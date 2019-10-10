 Зеленский об идеологии: не нужны темы, раскалывающие общество

Об этом он сказал журналистам во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя идеология очень простая - закончить войну, поднять экономику, вернуть сюда людей", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что считает необходимым реагировать на все законопроекты и инициативы, которые раскалывают страну.

"Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?", - спросил он он.

Также на Цензор.НЕТ: Гуманитарные вопросы, статус русского языка, отношения с Россией, - Зеленский перечислил вопросы, которые возникнут в процессе реинтеграции Донбасса

Зеленский привел пример недавнего вопроса на пресс-марафоне о легализации марихуаны, который также сейчас, по его мнению, не является определяющим для общества.