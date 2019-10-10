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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) Богдан Андрей (188)

 В команде мне нужны мощные профессионалы, у меня их не так много, - Зеленский о Богдане

Президент Украины Владимир Зеленский считает главу своего Офиса Андрея Богдана мощным профессионалом и согласится уволить его, только если тот нарушит закон.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много этих людей. Сейчас - очень сложный период в моей команде", - пояснил Зеленский.

Президент считает, что самому Богдану сейчас нелегко из-за того, что его имидж связан с Коломойским.

"На него идет воздействие, начиная с господина Коломойского, что он там, он с ним, он решает какие-то его проблемы... Деталей у нас с вами нет. И более того - доказательств никаких нет. ... Да, он был адвокатом. Это прежняя жизнь. Сейчас он работает на государство", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

"Мы сегодня говорили о Богдане, мы говорили споры и разговоры о Юле Мендель, еще говорили о господине Рябошапке. Мы еще будем много с вами говорить о моей команде. Но это моя команда. И если они не нарушают закон, и они профессионалы, они должны работать на государство. Они не зарабатывают никаких денег, хотя до этого в своих профессиях они зарабатывали большие деньги. Вы же знаете, господин Богдан - не бедный человек, богатый человек. Но сейчас - ноль. Сейчас - только профессия", - добавил президент.

На вопрос о том, уволит ли он Богдана, если журналисты докажут, что тот нарушает закон, Зеленский ответил так: "Если нарушает? Докажите, докажите. Да, он уволится, если нарушает закон. Давайте".

Также на Цензор.НЕТ: С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани

Источник: https://censor.net.ua/n3153322
 
 
 Топ комментарии
 
https://www.youtube.com/watch?v=MlMbVxiFEDI
Пресс-марафон Зеленского. Выводы. Зе - не президент, а генератор случайных слов.

Нудный Пенс
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Загадка природи: Порох типу "крав", а в бюджеті вистачало грошей і на субсидії, і на держзамовлення вузів, і на підвищення пенсій.
А "Слуги народу" типу "чесні", а чомусь грошей на це все в бюджеті різко стало бракувати.
Парадокс!
(C)
@AndriyLavrys
🤔
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В команде мне нужны мощные профессионалы, у меня их не так много, - Зеленский о Богдане

Так какого хера ты 250 парикмахерш в раду завёл?
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это фото уже как фирменный знак зебила - "презЕдент и шептун", есть ли на столько отвратительное фото хоть ещё одному лидеру страны, которую так выставили бы на всеобщий обзор.
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Фухх... Я всё таки надеялся... Правда надеялся.
Ну нельзя так на собственноручно-созданном блице так-то.
Что за отрывки несвязанных фраз. Я не раз перематывал, что бы уяснить мысль. Не раз, и не два. И думаю, что не я один.
Очень много ерунды! По сути то, президент ничего не сказал. Может это и есть его стратегия? Надо было таки анализы нормально сдать. Может он специально так, что бы на Ютубе заработать? Журналисты и так уже супер-облегчили ему задачу с вопросами. Он не справился. Хрень какая-то? Наш президент - хрень какая-то. И мы все тогда тоже.
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Эх, Володенька... Вспомни об этом не следующих выборах.
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З 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення.
Про це сказав Максим Рабінович, директор ТОВ «Газопостачальна компанія» НАК «Нафтогаз України», під час Українського газового форуму, передає РБК-Україна.
Як зазначив Рабінович, зараз «Нафтогаз» не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.
«Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни», - сказав він. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/10/10/naftogaz_poperedyv_pro_perehid_z_1_sichnya_na_rynkovi_tsiny_gazu_dlya_1665431 Чому коли держава стоїть на краю прірви, в її керівництві так багато жидів, як ви думаєте?????????
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Это вы зебилов спрашиваете ? Не стыдно вам баранов спрашивать ?
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Украинцы , за что полегла небесная сотня, за то , чтобы вы себе выбрали это в президенты ? Бог вас за это накажет
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Это и есть наказание. Просто до зедебилов еще не дошло, что пора кричать "За что?!!!"
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так если "Еслиелетромтяжмаш" прогорит милованов то на дыбу сядет и не в Бостоне, а в Украине..За действия надо отвечать..
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Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"!
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Президент Зеленский искренний для народа Украины и во внешней политике
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скоро из за вас моника покакать не сможет, поосторожней с языками, зебилы У команді мені потрібні потужні професіонали, у мене їх не так багато, - Зеленський про Богдана - Цензор.НЕТ 2247
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професіонали то дуже класно, навіть не зоглядишся і не зчуєшся як опинишся біля цугундера. вже і чекати не довго залишилось, ще навіть сніг не зійде.
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І їхня нестача починається з нього найпершого.
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А где он сказал берет сыр к вину за 58грн??????
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Зеля, книжки читай..и тогда все отсеется... правда жизни, ***..)
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С такими профессионалами Зеленский ничем не отличается от Януковича!
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вы же будете утверждать, что книжки читать - єто плохо..))
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Ага значит про Богдана докажите а то что Пашинский бандит в доказательствах не нуждается.
Двойные стандарты пан Зеленский - но пипл схавает
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Да какие на хрен тебе нужны профессионалы, и какой богдан профессионал, ну прям, как ты сам. Твоё место сцена, рождён ты для неё, а по огромной ошибке попал в президенты, вот в чём беда-то для всей Украины.
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Украинцы, я посмотрела на это чудо сегодня минут 5 в прямом эфире - стало противно, выключила. Как раз попал на то, где он про Пашинского говорил, что тот бандит, и типо сто из ста это скажет, про посадки, итп.
Я вам скажу вот что - вы попали, вляпались, вступили в коричневую дурно пахнущую субстанцию. Всей страной. Избавиться от этого психа и неадеквата вам будет крайне тяжело. Последствия его деятельности будут непредсказуемо плохими. Чем раньше вы его выкинете из кресла - тем лучше будет Украине!
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