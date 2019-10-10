 Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло"

Как передает Цензор.НЕТ, посреди общения с группой журналистов несколько активистов, которые находились на первом этаже, начали скандировать "Государственная афера "Доступное жилье", помогите!"
Президент пытался продолжить отвечать на поставленный вопрос, однако толпа не умолкала. "Мы вас услышали. Семь раз", – обратился к людям Зеленский.
После этого он прервал пресс-конференцию, встал со своего места и спросил, есть ли у активистов документы, а также поинтересовался, обращались ли они к мэру города.
Одна из митингующих рассказала, что проблема "не решается с 2010 года", а из счетов пропали 43 миллиона.
Рассказ женщины прервал неизвестный мужчина, который начал кричать к Зеленскому: "Господин президент! Я вам за две минуты расскажу, как решить все проблемы в этой стране, только пустите!".
Зеленский в свою очередь сообщил, что митингующие могут передать документы и детально рассказать о проблеме заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Він щось з губерніями в Україні накрутив
А чего не шлюхи десятидолларовые?
Нельзя так себя вести.
Уже темники разослали называть людей толпой.
Поэтому "атсекать всех нах" для меня это ни о чем.
Или пиши человеческим языком или иди нах.
атец твой народ атсекал
www.youtube.com/watch?v=_SNIbnsjhwE
90% порохоботов сразу бы на лечение отправили
10% остальных - чуть попозже
То что газпромовских троллей набирают на помойках это понятно.
Непонятно для чего их на цензоре держат.
Кроме дерьма они ничего не производят.
Скажи бригадиру пусть нового пришлют
Ни один украинец не напишет о майдановцах «майданутые»
Так что прекращай уже.
😂😂😂😂
Может и сумасшедшие но других у него нет.
Так зачем их гавном обмазывать?
Это не порядочно.
Общее впечатление: Вова хочет, но не может.
Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.
Началось все с того, что Вова по утрам бегает, поэтому хотел прийти на прессуху в трениках, но его вовремя остановили. Велик? Нет, не удобно, Киев не приспособлен, мы только готовимся к децентрализации.
При чем тут она? И почему только готовимся? Поди знай.
Основную свою миссию Вова видит в прекращении войны. Слово «победа» не прозвучало ни единожды. Слово «прекращение» раз 200.
А еще попередники. Которые не обеспечили ВПЛам помощь в 14-м, поэтому многие вернулись и теперь разочарованы. Попередники занимались войной.
Вова, как ВПЛ, я нереально благодарна твоим попередникам, что мне вообще в принципе было куда удрать из Донецка. Потому что попередники попередников ******** армию. Так что да. Предыдущая власть занималась войной. Пока ты петлял от повесток и снимал кинцо на деньги РФ.
Ну да ладно. Больше всего ранила вот эта странная метода. Люди в Золотом 500 человек сказали, что они не против, поэтому мы отведем войска. Люди в оккупированном Донецке не чувствуют себя украинцами, ну штош.
И? С каких это пор мы будем ориентироваться на ощущения каких-то групп людей и строить на этом основании свою внешнюю политику?
Про Пашинского отлично вообще.
Цитата: Пашинского закрыли- это ж хорошо? Вы спросите у людей на улице, Пашинский бандит? Сто из ста скажут- бандит!
***… Володя, у нас не голосованием называют человека бандитом, а посредством судебной ветки власти. Потому что по твоей логике можно было подойти к сотне человек, собравшихся на вече, и спросить «На палю Зеленского? Вывернем его мехом внутрь?" Как ты думаешь, тебе понравился бы ответ?
Или это просто гвозди трутся ржавыми шляпками?
И кстати, Вова таки читает ФБ. И прекрасно знает, что здесь пишут эти немножечко проплаченные порохоботы.
С Америкой были уставшие отношения, патамушта Америка не понимала, куда тратили деньги, их деньги. И даже заблокировали ВЕСНОЙ 140млн помощи. Но Володя всё порешал разговором с Трампом. Безо всяких, конечно, условий с его стороны.
Дальше было вот это: « Мы должны делать выкрутасы, чтоб обойти регламент. Чтоб принять законы. Мы вынуждены. Нам нужна скорость.»
Да, Вова, ты это снова сделал. Сказал прямым текстом, что клал ты с прибором на законы, чтобы побыринькому принять новые, свои.
Сажать по весне он хотел, но на него надели наручники. Типа, хорошо, молодец, лохи съели- ты выбрался, а теперь вникай в расклады. Ты- не можешь сажать. А кого будет сажать Аваков и прочие- не твое собачье дело, не для того Беня квиточку растила.
Было много по Нормандскому формату. Именно для того, чтобы он состоялся, нужны и разведение, и подтверждение формулы, и особый статус на постоянной основе. На вопросы о контроле границы не отвечает принципиально или вертит жопой, как глист на сковородке. Равно как и на вопрос, являются ли ДНР и ЛНР участниками переговорного процесса.
Кровопролития на Майдане не будет и ваще он не боится.
Но ФБ читает и с ветеранами встречается. Патамушта не боится, просто захотелось встретиться.
Попытался наехать на парня из СМИ с чехом-бенефициаром. Парень оказался с крепкими яйцами. Вова оказался без. Респект.
Про ФОПы - выйти из тени, платить податки, все нормас, не очкуем. Те. Никакой конкретики, тут он судя по всему вообще дупля не отбивает в происходящем. Выдает заготовки, гвозди гремят. Кароче, капец вам, господа ФОПы.
По амнистии боевикам должен говорить нормандский формат. Ну ****** теперь. В самом деле? Франция, Германия и РФ будут решать вопросы амнистии для людей, 5 лет убивавших украинцев на украинской же земле? Вы рыбного супа переели, зелёные?
Новый КЗОТ хороший, нужный. Но недоработанный. Возможность уволить женщин в декрете пообещал убрать. Словами через рот. Вова, у нас все ходы записаны.
Муж одноклассницы - глава оборонного комитета не ходит на работу потому что инфаркт.
Днепру в бюджете не заложили денег на обещанный мост и аэропорт, но это не крайний вариант бюджета. Деньги будут.
Ну и вишенка.
Почему Путин должен изменить свою политику?
Потому что они устали от санкций и войны, они поняли что Украина не сдаст ніколи ні шматка своєї землі, потому что у нас армия, волонёры и вапще. Путин посмотрит на это, усвідомит неожиданно и прекратит воевать, да. И боевики тоже усвідомлять і складуть зброю. А еще вот в России меня знают хорошо, знают что я либеральный либерал.
И поэтому что?
А буй его знает что…
А еще мы должны поважать институт президентства, но у предыдущей власти такого желания закончить войну не было.
А еще капитуляция - это не зрада.
Зрада - не дать мне виконати свої обіцянки.
Всё, я больше нимагу, у меня кровоточат уши.
Беженка из Донецка
Зарабатывает на жизнь порохоботством в сетях
TAGS: Зелёная моча , Фейспалм
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що у липневій телефонній розмові з американським колегою Дональдом Трампом він казав про Руслана Рябошапку, що це " на 100% чесна людина ", а не "на 100% його людина". Про це Зеленський сказав на пресмарафоні, відповідаючи на питання американського журналіста.
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Since we have won· the absolute majority in our Parliament; the next prosecutor general will be 100% my
person, my candidate , who will be approved, by the parliament and will start as a new prosecutor in September.
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100% my person, my candidate = "на 100% чесна людина"
Він небезпечний в своїй постійній брехні.
Бо він сам в неї вірить.
Він буде брехати в очі, що все гаразд, навіть тоді коли російські танки їздитимуть по ваших містах і селах.
Mason Lemberg
А гидрант сегодня на пресс-марафоне сказал, что это была встреча с ветеранами. Представляю себе выражение лица ветерана(ов) "Азова" которого ты назвал "порохососом".
разговоры обо всем=разговоры ни о чем...
на конкретные вопросы очень не конкретные ответы, особенно по ключевым вопросам, как то отвод войск, формула путина, стратегия развития економики, Крым и далее...
умиляют опусы о Порошенко, вообще о том что все плохое от попередников и далее...напомнить бы ему, что скоро пол года как он президент, а не попередники
ну и куча вопросов от "журнашлюх", именно так...когда вместо вопроса идет расказ как все было плохо, как стало уже круто при "маладой каманде" и что будет делать лидер нации в своей борьбе за счастье народа дальше, в борьбе против папередников конечно...ну вот и все...накой эти очень часов не ясно если основных ответов все равно нет