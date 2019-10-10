 Зеленский: Портнов не имеет никакого отношения к Офису президента и нашей власти

"Господин Портнов не имеет никакого отношения к Офису и нашей власти. Что он делает, как он живет и какие у него дела… я действительно не знаю", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что не располагает информацией о наличии каких-то уголовных производств, открытых в Украине в отношении Портнова.
"Фигурирует ли он в каких-то уголовных делах или он в розыске? Я спросил. Мне сказали: наверное, нет. Нет, поэтому он – свободный человек, он гражданин Украины", - добавил Зеленский.
Глава государства отметил, что не связывает возвращение Портнова в Украину со своей победой на выборах президента.
"Связано ли это с моей победой? Уверен, что нет. Совпадение ли это? Не знаю", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что не следит за постами Портнова в социальных сетях и за его обращениями в Государственное бюро расследований.
Но тут перезвонила мендель и сказала портнову что "вова пошутил!"
Позорище какое.
Разве можно так врать...
Щоправда, забувають уточнити: в кожнеому жарті лише частинка жарту; а все інше - правда.
1 Весь день вьі прослушали мастер-класс от президента по искуству падать на мороз)))
2 Ложитесь спать)
Ясно одно, четкой позиции у него небьіло и нет, есть хотелки одному ему понятньіе и очевидньіе.
Вечер давно перестал быть томным....
Он старается так, что гнутся уши и кипят мозги. Но вся беда в том, что в мозгах у Вовы мухи, мёд, говно и гвозди. Они там варятся, бурлят, взаимодействуют неожиданными комбинациями. Упитанные мухи нанизываются на гвозди, перемешивают суспензию из говна и мёда, а по итогу вот. Кушайте.
Таня Адамс
правильно говорят мудрые люди: внутреннее содержание, выбирает себе форму..
недоработка
А при ЧИЇЙ владі портнов повернувся в Україну ??? При Пороху він втік з України і сидів тихо А при зе приїхав , справи носить до ДБР - до Труби і всі викладки по заведених справах
знає РАНІШЕ ніж Труба і публікує їх в неті !! Про це Трубу вчора Чорновіл питала -
Труба - так само відбрехувася як і зе !!
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Ну наприклад при владі Генпрокурора Луценко. Коли картавого чорта прямо спитали, чому портнов сьогодні повернувся до Києва, ця істота відповіла - " А у вас що є докази провини портнова?"
Хто вже тоді був фактично президентом ???
- Юля...шо он мелет?
- спокуха Андрюха...ну мы ж то знаем!?!
Помнож свої 73 проценти на процент ЯВКИ на вибори - і отримаєш !!
Твого зе дійсно вибрали МЕНШЕ половини всіх виборців ! Так що заткни свою зелену пельку про тих 10 000 хто вийшов на Майдан нещодавно !! Сам ти зелена шмакля !!!
Нормальний президент хоче для своєї країни ПЕРЕМОГИ !! А УКЛОНІСТ хоче миру любою чіною і ШВИДКО ! !