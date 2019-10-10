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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) Хорошковский (726)

 Зеленский встречался с Хорошковским тет-а-тет на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что встречался с бывшим главой СБУ Валерием Хорошковским. При этом он заверил, что Хорошковский не входит в его команду.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. Я не помню, почему не было фотоотчета. Но мы уже знаем, как общество реагирует - был Коломойский, был фотоотчет", - сказал Зеленский.

"К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет", - добавил Зеленский. Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи. "Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты. Эта встреча не о каких-то должностях, не о каких-то теневых договоренностях", - сказал президент.

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Он заверил, что "никакой должности не может быть" для Хорошковского.

"Это не касается никаких международных отношений", - добавил президент.

Напомним, Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президентстве Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.

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Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Он баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

О его возвращении в Украину СМИ сообщили в мае 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3153325
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем вам, петики, писать многабукафф?Напиши просто Зрада!Если хочешь, то можно капслоком, шоп больше людей увидело. А дальше уж мы сами разберёмся.
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Та езжай уже к Вите, Ростов ждет!
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Петики в ауте. Боятся сказать лишнее. Зеля столько наговорил, что только методички надо ждать.
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Какой двусмысленный заголовок... и кто кого??? Кто сверху, так сказать??? А шо? Я нишо... это - Леська никитючка...
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Зачем вам, петики, писать многабукафф?Напиши просто Зрада!Если хочешь, то можно капслоком, шоп больше людей увидело. А дальше уж мы сами разберёмся.
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😂😂 и про зебилов
Под любой новостью
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Петики в ауте. Боятся сказать лишнее. Зеля столько наговорил, что только методички надо ждать.
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Зе дал понять что они в курсе насчёт проплаченности СМИ и петюшки переживают что СБУ может обнаружить ольгинское происхождение их темников
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слушай, можно твой мозг при жизни изъять для научных опытов?!
я почему спрашиваю.. просто знаю что ты сможешь жить дальше без мозга..
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Чтоб что-то изъять, нужно чтоб этл что-то было в наличии. Ты эту хабалку читаешь же? Что там можно изъять?
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Памому там не в мосохе проблема, а в роте... если она своего рота замолчит, то мосоховые испражнения остановятся...как есть в роте проблема...
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прости!.. не услышал тебя из спама.. так что ты сказал?!
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Но мы уже знаем, как общество реагирует - был Коломойский, был фотоотчет", - сказал Зеленский

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общество реагирует на сам факт встречи *********** с гнусными мразями,коими народ считает некоторых субъектов.,которым ЗЕ звонит по ночам ,встречается с ними и хером им на рояле играет (наверное).
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А зачем искать, хабалка черноротач? У вас же, говноедов малоросско-мокшанских, все стецьково-петюшкины методички все пять лет под подушкой лежали. Вы ж точно знали, что там написано и откуда они. Так передай свою в СБУ. Нашо им искать?
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Ложил я на Петю. Ложил я и на твоего скомороха. Есть такая поговорка - мели, Емеля, твоя неделя. А еще круче - языков пи-ть - не лыжи мазать.. Но вы,зебобики, тупое стадо. Тебе что-то в очередной раз пообещало это маленькое зеленое чмо? В этот раз, для вас зебилов, даже лапшу на уши ваш ********** пожалел

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А петикам можно говорить "ложил я на Петю"? Не снимут премию?
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Кто-нибудь, скажите этому подо мной, шоб не пытался острить...как бы оно ни шутило, а вонь 73 квартала смердит...
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У петиков ещё и проблема найти "кнопку" ответить и самолично написать ответ?Да, на месте Порошенко я бы таких сторонников....сторонился бы как минимум.
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НА днях же на Цензоре где-то было. что Хорошковский акционер этого проклятого 95 квартала. Они с зеленским бизнес партнеры, по любому что-то уже мутят .Игорь ВАльерьвич, а вы куда смотрите, смотрите перекупят паяца, потом пожалеете.
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"Вопрос мы обсуждали тет-а-тет, он был не о каких то должностях и теневых областях... "Шо, тупо лизались?
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Хорошковский сособственник 95-го квартала, акции делили
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****-а-а... І оце має назву - Президент України...
І чим же Ненька завинила перед Богом, га ...???
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Да ладно, Моніка...Закінчуй приколюватися . В Ютюбі давно вже все виклали про ту твою "таємну" зустріч 😁
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по моему, сегодня Зеленский получит пару затрещин по голове и десяток подсрачников от Богдана.. тому що, наговорив лишнего..
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Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах заведения, где проходит пресс-марафон, признался журналистам, что ему сделали уколы для поддержания утомленных голосовых связок.
Глава государства признался, что связки - его слабое место, и он рискует потерять голос.
"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали, которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.
Он добавил, что после восьми часов пресс-марафона чувствует себя нормально, хотя голос и садится. Жестом президент показал, что ему ставят уколы


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ЭТО ТАК ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ 'борется' c олигархами!
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Президент Зеленский искренний и честный , а это то чего хочет видеть Украинский Народ .
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Да уж, последний месяц Пэтро старается не покладая рук.
Уж слишком много для него лично на карту поставлено.
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шо б ти ото знало!
як та язиката Хвеська на базарі
твій рюзге ізик ще не болить?
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Маникюр или педикюр? Вот в чем очень серьезный вопрос...Со временем мы узнаем и это.
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Хорошковский всю жизнь только и собирал крошки из под стола Пинчука.
Просто, Пинчука было лень ехать на банковую.
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