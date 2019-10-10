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Все про:Зеленский (3199) расследование (2580) Шеремет (288)

 Дело об убийстве Шеремета на контроле, подробности раскрыть не могу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался раскрыть детали расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Если я расскажу по делу Шеремета, я сорву спецоперацию. Как можно больше коммуницировать, если я вам говорю, что нужно немного подождать. Если до определенного срока не будет итогов, то будут увольнения", - сказал Зеленский о ходе расследования.

На уточняющий вопрос о том, до какого срока должны быть итоги расследования, президент ответил "Не знаю".

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Читайте также: Следствие сделало еще один шаг в расследовании убийства Шеремета, - Луценко

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3153334
 
 
 Топ комментарии
 
подробности раскгрыть не могу потому что об этом вааще ничего не знаю....
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Подробности раскрыть не могу, чтобы не сдать соратников, -Зеленский
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Орлы Пеца замочили Шеремета,Юга все улики давно уничтожил,ну и сейчас в Лондоне учит английский
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Подробности раскрыть не могу, чтобы не сдать соратников, -Зеленский
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Он не врёт.

За полгода дело не раскрыто.

менно в этом он обвинял Порошенко.
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Он никому ничего не обещал.

Он обвинял Порошенко.

Люди сами додумали, что он может сделать лучше, чем Порошенко.
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То что режим Зеленского лжет беспрерывно - уже ни для кого не новость.
Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
Особой любовью режима пользуются манипуляции с подменой понятий. Например, назвать народное возмущение политикой Зеленского - "проплаченными Порошенком акциями", грандиозный провал на международной арене - " ростом авторитетности президента зеленского на Западе" ну т.д.

Следующим вопросом такой подмены понятий стал вопрос о финансировании оборонной сферы Украины. Премьер-министр Гончарук "У публічній площині обговорюється "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. У бюджеті країни на 2020 рік планують збільшити видатки на безпеку і оборону країни до 245,8 млрд гривень"
Очень сложно сказать чего больше в этой фразе - наглой лжи или откровенного дилетантизма.

Во-первых, г-н Гончарук цитирует проект бюджета в разделе "Видатки на оборону і безпеку". Оборона - это то, что планируется выделить на министерство обороны, а это те же 136. млрд. гривен, как и в 2019 году. Никакого увеличения нет.

Во вторых. Безопасность - это финансирование МВД, СБУ, СНБО и тому подобных "околобезопастных" структур финансирование которых действительно возрастает на 36,8 млрд. гривен. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 16 раз)

Это означает фактически передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского и Ко правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами.
О чем мы писали тут https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/2.html

Судя по этому основную угрозу своему существованию режим Зеленского видит вовсе не в агрессивной политике РФ, а в протестных настроениях своих граждан, нарастающих с каждым днем. Именно за эти деньги будут нанимать "титушек", проплачивать заказные СМИ, оплачивать "социологические" опросы и т.п.
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п.с. Особый интерес вызывает увеличение финансирования структуры СНБО на 27 млрд 986 млн грн. (в 157 раз)
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Для оперативного перекидання грошей під час війни - дуже розумний крок. Наприклад швидко організувати забезпечення іншого напрямку оборони
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Или на свечной заводик Коломойского. Что более вероятно И главное подпись только двух людей - никаких там комитетов Рады, обсуждений Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2773 Зебилов просто разводят как Мазай зайцев Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5840
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хя,ты когда последний раз в туалет ходило?Весь форум загадил
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Вот что сделали в Мексике с тем, кто не выполнил своё предвыборное обещание отремонтировать дорогу. Просто дорогу. Просто отремонтировать. Учитесь.(ВИДЕО) https://giperboloid.info/v-meksike-mjera-goroda-las-margaritas-privjazali-k-mashine-i-provolokli-po-ulicam-video/
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Зеленский ничего не обещал.

Во всяком случае, нет общедоступных записей его прямых обещаний.

Люди сами додумали и проголосовали за свои додумки
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про те, що планується спецоперація, ти вже, бовдур, проговорився
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та там просто очікують, щоб хоч хтось потрапив в руки СБУ (організатор, чи виконавець) - як Прасолова за вбивство Хараберюша. А практично, ІМНО, ця справа вже давно розкрита - оголосити з певних причин лише не можуть.
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подробности раскгрыть не могу потому что об этом вааще ничего не знаю....
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Иногда журналисты раскрывают преступление быстрее спец. органов.
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Возможно кто то из попередников напрягся после этих слов.
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Слухай, дед -- если ты не бот. Я уважаю старость, но не уважаю глупость.
Если не можешь не писать -- не пиши!
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Я вам вроде и не писал ничего господин немец.
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...ты так не писал, шо я и не увидел\. тов. белорусс ...*)
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У вас какой то странный переводчик, ничего не понять.
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Ходь в дупу! ...вместе с переводчиком твоим...*)
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Шеремета беларашкин кацап, доверенная рожа ***** и украинофоб ватный......хрен на него.
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Подобности письмом! -- за счёт получателя...
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Орлы Пеца замочили Шеремета,Юга все улики давно уничтожил,ну и сейчас в Лондоне учит английский
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в 21-15 дійшла черга скнсору (бутусову) задати запитання...
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Дело ШЕремета однозначно будет раскрыто при ЗЕ.
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С Ордой можно договариваться , только всадив ей нож в горло . Не вынимая .
Вытащишь нож - она тут же нарушит все договорённости .
Там 86% долбо.бов .
С ними нельзя иметь никаких дел .
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вбивство Шеремета давно розкрито - це виключно внутрішні розбірки і жодної "руки кремля" (як нам брехали одразу) там нема ...
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Mikhail Golub

@golub

·4 ч

Напомню, этот чувак получил диплом юриста в Кривом РогеДело об убийстве Шеремета на контроле, подробности раскрыть не могу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9273
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подробности раскрыть не могу, - Зеленский

...а он их знает?
Я б с удовольствием послухал следуюющее Заявление из радио:
Президент Зеленский, исчез в неизвестном государстве. ...подробностей раскрыть не можем -- но он не вернётся.
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Перевод с зеленского: "Челядь, подробности не вашего ума дело"!
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