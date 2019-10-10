EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Экономика
  249  11
Материалы по теме:
Все про:земля (1538) продажа (424) Мушак Алексей (5)

 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак считает, что 18 лет моратория на покупку земли привели к бедности в украинском селе.

Об этом он сказал во время земельных дебатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"18 лет моратория - это же показатель, что произошло в деревне. Там состоялась бедность и люди оттуда сбежали. Поэтому продление моратория - это продолжение бедности", - отметил Мушак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В краткосрочной перспективе открытие рынка земли не даст роста ВВП, - замглавы Всеукраинского аграрного совета Соколов

Поэтому снятие моратория, по его мнению, более справедливая история по отношению к 7 млн граждан, которые "должны стать бенефициарами в земельной реформе".

"Мы не можем достичь уважения к праву собственности, которое является базовым для построения демократического общества, к среднему или крупному бизнесу, если у нас нет уважения к 7 млн ​​гражданам Украины", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб

Источник: https://censor.net.ua/n3153313
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
АГА А 18 МИНУТ ТЕНДЕРОВ УКРАИНА ПРОДАНА И СБЕГУТ ВСЕ... И НАЧНЕТСЯ СВЕТОПРЕДСТАЛЕНИЕ В ЕВРОПЕ... во дебил так дебил...
 показать весь комментарий
 
 
Землю Украины можно продать за минуты и один раз, а вернуть будет невозможно, учитывая международное законодательство и правила. Проданная земля -это проданная Украина, тем более иностранцам. Все цивилизованные страны не продают свою землю, а сдают в аренду. У нас уже разгребли незаконно почти всю землю, а эта власть вместо наведения порядка, хочет распродать всю землю под корень. ЖАХ.
 показать весь комментарий
 
Пока вы землю делите, Московия дождалась, пока дятлы выберут президентом дятла и сейчас скапливает военную технику у границы с Украиной (ВИДЕО), чтобы всю вашу землю забрать скопом вместе с вами, вашими жёнами и детьми.
https://giperboloid.info/rossija-skaplivaet-*******-tehniku-u-granicy-s-ukrainoj-video/
 показать весь комментарий
 
Простите зебилы, зебобик уже обещал вашу землю Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Суркисам, Медведчуку итд 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак - Цензор.НЕТ 3688
 показать весь комментарий
 
 
В Аргентине и Бразилии он уже был - результат 18 латифундистов на 43 миллиона в Аргентине , и 30 на 150 млн. в Бразилии .
Ну и шо оне построили с "рынком земли" ? 100% компрадорский капитализм .

Впрочем , видимо тебе подобные термины ничего не говорят ... Может платят тебе за посты сельхоз-корпорации .
 показать весь комментарий
 
бедолага веревский в лондоне очень неплохо себя чувствует, не правда ли мушак..?))
 показать весь комментарий
 
То .что творится в селе - это показатель не моратория, а преступной власти, которая специально 18 лет убивала село. Во многих успешных странах более 60% земли в госсобственности,сдается в аренду и там сельское хозяйство процветает. В Израиле 95% земли в госсобственности. Так что не нужно людям вешать лапшу на уши и манипулировать фактами, это аморально, цинично и подло.
 показать весь комментарий
 
 
Если бы они оттуда убежали не через 18 , а через год-два , было бы лучше ?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх