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Все про:Зеленский (3199) Укрзализныця (1715) Кравцов Евгений (96)

 "Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не знает о намерении "Укрзализныци" сократить 120 тысяч человек до 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал Українським Новинам в перерыве между пресс-марафоном.

"Я не знаю о том, что будут сокращать 120 тыс. человек. Я не знаю об этом. Давайте проверим данные", - сказал он.

После этого Зеленский ушел на продолжение пресс-марафона.

После заявления Криклия, о том, что УЗ будет разделена на 3 компании, Кравцов провел встречу с профсоюзами железной дороги. На встрече он заявил о том, что в связи с этой реорганизацией в течении 2020 года будет сокращено 120 тыс. работников железной дороги.

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявляет, что повышение тарифов на электроэнергию отразится на тарифах на железнодорожные перевозки в 2020 году.

Также государственная регуляторная служба Украины предлагает создать экспертную рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО "Укрзалізниця". Против повышения тарифов также выступила Европейская Бизнес Ассоциация выступила против повышения тарифов. Тем временем за экономическую безопасность "Укрзализныци" будет отвечать Олег Назарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3153320
 
 
 Топ комментарии
 
Значит зарплаты в Польше упадут. А налоги тут - возрастут.
Считаю что верной дорогой идут товарищи.
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https://www.youtube.com/watch?v=MlMbVxiFEDI

Пресс-марафон Зеленского. Выводы. Зе - не президент.

Нудный Пенс
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А чого тоді він тоді защораз каже на цій пресусі "мій уряд"? А чого тоді він, згадуючи відставку Данилюка, розказував (дослівно) "я не бачив Данилюка Премєром; я зробив вибір на користь іншого кандидата"???

Зебіл, - узурпація влади сталась! Диктатура одної особи в Україні, штибу Хуйла - настала!
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А его уже короновали? Узеленский только за внешнюю политику отвечает и оборону. Это вопрос к правительству.
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А чого тоді він тоді защораз каже на цій пресусі "мій уряд"? А чого тоді він, згадуючи відставку Данилюка, розказував (дослівно) "я не бачив Данилюка Премєром; я зробив вибір на користь іншого кандидата"???

Зебіл, - узурпація влади сталась! Диктатура одної особи в Україні, штибу ***** - настала!
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Сам-Зебіл. "Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского - Цензор.НЕТ 5982 Я цього по_а не захищаю. Але ради справедливості - тут він ні при чому. І ніс свій хай не суне, куди не потрібно.
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Да ладно, ще раз вибач! Коли помиляюсь - вибачитись мені не западло.
А свій ніс він суне в кожну дирку (і за кожну дирку відповідає!!!) лише тому, що:
1.він сам захотів цього!
2.73/43%зебілів захотіли цього!
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соррі, ти, вроді би, не зебіл... Але моє заперечення залишається в сиді!
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Значит зарплаты в Польше упадут. А налоги тут - возрастут.
Считаю что верной дорогой идут товарищи.
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Да уж. Очередная большая экономическая победа Зели со товарищи. После АрселорМиттал и табачных компаний и так уже минус более 40 млрд. из бюджета. Но судя по всему еще не вечер.
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Дубинский чуть не обосрался недавно - говорит что налоги будут только расти ибо инфраструктура то совковая и требует все больше, а население потихоньку того....
капитан Очевидность прям((
а, и мы имеем пирамиду гособлигаций = гарантировано будет обвал. вот только специально ли это сделано(может еще попередниками начато х.з. - не гоняют же их за это)
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А есть организации, согласовывающие свои действия с Зеленским? Так это точно не у нас.
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https://www.youtube.com/watch?v=MlMbVxiFEDI

Пресс-марафон Зеленского. Выводы. Зе - не президент.

Нудный Пенс
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дай текстом, Пенс слишком нудно мямлит.
Вольнова бы, но он обосрался(
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120 тисяч? Ви зробили це разом, зебіли!
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Что здесь можно обсуждать Значит это экономически выгодно Пусть люди работают!!
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Так они и работают. Пока по крайней мере.
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Конец эпохи бедности все ближе
120 тысяч железнодорожников уволят
50 тысяч работников табачной индустрии уволят
Сотни тысяч работников приватизированных госпредприятий сократят
Но все люди просто конченные, потому что именно они в большинстве голосовали за ручную обезьянку олигархов Зе
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Кравцов это свинарчук на поле брани за УКРАИНУ. Это животное нападающее со спины на подранка... 120 тыс за забор- это миллион эмигрантов, а как известно, что основной ресурс в воюющей стране это люди. Так в чьих интересах работает этот вирус
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Пару месяцев назад выступал ген директор Укрзализныци и говорил,что у них не хватает 20000 рабочих рук!Сейчас по Украине не хватает до миллиона рабочих рук!Работать не кому!Все уехали в ЕС на заработки.И при чем тут Зеленский?Если людям хочется работать за копейки на железной дороге,то пусть работают.
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