 В команде мне нужны мощные профессионалы, у меня их не так много, - Зеленский о Богдане

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское законодательство и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много этих людей. Сейчас - очень сложный период в моей команде", - пояснил Зеленский.
Президент считает, что самому Богдану сейчас нелегко из-за того, что его имидж связан с Коломойским.
"На него идет воздействие, начиная с господина Коломойского, что он там, он с ним, он решает какие-то его проблемы... Деталей у нас с вами нет. И более того - доказательств никаких нет. ... Да, он был адвокатом. Это прежняя жизнь. Сейчас он работает на государство", - сказал Зеленский.
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"Мы сегодня говорили о Богдане, мы говорили споры и разговоры о Юле Мендель, еще говорили о господине Рябошапке. Мы еще будем много с вами говорить о моей команде. Но это моя команда. И если они не нарушают закон, и они профессионалы, они должны работать на государство. Они не зарабатывают никаких денег, хотя до этого в своих профессиях они зарабатывали большие деньги. Вы же знаете, господин Богдан - не бедный человек, богатый человек. Но сейчас - ноль. Сейчас - только профессия", - добавил президент.
На вопрос о том, уволит ли он Богдана, если журналисты докажут, что тот нарушает закон, Зеленский ответил так: "Если нарушает? Докажите, докажите. Да, он уволится, если нарушает закон. Давайте".
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Ну нельзя так на собственноручно-созданном блице так-то.
Что за отрывки несвязанных фраз. Я не раз перематывал, что бы уяснить мысль. Не раз, и не два. И думаю, что не я один.
Очень много ерунды! По сути то, президент ничего не сказал. Может это и есть его стратегия? Надо было таки анализы нормально сдать. Может он специально так, что бы на Ютубе заработать? Журналисты и так уже супер-облегчили ему задачу с вопросами. Он не справился. Хрень какая-то? Наш президент - хрень какая-то. И мы все тогда тоже.
Про це сказав Максим Рабінович, директор ТОВ «Газопостачальна компанія» НАК «Нафтогаз України», під час Українського газового форуму, передає РБК-Україна.
Як зазначив Рабінович, зараз «Нафтогаз» не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.
«Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни», - сказав він. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/10/10/naftogaz_poperedyv_pro_perehid_z_1_sichnya_na_rynkovi_tsiny_gazu_dlya_1665431 Чому коли держава стоїть на краю прірви, в її керівництві так багато жидів, як ви думаєте?????????
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Двойные стандарты пан Зеленский - но пипл схавает
Я вам скажу вот что - вы попали, вляпались, вступили в коричневую дурно пахнущую субстанцию. Всей страной. Избавиться от этого психа и неадеквата вам будет крайне тяжело. Последствия его деятельности будут непредсказуемо плохими. Чем раньше вы его выкинете из кресла - тем лучше будет Украине!