время пресс-марафона на вопрос журналиста Цензор.НЕТ Евгения Кузьменко.

Приводим текст беседы президента с корреспондентом дословно.

Кузьменко: "Вы сегодня несколько раз сказали, что пришли к власти, обещая людям мир, и они вам поверили, и это, очевидно, так. Но есть люди, которые заслуживают очень особого уважения и внимания к их точке зрения. Люди, без которых не было бы вообще, наверное, сегодня государства Украина. Это люди, которые ее защищают".

Зеленский: "Так и есть".

Кузьменко: "Которые на передовой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете. Если бы сейчас спросить "обычною сотню" людей на передовой, как они относятся к тому, что может быть отвод войск. Этот результат, их ответ – он бы вас удовлетворил? Вы думаете, что они ответили – даже те, кто голосовал за вас на выборах – так, как вы хотите этого?".

Зеленский: "Как я хочу? Просто это интересно, что вы говорите, как я хочу этого...".

Кузьменко: "Как вы предлагаете. Отвод войск".

Зеленский: "Отвод войск - он сформулирован в Минске. Мы можем еще раз эту историю с вами проговорить, но мне кажется, мы о ней говорили. Военные, которые сейчас защищают наши границы, скажем так, они понимают все происходящие изменения. Они прекрасно понимают. Они готовятся. Они отводят. Вы можете тоже спросить. Я знаю их отношение. Мы обеспечиваем безопасность в точках отвода. Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе".

Также на Цензор.НЕТ: Мы проиграли коммуникацию по "формуле Штайнмайера", - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3153341
 
 
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Зебилы, а почему вы уже не требуете с кацапов восстанавливать Донбасс, а уже сами готовитесь где-то 100млрд $ потратить с бюджета Украины?
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ти жартуєш? 100 мрлд $ = 2,5 трлн грн, річний бюджет України десь 1,6 трлн грн, з них на держборг 0,5 трлн грн.
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Ну так уже вводят много налогов + ещё введут несколько налогов только на восстановление Донбасса и восстанавливать его будет не 1 год и не 5
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Ты ищешь все новые поводы для продолжения конфликта?
Может предложишь, как достичь его прекращения?
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А зачем вообще отводить войска для получения контроля над границей.
Если орки согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.
Кто-то может обьяснить?
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Наверное новая граница будет на границе донецкой и луганской областей.
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Не, ну они же жвандят что как только отведут войска то орки моментально разоружатся и рашка передаст контроль над границей. Что мешает им єто сделать без отвода ЗСУ?
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Для того чтобы Украина смогла там провести голосование.

Едут 2 ковбоя по пустыне. Вдруг видят- лежит голая женщина.
Подъехали. А кому 1-му её трахать?
Сезли с лошадей- и каждый положил руку ей на попу. Кто первый уберёт руку- тот проиграл.

Сидят, ждут. Вдруг одному из них на нос села муха! И позает. Чешется- до слёз!

Дождался пока оппонент на секунду отвернулся- смахнул муху- и снова кладёт руку на попу.

- Джон! Убери руку с моей ж.
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14 октября посмотрим как военные понимают Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят, - Зеленский об отношении защитников Украины к разведению войск на Донбассе - Цензор.НЕТ 4175
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Сдаётся мне, что мы накануне грандиозного шухера
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"Зеленский свой парень. Зеленский всё сможет. Зеленский всё знает. Зеленский знает как надо...
Не бойтесь золы, не бойтесь ****,
Не бойтесь пекла и ада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: Я знаю, как надо.
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Гоните его. Не верьте ему.
Он ВРЁТ. Он не знает - как надо...
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целый день срач...
наверное будут погромы..
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Свино-********* сейчас сидят смирно- боятся Пукнуть.

Прихлопнут моментально- все только этого и ждут.
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"Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят"
Кулак.
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Если начнут отводить , то красная черта пройдена , пора арестовывать😐
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врет как дышит. нет в минске отведения войск. вообще нет
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Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе

Короче -- майданим Кучму!
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Ну да, - Минск "подписал" Порошенко, Шаурмаера Кучма, а народне сонечко не при делах)
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-- не, нендо! Порох ничего не подписывал... ...будем Кучму бить! *)
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Навряд чи військові розуміють рухи Зелі.. Поки виконують, але в більшості всього не підтримують.
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Разведение войск неизбежно, в Станице Луганской это уже опробовали и проблем нет, так почему о Золотом столько криков подняли.
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Да потому что позиции слишком близко, там местами всего пару сотен метров.
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А что там за отвод в Минске сформулирован?
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Договоренности о разведении были уже после Минска в 2016
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****** Слуга Народу

@Surovyy_UA

Уже 10 часов идёт марафон Хотели открытость? Получайте,нате, ответы на все вопросы максимально открытые Все ещё хотите Петю назад?









Укр777

@zsusso777

Мародер после такой пресухи уже лежал бы под капельницей с бутылкой виски в руках.









Максим Иванищев

@ima7today

Бесспорно одно, Зеленский - самый демократичный президент за всю историю независимой Украины
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Им дали приказ и они отступают. Но они бы тебя на куски порвали за то что сдаешь Украину. Если вы устали от войны то я устал платить налоги. Идите нах.
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Зеро путает военных с Хомчаком, людиной коломойского.
"Мы приняли текст. Все, что мы сделали - мы приняли текст формулы Штайнмайера, которую подписал господин Кучма, так как он является председателем в нашей группе"."
И даже тут шакал прикрывается Кучмой
Источник: https://censor.net.ua/n3153341
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А народ не панімаєт, "хочет разобратся, что к чему" (с)
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Один дуралей под иловайском уже договаривался. Не считается. Этому хочется на своих граблях сплясать.
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