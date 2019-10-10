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 Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения, - Дейнеко о бюджете Госпогранслужбы на 2020 год

Председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко считает заложенное на следующий год в бюджет финансирование пограничного ведомства недостаточным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Средства, которые планируется выделить на этот год для ведомства - 10,880 млрд грн - явно недостаточное финансирование. Я просил, я умолял, я кричал. Но сейчас ситуация пока не решена. Сегодня, 10 октября, состоится заседание СНБО по поводу распределения бюджета на следующий год. Если он будет оставлен на уровне этого года - это катастрофа. Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения фактически", - отметил Дейнеко.

По его словам, в ведомстве подсчитали минимальную потребность, и она составляет 16 млрд 153 млн грн. "Если будет меньше, это будет катастрофа. Я потеряю подготовленных людей, которые уйдут со службы", - сказал Председатель Госпогранслужбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба недофинансирована на 1 миллиард, ситуация катастрофическая, - Дейнеко

Он добавил, что военнослужащие Госпогранслужбы получают наименьше денежное обеспечение среди всех силовиков. Пограничник, который несет службу на первой линии, получает на 7 тыс. грн меньше, чем его коллега из Вооруженных сил, который находится в соседнем окопе, уточнил Сергей Дейнеко. (Доплата за первую линию в ВС - 17 тыс., а у пограничников - 10 тыс.) Дейнеко добавил, что на второй линии разница составляет 2 тыс.. Также он пояснил, что многие профессионалы уходит со службы из-за того, что пограничник, который пришел на контракт, получает 9 500 гривен.

Читайте также: Парк администрации Госпогранслужбы сократили на 40 автомобилей, их передадут в пограничные подразделения, - Дейнеко

Источник: https://censor.net.ua/n3153312
 
 
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Менты зато вертолетов прикупили, теперь самолеты покупают, ЗСУ на дырявых УАЗах и погранцы оборвыши...
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Читала,что слуги сократили обеспечение армии в военный период на 50%. Если это правда, то видно, что зеленые слуги работают не на Украину, а на соседей.
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Ну поки що він нічого не здав і нічого ганебного не підписував на відміну від петра.
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Він здав ... Вже здав Станицю. Ти оченятка від зелененького промий і побачиш.
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УЖЕ сдал, потому что начал отвод войск, потому что пообещал пуйлу начать "разведение сил" без каких-либо уступок со стороны мордора. А что подписал Порошенко, какой конкретно документ с его подписью ты назвал позорным?
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А что вы еще ждете от такого командира?


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Ну так зебобик собирается уменьшать количество границ где-то в 3 раза убрать границы с кацапами, "республиками" и Крымом
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Напомнило.

Обьявление-требуется прораб, зп 20 тысяч, с опытом работы.
Приходит мужик, ему говорят ставки 3 тыс.
Он спрашивает, а у вас же написано 20?
Идите, у вас нет опыта работы!
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Цікаво а на рай і облдержадміністрації. Кабмін. Офіс гаранта і верховну раду буде скорочення бюджету чи тільки на прикордонниках і армії будуть економити...
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