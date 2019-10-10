 Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло"

Как передает Цензор.НЕТ, посреди общения с группой журналистов несколько активистов, которые находились на первом этаже, начали скандировать "Государственная афера "Доступное жилье", помогите!"

Президент пытался продолжить отвечать на поставленный вопрос, однако толпа не умолкала. "Мы вас услышали. Семь раз", – обратился к людям Зеленский.

После этого он прервал пресс-конференцию, встал со своего места и спросил, есть ли у активистов документы, а также поинтересовался, обращались ли они к мэру города.

Одна из митингующих рассказала, что проблема "не решается с 2010 года", а из счетов пропали 43 миллиона.

Рассказ женщины прервал неизвестный мужчина, который начал кричать к Зеленскому: "Господин президент! Я вам за две минуты расскажу, как решить все проблемы в этой стране, только пустите!".

Зеленский в свою очередь сообщил, что митингующие могут передать документы и детально рассказать о проблеме заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

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