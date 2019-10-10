 Зеленский встречался с Хорошковским тет-а-тет на Банковой

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. Я не помню, почему не было фотоотчета. Но мы уже знаем, как общество реагирует - был Коломойский, был фотоотчет", - сказал Зеленский.

"К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет", - добавил Зеленский. Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи. "Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты. Эта встреча не о каких-то должностях, не о каких-то теневых договоренностях", - сказал президент.

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Он заверил, что "никакой должности не может быть" для Хорошковского.

"Это не касается никаких международных отношений", - добавил президент.

Напомним, Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президентстве Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.

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Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

О его возвращении в Украину СМИ сообщили в мае 2019 года.