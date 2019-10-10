 Дело об убийстве Шеремета на контроле, подробности раскрыть не могу, - Зеленский

Об этом он сказал во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Если я расскажу по делу Шеремета, я сорву спецоперацию. Как можно больше коммуницировать, если я вам говорю, что нужно немного подождать. Если до определенного срока не будет итогов, то будут увольнения", - сказал Зеленский о ходе расследования.
На уточняющий вопрос о том, до какого срока должны быть итоги расследования, президент ответил "Не знаю".
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
За полгода дело не раскрыто.
менно в этом он обвинял Порошенко.
Он обвинял Порошенко.
Люди сами додумали, что он может сделать лучше, чем Порошенко.
Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
Особой любовью режима пользуются манипуляции с подменой понятий. Например, назвать народное возмущение политикой Зеленского - "проплаченными Порошенком акциями", грандиозный провал на международной арене - " ростом авторитетности президента зеленского на Западе" ну т.д.
Следующим вопросом такой подмены понятий стал вопрос о финансировании оборонной сферы Украины. Премьер-министр Гончарук "У публічній площині обговорюється "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень"
Очень сложно сказать чего больше в этой фразе - наглой лжи или откровенного дилетантизма.
Во-первых, г-н Гончарук цитирует проект бюджета в разделе "Видатки на оборону і безпеку". Оборона - это то, что планируется выделить на министерство обороны, а это те же 136. млрд. гривен, как и в 2019 году. Никакого увеличения нет.
Во вторых. Безопасность - это финансирование МВД, СБУ, СНБО и тому подобных "околобезопастных" структур финансирование которых действительно возрастает на 36,8 млрд. гривен. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 16 раз)
Это означает фактически передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского и Ко правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами.
О чем мы писали тут https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html
Судя по этому основную угрозу своему существованию режим Зеленского видит вовсе не в агрессивной политике РФ, а в протестных настроениях своих граждан, нарастающих с каждым днем. Именно за эти деньги будут нанимать "титушек", проплачивать заказные СМИ, оплачивать "социологические" опросы и т.п.
Во всяком случае, нет общедоступных записей его прямых обещаний.
Люди сами додумали и проголосовали за свои додумки
Если не можешь не писать -- не пиши!
Вытащишь нож - она тут же нарушит все договорённости .
Там 86% долбо.бов .
С ними нельзя иметь никаких дел .
Mikhail Golub
@golub
·4 ч
Напомню, этот чувак получил диплом юриста в Кривом Роге
...а он их знает?
Я б с удовольствием послухал следуюющее Заявление из радио:
Президент Зеленский, исчез в неизвестном государстве. ...подробностей раскрыть не можем -- но он не вернётся.
https://enigma.ua/articles/de-khovaetsya-vbivtsya-sheremeta