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 Антикоррупционный суд арестовал имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах с "Укрзализныцей"

10 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о наложении ареста на имущество экс-нардепа, которого подозревают в схемах на "Укрзализныце".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва. В частности, его подозревают в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления госзакупок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-нардепа, подозреваемого в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач", отправили под домашний арест, - ВАКС

Напомним, 4 октября следственный судья ВАКС уже применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Кроме домашнего ареста, который заключается в запрете покидать жилье с 22:00 до 06:00, следственный судья соответствующим постановлением возложила на подозреваемого дополнительные обязанности. В частности, он должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из страны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153333
 
   
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