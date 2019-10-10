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Все про:взрыв (4369) граната (699) Ривне (305)

 В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция. ФОТО

10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ровно, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на улице Костромская областного центра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ривненского отдела полиции вместе с руководством, работники взрывотехнического отдела и кинологи ГУНП.

Как пояснил хозяин полицейским, что около трех ночи он услышал подозрительный звук, впрочем этому не придал значения, поскольку решил, что это могла быть петарда.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва повреждена металлическая кровля крыши.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению".

В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция 01
В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153338
 
   
 Топ комментарии
 
Неплохой дом...Но там одной гранаты явно мало...
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це ж який великий будинок треба мати, щоб відразу вибух гранати не почути? в наступний раз треба пробувати з РПГ
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Да у Гонтаревой домик скромнее выглядит!
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Неплохой дом...Но там одной гранаты явно мало...
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Да! Депутатня дістала людей конкретно..... В бідній державі такі хороми!!!!
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це ж який великий будинок треба мати, щоб відразу вибух гранати не почути? в наступний раз треба пробувати з РПГ
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РПГ за мало..))) як що 10-15 з різниз боків..
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3 или четыре шашки привязать , и запустить птичку , далеко не полетит и прицел не держит , но для дома саме то
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Шо там те гранатки? -- Зелю надо мирно вышибать! ...а то будут по Киеву гильзы валяться -- хрен нешком пройдёшь, шо б не подскользнуться...
...плавали -- знаем!
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Не розрахували.. там потрібно арта..МСТА на будинок самий раз..
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За такой дом в нищей Украине гранату нужно не на крышу бросать, а в ширинку владельцу-депутасту... В дом депутата горсовета Ривного бросили боевую гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 226
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смотрел новости о выставке вооружений, "нищий"?
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Наступного разу "сапог" - щоб не здавалось "могла быть петарда"
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Он просто обосрался что кое-кто пришел за принадлежащим ему(кое-кому) и сидел с ружьем под кроватью в куче выделений, а утром, отмывшись, закинув мешки с баксами в джип и увезя их на "бабушкину дачу"(4 этажа) - смиренно промямлил версию что написана в статье.
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