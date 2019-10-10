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 Политика Украины
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 После разведения сил на Донбассе должен произойти вывод иностранных войск и разоружение, - Украина в ОБСЕ

Вслед за разведением сил на Донбассе должен состояться вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление правительством Украины контроля над границей.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После разведения сил должно следовать выполнение других положений по безопасности Минских договоренностей, а именно - вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление правительством Украины контроля над границей", - заявил он.

Дипломат отметил, что договоренность о разведении сил 7 октября в Петровском и Золотом не было выполнено из-за осуществленных накануне обстрелов со стороны российских вооруженных формирований. Учитывая это нарушение с российской стороны, начало отвода был перенесено на 7 дней, в течение которых на этих участках должна сохраняться тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" не изменяет логику Минских соглашений о первоочередности выполнения компонента по безопасности, - Украина в ОБСЕ

Цимбалюк подчеркнул, что в первую очередь на Донбассе нужно обеспечить безопасность, что является предпосылкой для создания необходимой среды для начала избирательного процесса и проведения местных выборов на территории ОРДЛО в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3153337
 
   
 Топ комментарии
 
ОБСЄ - це ще та організація..... вони вже можуть сказати, що руцких войск на бамбасє нєту
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Четкая позиция Украиньі , респект!
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ОБСЄ - це ще та організація..... вони вже можуть сказати, що руцких войск на бамбасє нєту
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Для думаючих Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1664

Донбаська армія Росії
Після авантюри навколо формули Штайнмайєра (яку підписав у Мінську Леонід Кучма) президент Зеленський урочисто обіцяв, що жодних виборів на окупованих територіях не буде, допоки з ОРДіЛО не виведуть усі іноземні війська.https://tyzhden.ua/Columns/50/236436
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Скажу так. Дебіли відводять свої війська. А ми прийдемо на їхнє місце.
Хто дебіл?
Відповідь однозначна.
Але цього разу - це НЕ та серія серіалу, біліать!
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позиция очень хорошая, вопрос, кацапы об этом знают?
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Вот-вот, пуйло с ухмылочкой так и скажет и на этом все закончится
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Скільки договорів міжнародних виконала Росія? Як там Бісмарк казав? Порушила 47 з 54 - ох. А з інших вийшла в односторонньому порядку.
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Отступление у нас уже называют разводом войск. Ето типа в 1941-1943 тоже Гитлер со Сталиным разводили войска? Да и ***** сказал что его росийских войск в Украине нету а ОБСЕ подтвердило. Что дальше? Вы не войска разводите а булки перед *****м.
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Никто и никогда не уйдет с Донбасса пока не рухнет раша.
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100% Імперія виведе свої колоніальні війська тільки з розпадом імперії. Лохторату це не зрозуміти Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4913
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ну і далі що? 5 років населення лугандону обробляла російська пропаганда, 5 років там рос.рубль, пам'ятгики леніну, та рік паспорти рф. До зебілів ще додадуться радикальні ватопітеки, пару лямів виборців.
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Какие иностранные силы надо выводить? негритянские батальоны и польских наемников о которых пишут в ДыНыР, или может и канадо-бандровцев о которых еще напишут в ЛыНыРы? Украинский дипломат ругает агрессию каких то инострацев и боится пронести две буквы РФ. Так это Это шут гороховый или дипломат украинский? Похожве хуже - это враг
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Да это спектакля для зебилов.
Пусть покажет где об этом написано в формуле штанмайера которую подписали.
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а в 2016 это не должны были так сделать? с какого перепугу они это будет делать теперь, думайте потому что клоун попросил и на той стороне зрители - ну, ну посмотрим.
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Хорошая контора ОБСЕ! И самое главное - все к ней прислушиваются и выполняют ее требования!
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После разведения сил на Донбассе должен произойти вывод иностранных войск и разоружение

После непродолжительных фрикций, должны последовать бурные эякуляции. -- медицинский факт! *)
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Ніякого відведення ! (те, що зе-зграя називає =розведенням=).
А москальські терористичні війська нехай забираються з української землі.
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пока не пройдет суд по Боингу, орки с ордло не уйдут крапка
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должен произойти вывод иностранных войск /кажинный раз на эфтом самом месте. Начиная с 1918 года.Ну дети малые.
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Потом представитель немного подумал и сказал, - Затем последует выплата Россией репараций...
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такого в формуле штанов Маера нет - прямо взять и уйти. Дураков ни с той стороны ни с этой нет. Фашисты из Москвы не за этим приходили, чтобы увидев клоуна уйти.
За дураков держат только украинский народ, которого поставят перед фактом "федерализации" прописанном в "особом статусе", т.е. ровно тем, за чем орки и пришли
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Не понимаю, ОБСЕ мониторит все события в зоне разграничения и прекрасно знают с какой стороны был обстрел, так зачем докладывать тем, для кого это работа. Не знаю кто такой этот Цымбалюк, только минские соглашения были утверждены в ООН и не ему их менять - а вообще в Украине остались вменяемые люди на этом уровне?
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Точна стенограма сьогоднішньої прес-конференції зеПісля розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4052Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9748
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Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·2 ч

По итогам пресс-конференции хочу в седьмой раз задать один и тот же вопрос. Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?
Спокойной ночи.
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Жити скучно було. Зараз весело, що п-ц((. Я пам'ятаю, хто голосував за нього з моїх знайомих:треба дати шанс, він новий, не буде красти... тільки якого хєра мої діти мають це розхльобувати. Я казав, що хіба вам не шкода над Україною експеримент проводити. Так давайте, ***.. кожного разу якесь нове чмо вибирати. Як співав Скрябін: "мене нервують люди, що думають мало".
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Да не будет РФ никого разоружать до выборов... Следовательно можно сразу строить вал. Після розведення сил на Донбасі має відбутися виведення іноземних військ і роззброєння, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7667
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Тоді нехай бандформування забираються разом з РФ за паребрік.
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Після того, як Україна відступить зі своїх позицій, фєдєрасти спужаються й підуть до дому, а після повернуть вкрадені заводи та інше обладнання, відновлять зруйновану інфраструктуру, виплатять компенсації за вбитих, поранених, закатованих та вимушено переселених??? Теж саме відбудеться з Кримом???
А якщо ні, то це зрада національних інтересів і капітуляція... За це доведеться відповідати...
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Вслед за разведением сил на Донбассе должен состояться вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление правительством Украины контроля над границей.

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Зебобики законом легализируют российскую армию.. Амнистируют для начала всех, а потом разрешат законом создать что-то типа народной милиции. Буряты и чукчи станут коренными жителями.
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Зачем вообще отводить войска для получения контроля над границей.
Если орки типа согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.
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ну який може бути вивід військ якщо іх там нєт уже 6 років
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Не буде ніякого розведення, і тим більше виведення орків, це їхня погибель , ми виведемо цю кацапську мерзоту тільки ногами вперед.
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Лучше сперва разоружение иностранных войск- а потом уже вывод.
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