EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1441  61
Все про:Зеленский (3199) пресс-конференция (228)

 Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло"

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского прервали украинцы, которые попросили главу страны разобраться с государственной социальной программой "Доступное жилье".

Как передает Цензор.НЕТ, посреди общения с группой журналистов несколько активистов, которые находились на первом этаже, начали скандировать "Государственная афера "Доступное жилье", помогите!"

Президент пытался продолжить отвечать на поставленный вопрос, однако толпа не умолкала. "Мы вас услышали. Семь раз", – обратился к людям Зеленский.

После этого он прервал пресс-конференцию, встал со своего места и спросил, есть ли у активистов документы, а также поинтересовался, обращались ли они к мэру города.

Одна из митингующих рассказала, что проблема "не решается с 2010 года", а из счетов пропали 43 миллиона.

Рассказ женщины прервал неизвестный мужчина, который начал кричать к Зеленскому: "Господин президент! Я вам за две минуты расскажу, как решить все проблемы в этой стране, только пустите!".

Зеленский в свою очередь сообщил, что митингующие могут передать документы и детально рассказать о проблеме заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Слишком много внимания уделено "попередникам", - Порошенко про пресс-марафон Зеленского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3153340
 
 
 Топ комментарии
 
Вот бы психиатра на ЦН
90% порохоботов сразу бы на лечение отправили
10% остальных - чуть попозже
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
заместителю главы Офиса президента пацану Кириллу Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, утроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 4658

Він щось з губерніями в Україні накрутив
 показать весь комментарий
 
 
хух. співчуваю тим людям, які не так і не зрозуміли де дешевий сир, АЛЕ яке відношення має Зеленський до вашого IQ????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа петра мальдивского "Будка развалилась"
 показать весь комментарий
 
 
гг Васёк какой юморок. Беги в Шапито 95 там должны Василька оценить..талантище пропадает под безымянным флажком..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пресс-марафон президента Владимира Зеленского прервали украинцы, которые попросилиИсточник: https://censor.net.ua/n3153340 - хтось в них національність запитував ? Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 9237
 показать весь комментарий
 
 
Наверное. это чтобы подчеркнуть, что не маланцы.
 показать весь комментарий
 
 
а як же вони це визначили - невже в штани їм заглядали ? ....))
 показать весь комментарий
 
Твоего маланца за милю видно какие штаны сепарок прокацапский???
 показать весь комментарий
 
юдьку привяжуть до цієї афери, чи знову з богом відпустять?
 показать весь комментарий
 
 
"толпа" значит?
А чего не шлюхи десятидолларовые?
 показать весь комментарий
 
 
"Гражданских отсечь", намного красивше))
 показать весь комментарий
 
 
да, тому що колона військових тоді була на марші. Старший за посадою зобовязаний був дати команду.
 показать весь комментарий
 
 
откуда сепарше Франческа лайкавшей новости за отмену льгот ветеранам АТО знать об этом???
 показать весь комментарий
 
Какой то дед с первого этажа с пеной у рта орет на зеленского, или тот остановит гомосексуализм и аборты или продолжит сатанинский путь друга Сороса Порошенка? Зеля сверху орет в ответ, что он в абортах неуиноуатый и с Соросом не знаком. Эта прессуха войдет в века. © сеть
 показать весь комментарий
 
 
Если Зе не нравится народ который его выбрал пусть выберет себе другой народ.
Нельзя так себя вести.
Уже темники разослали называть людей толпой.
 показать весь комментарий
 
 
надо было атсекать...атсекать всех нах..,как петро,сори,президент петро
 показать весь комментарий
 
 
Я не читаю наночь зебениных газет и не понимаю ваши жаргонизмы.
Поэтому "атсекать всех нах" для меня это ни о чем.
Или пиши человеческим языком или иди нах.
 показать весь комментарий
 
 
кацап - ти відверто палишся і тобі на сайти с.ру
 показать весь комментарий
 
 
ты дурика не включай.
атец твой народ атсекал
www.youtube.com/watch?v=_SNIbnsjhwE
 показать весь комментарий
 
 
Васька витнорогий пора в стойло на Рабсию.. чучело козломордое.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот бы психиатра на ЦН
90% порохоботов сразу бы на лечение отправили
10% остальных - чуть попозже
 показать весь комментарий
 
 
Интересно конечно причем тут порохоботы если конкретно этот дед голосовал за Зе.
То что газпромовских троллей набирают на помойках это понятно.
Непонятно для чего их на цензоре держат.
Кроме дерьма они ничего не производят.
 показать весь комментарий
 
 
ну чому ж - вони виробляють негативний імідж їх замовника ... Педрові 8% на виборах - це їх їх заслуга також ! Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 149
 показать весь комментарий
 
 
Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 6767Кацапура, ты зашкварился уже
Скажи бригадиру пусть нового пришлют
Ни один украинец не напишет о майдановцах «майданутые»
 показать весь комментарий
 
 
У тебя ус отклеился еще когда ты за Медведчука в 2016 году топила.
Так что прекращай уже.
😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Да. В коротком комменте вся суть ярмарки сумасшедших.Да, жаль нет с нами старика Босха!
 показать весь комментарий
 
 
Так это его избиратель.
Может и сумасшедшие но других у него нет.
Так зачем их гавном обмазывать?
Это не порядочно.
 показать весь комментарий
 
Да, я сделала ЭТО. Я - мощь. И выдержка. И стальные нервы. А от меня- краткое содержание первых нескольких часов этого действа.

Общее впечатление: Вова хочет, но не может.

Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.

Началось все с того, что Вова по утрам бегает, поэтому хотел прийти на прессуху в трениках, но его вовремя остановили. Велик? Нет, не удобно, Киев не приспособлен, мы только готовимся к децентрализации.

При чем тут она? И почему только готовимся? Поди знай.

Основную свою миссию Вова видит в прекращении войны. Слово «победа» не прозвучало ни единожды. Слово «прекращение» раз 200.

А еще попередники. Которые не обеспечили ВПЛам помощь в 14-м, поэтому многие вернулись и теперь разочарованы. Попередники занимались войной.

Вова, как ВПЛ, я нереально благодарна твоим попередникам, что мне вообще в принципе было куда удрать из Донецка. Потому что попередники попередников ******** армию. Так что да. Предыдущая власть занималась войной. Пока ты петлял от повесток и снимал кинцо на деньги РФ.

Ну да ладно. Больше всего ранила вот эта странная метода. Люди в Золотом 500 человек сказали, что они не против, поэтому мы отведем войска. Люди в оккупированном Донецке не чувствуют себя украинцами, ну штош.

И? С каких это пор мы будем ориентироваться на ощущения каких-то групп людей и строить на этом основании свою внешнюю политику?
Про Пашинского отлично вообще.

Цитата: Пашинского закрыли- это ж хорошо? Вы спросите у людей на улице, Пашинский бандит? Сто из ста скажут- бандит!
***… Володя, у нас не голосованием называют человека бандитом, а посредством судебной ветки власти. Потому что по твоей логике можно было подойти к сотне человек, собравшихся на вече, и спросить «На палю Зеленского? Вывернем его мехом внутрь?" Как ты думаешь, тебе понравился бы ответ?

Или это просто гвозди трутся ржавыми шляпками?

И кстати, Вова таки читает ФБ. И прекрасно знает, что здесь пишут эти немножечко проплаченные порохоботы.

С Америкой были уставшие отношения, патамушта Америка не понимала, куда тратили деньги, их деньги. И даже заблокировали ВЕСНОЙ 140млн помощи. Но Володя всё порешал разговором с Трампом. Безо всяких, конечно, условий с его стороны.

Дальше было вот это: « Мы должны делать выкрутасы, чтоб обойти регламент. Чтоб принять законы. Мы вынуждены. Нам нужна скорость.»

Да, Вова, ты это снова сделал. Сказал прямым текстом, что клал ты с прибором на законы, чтобы побыринькому принять новые, свои.

Сажать по весне он хотел, но на него надели наручники. Типа, хорошо, молодец, лохи съели- ты выбрался, а теперь вникай в расклады. Ты- не можешь сажать. А кого будет сажать Аваков и прочие- не твое собачье дело, не для того Беня квиточку растила.

Было много по Нормандскому формату. Именно для того, чтобы он состоялся, нужны и разведение, и подтверждение формулы, и особый статус на постоянной основе. На вопросы о контроле границы не отвечает принципиально или вертит жопой, как глист на сковородке. Равно как и на вопрос, являются ли ДНР и ЛНР участниками переговорного процесса.
Кровопролития на Майдане не будет и ваще он не боится.

Но ФБ читает и с ветеранами встречается. Патамушта не боится, просто захотелось встретиться.

Попытался наехать на парня из СМИ с чехом-бенефициаром. Парень оказался с крепкими яйцами. Вова оказался без. Респект.

Про ФОПы - выйти из тени, платить податки, все нормас, не очкуем. Те. Никакой конкретики, тут он судя по всему вообще дупля не отбивает в происходящем. Выдает заготовки, гвозди гремят. Кароче, капец вам, господа ФОПы.

По амнистии боевикам должен говорить нормандский формат. Ну ****** теперь. В самом деле? Франция, Германия и РФ будут решать вопросы амнистии для людей, 5 лет убивавших украинцев на украинской же земле? Вы рыбного супа переели, зелёные?

Новый КЗОТ хороший, нужный. Но недоработанный. Возможность уволить женщин в декрете пообещал убрать. Словами через рот. Вова, у нас все ходы записаны.

Муж одноклассницы - глава оборонного комитета не ходит на работу потому что инфаркт.

Днепру в бюджете не заложили денег на обещанный мост и аэропорт, но это не крайний вариант бюджета. Деньги будут.

Ну и вишенка.

Почему Путин должен изменить свою политику?

Потому что они устали от санкций и войны, они поняли что Украина не сдаст ніколи ні шматка своєї землі, потому что у нас армия, волонёры и вапще. Путин посмотрит на это, усвідомит неожиданно и прекратит воевать, да. И боевики тоже усвідомлять і складуть зброю. А еще вот в России меня знают хорошо, знают что я либеральный либерал.

И поэтому что?

А буй его знает что…

А еще мы должны поважать институт президентства, но у предыдущей власти такого желания закончить войну не было.
А еще капитуляция - это не зрада.

Зрада - не дать мне виконати свої обіцянки.

Всё, я больше нимагу, у меня кровоточат уши.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Таня Адамс
Беженка из Донецка
Зарабатывает на жизнь порохоботством в сетях
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже из Донецка, но до такого дерьма не позволяю себе скатываться. Мда...а как подумать, так может эта курва жила в соседнем подъезде...
 показать весь комментарий
 
 
понятно, я то думав, чого такий зебіл. А все набагато простіше: колаборант.
 показать весь комментарий
 
 
Правда?Ну и как же я сотрудничал/сотрудничаю с оккупантами, петик?
 показать весь комментарий
 
 
На 100% чесна людина

TAGS: Зелёная моча , Фейспалм

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що у липневій телефонній розмові з американським колегою Дональдом Трампом він казав про Руслана Рябошапку, що це " на 100% чесна людина ", а не "на 100% його людина". Про це Зеленський сказав на пресмарафоні, відповідаючи на питання американського журналіста.

Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 7807Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 7029
=====
Since we have won· the absolute majority in our Parliament; the next prosecutor general will be 100% my
person, my candidate , who will be approved, by the parliament and will start as a new prosecutor in September.
=====
100% my person, my candidate = "на 100% чесна людина"

Він небезпечний в своїй постійній брехні.

Бо він сам в неї вірить.

Він буде брехати в очі, що все гаразд, навіть тоді коли російські танки їздитимуть по ваших містах і селах.

Mason Lemberg

 показать весь комментарий
 
Вообще решить проблемы за 2 минуты собирался сам Зеленский. Тоже просил пустить его в президенты. А там все будет ништяк. Так что учить его не надо. Он сам кого угодно научит.
 показать весь комментарий
 
Мне больше интересно, почему Порошенко не устраивал ничего подобного, устраивая жесточайший отсев недружественных СМИ. Даже более чем лояльное к нему хробацкое охрана просто не пустила к Пороху, а когда те спросили, почему там рядом с ним тусуются журналисты цензора и ещё чего-то, охранник ответил, что "це особиста преса президента".
 показать весь комментарий
 
 
Гидрант демократии Зе не всех был готов видеть сегодня на пресс-марафоне. В аккредитации было отказано многим, ну, например вот...., главреду издания "Левый Берег".
 показать весь комментарий
 
Тем не менее, Зеленский уже дважды устраивал в АП (ну или ОП, если угодно) сходняки медийных порохососов, где пытался донести им свою позицию (правильную или нет, это уже другой вопрос). Последний из них прошёл не далее как вчера. В то время, как пресс-служба Пети (вряд ли он сам этим занимался) регулярно отсеивала на дальних поступах не только недружелюбные СМИ, но даже те, которые недостаточно активно лизали ему шоколадный глаз вроде того же хробацького.
 показать весь комментарий
 
 
Александр Мильштейн bbd235a4 "....Зеленский уже дважды устраивал в АП (ну или ОП, если угодно) сходняки медийных порохососов......... Последний из них прошёл не далее как вчера."

А гидрант сегодня на пресс-марафоне сказал, что это была встреча с ветеранами. Представляю себе выражение лица ветерана(ов) "Азова" которого ты назвал "порохососом".
Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло" - Цензор.НЕТ 386
 показать весь комментарий
 
"У меня уже есть варианты дат, на которые мы соглашаемся, потому что я считаю каждый день. У меня очень просто... статистика такая - два дня, один человек. Все говорят, куда ты рвешься... Я рвусь? У меня табличка с фамилиями - два дня, один человек. Так нужно мне спешить?" - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, когда состоитсяИсточник: https://censor.net.ua/n3153177оказывается наши воины на передке,для зе просто статисты
 показать весь комментарий
 
Они уже поняли что покупать старьё выходит дороже
 показать весь комментарий
 
 
Программа там или нет я не знаю, скажу очень просто: я вот ни на какие программы не рассчитываю, тоже решил заработать себе на жильё, работаю и помаленьку откладываю, года через полтора думаю смогу взять квартиру, если ничего не измениться. А если измениться, то ни к какому гетьману или царю со своими жалобами не побегу, не в рашке живу к счастью, сам разберусь.
 показать весь комментарий
 
 
каков смысл этого рекорда гинеса или какого там рекорда?
разговоры обо всем=разговоры ни о чем...
на конкретные вопросы очень не конкретные ответы, особенно по ключевым вопросам, как то отвод войск, формула путина, стратегия развития економики, Крым и далее...
умиляют опусы о Порошенко, вообще о том что все плохое от попередников и далее...напомнить бы ему, что скоро пол года как он президент, а не попередники
ну и куча вопросов от "журнашлюх", именно так...когда вместо вопроса идет расказ как все было плохо, как стало уже круто при "маладой каманде" и что будет делать лидер нации в своей борьбе за счастье народа дальше, в борьбе против папередников конечно...ну вот и все...накой эти очень часов не ясно если основных ответов все равно нет
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх