 Европарламент назвал российскую пропаганду главным источником дезинформации в Европе

Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг во время пленарного заседания Европарламента в Брюсселе большинством голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Иностранное вмешательство в избирательные процессы серьезной угрозой для европейского демократического общества, от которой выигрывают только анти-европейские, праворадикальные, экстремистские и популистские силы", - отмечается в сообщении размещеном на сайте Европейского Парламента.
В частности, Европарламент констатировал, что иностранное внешнее вмешательство носит системный характер, и осуществляется различными путями: через информационные кампании в социальных сетях, осуществляя кибернетические атаки на избирательную инфраструктуру, либо путем предоставления финансовой поддержки политическим партиям в ходе главных национальных или европейских выборов. И хотя во всех странах-членах ЕС такие внешние дотации политических партий или кандидатов полностью или частично запрещены, эти правила могут обходить. В качестве примера депутаты вспомнили ситуацию вокруг партии "Национальный фронт" во Франции, а также обвинения, прозвучавшие в европейских медиа в адрес австрийской "Партии свободы", итальянской партии Lega и британской политической силы Leave.eu.
Депутаты отдельно выразили глубокую обеспокоенность по поводу "очень опасной природы российской пропаганды", которая является главным источником дезинформации в Европе, и интенсивность которой удвоилось с января 2019 - за это время было зарегистрировано 998 случаев дезинформации, в то время как в 2018 году - 434 такие случаи.В этом же контексте депутаты решительно осудили "агрессивные действия" неевропейских государств, направленных на подрыв суверенитета стран-кандидатов на вхождение в ЕС в регионе Западных Балкан и стран Восточного партнерства.
В качестве противодействия таким тенденциям депутаты призвали к совершенствованию подразделений стратегических коммуникаций Евросоюза и превращение их в постоянные структуры с гораздо большим финансированием. Депутаты также призвали компании-провайдеры интернет-услуг и операторов социальных сетей к сотрудничеству в противодействии дезинформации, не нарушая при этом принципов свободы слова. Европарламент призвал Евросоюз разработать соответствующие правовые рамки для эффективного противодействия гибридным угрозам.
Как отмечается в сообщении, предложения Европарламента приобретают особое значение ввиду того, что к 2020 году в странах ЕС состоятся более 50 президентских, государственных, местных или региональных выборов, которые должны быть надежно защищены от внешнего вмешательства.
Уже все?
Сдулись значит.
Нет.
Так дело не пойдет.
Журналисты должна акредитоваться при игиле и представить их точку зрения в СМИ.
Что там они хотят создать свою автономию в европе?
Значит в Украине можно а в европе нельзя?
Охренеть ...