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Все про:война (3625) Зеленский (3199) экономика (3521) идеология (33) декоммунизация (459)

 Зеленский об идеологии: не нужны темы, раскалывающие общество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его идеология – это завершение войны на Донбассе и развитие экономики Украины.

Об этом он сказал журналистам во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя идеология очень простая - закончить войну, поднять экономику, вернуть сюда людей", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что считает необходимым реагировать на все законопроекты и инициативы, которые раскалывают страну.

"Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?", - спросил он он.

Также на Цензор.НЕТ: Гуманитарные вопросы, статус русского языка, отношения с Россией, - Зеленский перечислил вопросы, которые возникнут в процессе реинтеграции Донбасса

Зеленский привел пример недавнего вопроса на пресс-марафоне о легализации марихуаны, который также сейчас, по его мнению, не является определяющим для общества.

Источник: https://censor.net.ua/n3153330
 
 
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Зєля журналісту НВ - у вас власник Томаш Фіала, він не громадянин України. ЗМІ повинні бути проукраїнськими.
Верстюк (НВ) - краще власник ЗМІ - громадянин ЄС ніж український коррумпований олігарх.
- б.м. єєє...
(C)
@Ihor108
🤔
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ни фига!.. нужны темы формирующие нацию: Армия, Мова, Вера, Украинская Идентичность, Украинское Мировоззрение, Украинская Культура, Украинская История, Украинская Армия, Украинское Оружие, Украинские Научно-Технические Открытия, Украинский Космос, и так далее..
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А ну назви теми та ідеї, якими ти обєднуєш суспільство, ну тільки маніпулятивний мір, мір, мір сюди не проходить.
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