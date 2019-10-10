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Все про:дезинформация (113) Европарламент (1430) пропаганда (2322) Россия (74027)

 Европарламент назвал российскую пропаганду главным источником дезинформации в Европе

Евросоюз должен принять более активные меры противодействия распространению фейковых новостей и целенаправленным актам внешнего вмешательства в европейские избирательные процессы.

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе большинством голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иностранное вмешательство в избирательные процессы серьезной угрозой для европейского демократического общества, от которой выигрывают только анти-европейские, праворадикальные, экстремистские и популистские силы", - отмечается в сообщении размещеном на сайте Европейского Парламента.

В частности, Европарламент констатировал, что иностранное внешнее вмешательство носит системный характер, и осуществляется различными путями: через информационные кампании в социальных сетях, осуществляя кибернетические атаки на избирательную инфраструктуру, либо путем предоставления финансовой поддержки политическим партиям в ходе главных национальных или европейских выборов. И хотя во всех странах-членах ЕС такие внешние дотации политических партий или кандидатов полностью или частично запрещены, эти правила могут обходить. В качестве примера депутаты вспомнили ситуацию вокруг партии "Национальный фронт" во Франции, а также обвинения, прозвучавшие в европейских медиа в адрес австрийской "Партии свободы", итальянской партии Lega и британской политической силы Leave.eu.

Депутаты отдельно выразили глубокую обеспокоенность по поводу "очень опасной природы российской пропаганды", которая является главным источником дезинформации в Европе, и интенсивность которой удвоилось с января 2019 - за это время было зарегистрировано 998 случаев дезинформации, в то время как в 2018 году - 434 такие случаи.В этом же контексте депутаты решительно осудили "агрессивные действия" неевропейских государств, направленных на подрыв суверенитета стран-кандидатов на вхождение в ЕС в регионе Западных Балкан и стран Восточного партнерства.

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В качестве противодействия таким тенденциям депутаты призвали к совершенствованию подразделений стратегических коммуникаций Евросоюза и превращение их в постоянные структуры с гораздо большим финансированием. Депутаты также призвали компании-провайдеры интернет-услуг и операторов социальных сетей к сотрудничеству в противодействии дезинформации, не нарушая при этом принципов свободы слова. Европарламент призвал Евросоюз разработать соответствующие правовые рамки для эффективного противодействия гибридным угрозам.

Как отмечается в сообщении, предложения Европарламента приобретают особое значение ввиду того, что к 2020 году в странах ЕС состоятся более 50 президентских, государственных, местных или региональных выборов, которые должны быть надежно защищены от внешнего вмешательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153339
 
   
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обеспокоенность? знаем ,слышали не раз
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ну назвал и дальше шо? ну от шо дальше? снова обзаботится в хлам?
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Германия планирует закрыть въезд жителям Донбасса с паспортами РФ , я одного не пойму Италия ,Словакия целует задницу Кремлю через очко ЛДНР, а где единство ЕС?
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А как же свобода слова?
Уже все?
Сдулись значит.
Нет.
Так дело не пойдет.
Журналисты должна акредитоваться при игиле и представить их точку зрения в СМИ.
Что там они хотят создать свою автономию в европе?
Значит в Украине можно а в европе нельзя?
Охренеть ...
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А я вот прочитал,и в каждом предложении увидел-Поребрик,поребрик,поребрик... Европарламент назвал российскую пропаганду главным источником дезинформации в Европе - Цензор.НЕТ 2810
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а шо? як з параші голосували? Треба було їх пускати в ПАРЄ?
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...мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус ...
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