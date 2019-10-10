 Гуманитарные вопросы, статус русского языка, отношения с Россией, - Зеленский перечислил вопросы, которые возникнут в процессе реинтеграции Донбасса

Об этом он заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что там гуманитарные вопросы. Я знаю, что будет подниматься вопрос языка, чтобы они там имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много компромиссов гуманитарных, о которых мы можем говорить для общества и будем решать", - предположил Зеленский.
Президент считает, что ряд вопросов будет снят автоматически благодаря проходящей в Украине децентрализации.
"Есть очень много условий которые, я знаю, раньше относились к закону об особом статусе. Но они, мне кажется, сами собой решатся за того, что решила страна идти по пути децентрализации. То есть, там очень много вопросов, я думаю, снимутся. Сам пакет законов о децентрализации в Украине решает многие из этих вопросов", - сказал глава государства.
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"Я думаю, что будут еще вопросы, сопряженные с особенностью отношений временно оккупированных территорий с Российской Федерацией. Я уверен, что с той стороны мы будем слышать это. Давайте услышим. Знаете, иногда лучше молчать, чем говорить. Поэтому давайте услышим, а потом будем принимать решение", - предложил президент.
Готовий побитися об заклад- нічого більшого за бан на три доби він не отримає.
Малограмотный юрист.Не удивился бы,если бы он на листке кораблики и машинки рисовал бы с умным видом. - я думаю что диплом у него купленный
Кацапские подпевалы!
Про це він заявив після пресконференції. Відео у Facebook поширив колишній помічник міністра оборони України Юрій Бірюков.
"А історія в тому, що приїжджають з обох сторін якісь особистості і постреливают. Ось і не вдається розвести війська, ось і я не можу припинити війну. З обох сторін. Постреливают. З ОБОХ СТОРІН, бл**ь, пострілювали. Цим відео я передаю великий привіт особовому складу ЗСУ та інших силових відомств, які вже шостий рік постреливают і не дають завершити війну. Треба. Просто. Перестати. Постілювати", - написав Бірюков.
https://www.youtube.com/watch?v=uNCd0BKHlNc&feature=share&fbclid=IwAR2p6Fck0scLVu246XUq7g2CFDyV1-HCwGs21Qiao4UdwP7lAPJEuoNsk1o
Не сегодня но ...