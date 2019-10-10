 После разведения сил на Донбассе должен произойти вывод иностранных войск и разоружение, - Украина в ОБСЕ

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"После разведения сил должно следовать выполнение других положений по безопасности Минских договоренностей, а именно - вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление правительством Украины контроля над границей", - заявил он.
Дипломат отметил, что договоренность о разведении сил 7 октября в Петровском и Золотом не было выполнено из-за осуществленных накануне обстрелов со стороны российских вооруженных формирований. Учитывая это нарушение с российской стороны, начало отвода был перенесено на 7 дней, в течение которых на этих участках должна сохраняться тишина.
Цимбалюк подчеркнул, что в первую очередь на Донбассе нужно обеспечить безопасность, что является предпосылкой для создания необходимой среды для начала избирательного процесса и проведения местных выборов на территории ОРДЛО в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.
Донбаська армія Росії
Після авантюри навколо формули Штайнмайєра (яку підписав у Мінську Леонід Кучма) президент Зеленський урочисто обіцяв, що жодних виборів на окупованих територіях не буде, допоки з ОРДіЛО не виведуть усі іноземні війська.https://tyzhden.ua/Columns/50/236436
Хто дебіл?
Відповідь однозначна.
Але цього разу - це НЕ та серія серіалу, біліать!
Пусть покажет где об этом написано в формуле штанмайера которую подписали.
После непродолжительных фрикций, должны последовать бурные эякуляции. -- медицинский факт! *)
А москальські терористичні війська нехай забираються з української землі.
За дураков держат только украинский народ, которого поставят перед фактом "федерализации" прописанном в "особом статусе", т.е. ровно тем, за чем орки и пришли
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
·2 ч
По итогам пресс-конференции хочу в седьмой раз задать один и тот же вопрос. Украинцы, скажите, а зачем вы выбрали президентом идиота?
Спокойной ночи.
А якщо ні, то це зрада національних інтересів і капітуляція... За це доведеться відповідати...
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Зебобики законом легализируют российскую армию.. Амнистируют для начала всех, а потом разрешат законом создать что-то типа народной милиции. Буряты и чукчи станут коренными жителями.
Если орки типа согласны разоружится то в таком разведениии смысла нет.