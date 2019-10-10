 До нового года в Киеве обновят четверть наружного освещения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

"Новое LED-освещение позволяет экономить до 40% электроэнергии. Все это возможно благодаря управлению через специальную систему, которая позволяет экономить за счет демиювания - уменьшение нагрузки на сеть. К примеру, в 23 часов, когда интенсивность движения в городе Киеве уменьшается, мы уменьшаем нагрузку на линию 30%, а после 1-00 ночи и до 50% ", - рассказал директор КП" Киевгорсвет "Владимир Круценко в ходе пресс-тура на предприятие.

Журналистам провели экскурсию по КП "Киевгорсвет" и продемонстрировали старые и новые образцы ламп освещения, которое сегодня установлено в столице.

"Общее количество светильников по Киеву составляет 135 тыс единиц, еще 68 тысяч единиц - это подсветка памятников архитектуры и иллюминационная подсветка", - сообщил Круценко.

По словам директора коммунального предприятия гарантийный срок новых LED-ламп составляет 10 лет, а эксплуатационное время - 100 тысяч часов.

"Всего в 2018 году, благодаря установлению новых сетей мы сэкономили более 11 млн гривен. За 9 месяцев 2019-го такая экономия составляет уже более 12 млн гривен и она будет расти, ведь электроэнергия постоянно дорожает, а экономных светильников становится больше ", - сообщил владимир Круценко



КП "Киевгорсвет" занимается обслуживанием внешнего освещения города Киева, которого в столице насчитывается более 4200 километров. В прошлом году финансирование предприятия из бюджета составило 300 млн гривен. В этом году оно выросло до 700 млн.