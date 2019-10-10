 Международные табачные компании и дистрибьютор ТЕДИС Украина оспорят решение АМКУ в суде

"10 октября 2019 гола Антимонопольный комитет принял решение признать компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства. "Тедис Украина" отрицает обвинения со стороны АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий", - сообщила пресс-служба компании.

В "Тедис Украина" считают, что решение АМКУ принято с нарушением требований действующего законодательства, "без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям".

"Компания работала и продолжает работать исключительно в рамках законодательного поля. "Тедис Украина" не согласна с решением АМКУ и будет обжаловать его, согласно действующему законодательству", - отмечают в компании.

В свою очередь в компании-производителе "JTI Украина" указали, что ожидают от АМКУ текста решения и выразили готовность отстаивать свою позицию в суде.

"Мы не согласны с решением и будем обжаловать его в суде. "JTI Украина" всегда ведет и будет вести свою деятельность в полном соответствии с законодательством Украины", - отметили в пресс-службе компании.

В "Бритиш Американ Тобакко" также усматривают веские основания для обжалования решения АМКУ.

"Мы разочарованы решением, которое принял Антимонопольный комитет Украины. "Бритиш Американ Тобакко" работает в Украине более 25 лет, и на протяжении всего этого времени действовала в полном соответствии с законодательством Украины. Поэтому "ВАТ Украина" не согласна с этим решением и полагает, что существуют весомые основания для его обжалования. Мы рассмотрим детали решения и планируем обжаловать решение в предусмотренные законодательством Украины сроки и способ", - заявили в компании.

Компания Imperial Tobacco в Украине также не согласна с решением АМКУ и считает его противоречащим здравому смыслу и законодательству страны. В компании отмечают, что на протяжении 2008-2010 гг. АМКУ предоставлял разрешения на концентрацию ООО "Тедис Украина" и соответствующее приобретение ключевых компаний-дистрибьюторов, существовавших в то время на рынке. Данные разрешения на концентрацию, по мнению Imperial Tobacco, были четким месседжем для о полном соответствии процесса образования основного дистрибьютора на рынке нормам антимонопольного законодательства Украины.

"Фактически АМКУ собственноручно создал ситуацию, в которой позже обвинил международные компании-производители, в т.ч. Imperial Tobacco в Украине", - заметили в компании.

"Мы будем обращаться в судебные инстанции с иском о нашей защите и отмене решения АМКУ, как таком, которое было принято без каких-либо юридических оснований и не соответствует реальной ситуации на рынке", - заявили в Imperial Tobacco.

В свою очередь Филип Моррис Украина еще ожидает текст решения АМКУ, однако убеждена, что обвинения комитета являются безосновательными.

"Компания "Филип Моррис Украина" работает исключительно в рамках закона. Мы уверены в своей правоте и будем защищать свои интересы и деловую репутацию теме правовыми способами, которые нам предоставляет закон", - указали в пресс-службе табачной компании.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Ведомство сообщило, что собранные по делу доказательства подтверждают, что поведение компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования