 Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов

Об этом заявил представитель Национального реестра рекордов, появление которого на минуту прервало общение президента с прессой, информирует Цензор.НЕТ.
"Ничего не предвещало такого действа до того момента, как в 5 часов нас коллеги-журналисты не предупредили о том, что возможно мировое достижение. Мы очень быстро провели экспертизу. Я не побрит, что подтверждает то, что мы не готовились", - сказал представитель Национального реестра рекордов.
"Уже сейчас пресс-конференция длится больше 8 часов. И рекорд, не буду говорить, чей, превышен как минимум на 45 минут. И, судя по тому, что я слышал, вам еще придется часиков до 9-10, наверное, работать", - добавил он.
"Вы же знаете, как я не люблю награды. Но спасибо вам", - ответил Зеленский, принимая свидетельство об установлении рекорда.
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До сегодняшнего дня одной из самых длительных в истории считалась пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко. В феврале 2017 года он отвечал на вопросы полусотни журналистов на протяжении 7 часов 21 минуты. Самая длинная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжалась 4 часа 40 минут. В США рекорд принадлежит конгрессвумен от Юты Энид Уолхолтц, которая в 1995 году общалась с прессой более 4,5 часов.
Первый час.. ну два, а потом моника всем надоел, даже зебилам..))
Неужели нельзя вылечить свои аденоиды прежде чем идти в президенты и действовать на нервы людям?
Можно в любой момент переключить телек на интересное кино а потом обратно.
Кино посмотришь и переключишь обратно а он все говорит.
- сам дурак
в таком стиле можно хоть 20 часов общаться.
Это не интервью, это конкурс импровизаций блин
Ну хоть один тезис или лозунг?
Напомнило старый анекдот:
- Ну, что вы, Ивана Ивановича лестью не взять!!!
- Это да, - сказал Иван Иванович польщено...
P.S. А предыдущий рекорд, поди, принадлежал путену.
Тот тоже очень любит долгие "прямые линии" и открытое, без цензуры общение с народом и журналистами в прямом эфире.
Это не разговор даже.
Вы разговариваете с автоответчиком
=)))
что напомнил мне славное прошлое
кто быстрее бегает в фонтане
кто мелодичнее уячит на рояле.
НУ А ШО-))
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