 1 украинский воин погиб, с начала суток зафиксировано 13 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением минометов и БМП, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Ввосток" противник совершил 11 обстрелов:

дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

6 раз вблизи Водяного - из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, снайперского и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела:

неподалеку Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Вильный - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.

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9 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минские соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм. Всего с начала недели на указанном участке уже произошло 3 случая нарушения режима "Тишина".

Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Новолуганского, Золотого, Гладосово, Майорского, Крымского, Авдеевки, Новозвановки.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

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Вчера служащими Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыто 4 кражи, 3 мошенничества, 3 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и 11 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 19 636 человек и 2 309 транспортных средств. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 616 лиц и 2 329 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 34 лицам.

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