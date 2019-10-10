 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Средства, которые планируется выделить на этот год для ведомства - 10,880 млрд грн - явно недостаточное финансирование. Я просил, я умолял, я кричал. Но сейчас ситуация пока не решена. Сегодня, 10 октября, состоится заседание СНБО по поводу распределения бюджета на следующий год. Если он будет оставлен на уровне этого года - это катастрофа. Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения фактически", - отметил Дейнеко.

По его словам, в ведомстве подсчитали минимальную потребность, и она составляет 16 млрд 153 млн грн. "Если будет меньше, это будет катастрофа. Я потеряю подготовленных людей, которые уйдут со службы", - сказал Председатель Госпогранслужбы.

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Он добавил, что военнослужащие Госпогранслужбы получают наименьше денежное обеспечение среди всех силовиков. Пограничник, который несет службу на первой линии, получает на 7 тыс. грн меньше, чем его коллега из Вооруженных сил, который находится в соседнем окопе, уточнил Сергей Дейнеко. (Доплата за первую линию в ВС - 17 тыс., а у пограничников - 10 тыс.) Дейнеко добавил, что на второй линии разница составляет 2 тыс.. Также он пояснил, что многие профессионалы уходит со службы из-за того, что пограничник, который пришел на контракт, получает 9 500 гривен.

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