 "Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам в перерыве между пресс-марафоном.
"Я не знаю о том, что будут сокращать 120 тыс. человек. Я не знаю об этом. Давайте проверим данные", - сказал он.
После этого Зеленский ушел на продолжение пресс-марафона.
После заявления Криклия, о том, что УЗ будет разделена на 3 компании, Кравцов провел встречу с профсоюзами железной дороги. На встрече он заявил о том, что в связи с этой реорганизацией в течении 2020 года будет сокращено 120 тыс. работников железной дороги.
Как сообщали Українськi Новини, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявляет, что повышение тарифов на электроэнергию отразится на тарифах на железнодорожные перевозки в 2020 году.
Также государственная регуляторная служба Украины предлагает создать экспертную рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО "Укрзалізниця". Против повышения тарифов также выступила Европейская Бизнес Ассоциация выступила против повышения тарифов. Тем временем за экономическую безопасность "Укрзализныци" будет отвечать Олег Назарук.
Зебіл, - узурпація влади сталась! Диктатура одної особи в Україні, штибу ***** - настала!
А свій ніс він суне в кожну дирку (і за кожну дирку відповідає!!!) лише тому, що:
1.він сам захотів цього!
2.73/43%зебілів захотіли цього!
Считаю что верной дорогой идут товарищи.
капитан Очевидность прям((
а, и мы имеем пирамиду гособлигаций = гарантировано будет обвал. вот только специально ли это сделано(может еще попередниками начато х.з. - не гоняют же их за это)
Пресс-марафон Зеленского. Выводы. Зе - не президент.
Нудный Пенс
Вольнова бы, но он обосрался(
120 тысяч железнодорожников уволят
50 тысяч работников табачной индустрии уволят
Сотни тысяч работников приватизированных госпредприятий сократят
Но все люди просто конченные, потому что именно они в большинстве голосовали за ручную обезьянку олигархов Зе