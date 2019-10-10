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Все про:Зеленский (3199) пресс-конференция (223) рекорд (202) СМИ (3236)

 Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского длится более 8 часов. Таким образом, по состоянию на 18:30 его общение с журналистами на 45 минут превысило предыдущий рекорд.

Об этом заявил представитель Национального реестра рекордов, появление которого на минуту прервало общение президента с прессой, информирует Цензор.НЕТ.

"Ничего не предвещало такого действа до того момента, как в 5 часов нас коллеги-журналисты не предупредили о том, что возможно мировое достижение. Мы очень быстро провели экспертизу. Я не побрит, что подтверждает то, что мы не готовились", - сказал представитель Национального реестра рекордов.

"Уже сейчас пресс-конференция длится больше 8 часов. И рекорд, не буду говорить, чей, превышен как минимум на 45 минут. И, судя по тому, что я слышал, вам еще придется часиков до 9-10, наверное, работать", - добавил он.

"Вы же знаете, как я не люблю награды. Но спасибо вам", - ответил Зеленский, принимая свидетельство об установлении рекорда.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне

До сегодняшнего дня одной из самых длительных в истории считалась пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко. В феврале 2017 года он отвечал на вопросы полусотни журналистов на протяжении 7 часов 21 минуты. Самая длинная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжалась 4 часа 40 минут. В США рекорд принадлежит конгрессвумен от Юты Энид Уолхолтц, которая в 1995 году общалась с прессой более 4,5 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153310
 
   
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самое забавно, что никто в Украине не слушает этого клоуна и его ручных "журналистов"..
Первый час.. ну два, а потом моника всем надоел, даже зебилам..))
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судя по сверхмалому количеству зеботов на Цензоре - у них массовое сокращение после отказов "слушать этого клоуна" Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов - Цензор.НЕТ 2173
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У пэтюни давноб случился алкоголический приступ эпилепсии.Столько времени без опохмелки он не смог бы
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Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
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Просто у Зе почасовая реклама Kyiv Food Market.
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Порошенко хоть смысл был слушать, а какой смысл слушать зебобика если он все время врет?
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какой смысл в речах запухшего алкаша, который постоянно врет? ты видимо такой же, раз тебе потрох нравится ))
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шо, обещал тебя с утра похмелить и кинул?
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Та ще й в штани наклав. Досі кладе, регулярно.
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А как можно слушать гнусавое сипение?
Неужели нельзя вылечить свои аденоиды прежде чем идти в президенты и действовать на нервы людям?
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Порошенко хоть смысл был слушать, а какой смысл слушать зебобика если он все время врет Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов - Цензор.НЕТ 5511
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Вместо второй туквы Р - буква П должна быть .
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не обижай птицу - она умом и сообразительностью отличается
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зря ты птицу обидел... наш просто рекордсмен. счас в медали запакуют и вынесут. Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов - Цензор.НЕТ 5281
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8 часов нести ахинею. Это реально рекорд.
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1 час Пороха в 8 раз полезней 8 часов зебобика
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Прикольно.
Можно в любой момент переключить телек на интересное кино а потом обратно.
Кино посмотришь и переключишь обратно а он все говорит.
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Стільки , лайна верзти ,не кожен зможе ! Відчуваїться досвід в кварталі 95 !
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СЛАВА ВЕЛИЧАЙШЕМУ ПРЕЗЕДЕНТУ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ!
Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов - Цензор.НЕТ 9677
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- дурак
- сам дурак

в таком стиле можно хоть 20 часов общаться.

Это не интервью, это конкурс импровизаций блин
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Скоро он поставит новый рекорд..по быстрому драпанью на ростов!
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Рекорд по тривалості словесного поносу.
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Зеленского вывел из себя вопрос о назначении на должность мужа главбуха «95 квартала»
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И по кількості зашкварів походу також.
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Ще він на роялі може зіграти на рекорд.
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судя по кислым лицам многих журналистов, Зеля справляется. теперь предстоит нелёгкий труд расщепления на атомы видеозаписей для поиска зрадной зрады.
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Більше 8-ми годин відповідати на запитання не від придворних журналістів перед камерами в прямому ефірі - тяжка праця.. Не пам'ятаю жодного випадку такого спілкування Президента України з пресою і народом з 1991 року..
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Цукерки - це ваше, та вашого нікчемного солоденького сивочолого брехливого ідола..
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Брехливого? Навіщо ти так про Зе? Він так старался 8 годин ніс ахінею, щоб вас зелебобіків потішити))))
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Можно узнать, что именно прислуге слуги вообще запомнилось в этом бла-бла-бла?
Ну хоть один тезис или лозунг?
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"Вы же знаете, как я не люблю награды. Но спасибо вам", - ответил Зеленский, принимая свидетельство об установлении рекорда.

Напомнило старый анекдот:
- Ну, что вы, Ивана Ивановича лестью не взять!!!
- Это да, - сказал Иван Иванович польщено...

P.S. А предыдущий рекорд, поди, принадлежал путену.
Тот тоже очень любит долгие "прямые линии" и открытое, без цензуры общение с народом и журналистами в прямом эфире.
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"Девочки нет". Зеленский снова пошутил о поведении Мендель
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выдайте зе сертификат за тупость с приставкой "несусветная"
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Есть люди которым что-то гшоворишь, они олтвечаю а ты.
Это не разговор даже.
Вы разговариваете с автоответчиком
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Було б ,більше користі , якби він , на роялі стільки програв !😆
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совершенствоваться постоянно - рояль уже не актуален. нужно переходить на скрипку .
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как говаривала моя бабця- краткое содержание-"сорок бочек арестантов. да всё лесом!"
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Спасибо нашему дорогому горячо любимому президенту
что напомнил мне славное прошлое
Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов - Цензор.НЕТ 1122
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а второй слева, "единственный кандидат на мера Киева - Ткаченко"(со слов Зеленой Шмаркли)..
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Уверен, Лукашенко в долгу не останется. Там и посмотрим, кто победит, молодость или опыт.
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В Лукашенко я уверен, после той конференции он выглядел "как огурчик", а корреспонденты, как "овощи". А здесь прямо наоборот.
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Ну так он не первый уже год на политическом Олимпе у вас, а тут молодость, задор и энергия юности. Вангую, что Зеленский малость подтянет свой уровень и сумеет стать достойным противником.
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А вот посмотрим кто лучше клюшками машет,
кто быстрее бегает в фонтане
кто мелодичнее уячит на рояле.
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Виш ли, Зеленский все таки городской человек, а Лукашенко имеет сельскую закалку. Вот музыкального образования конечно нет.
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Блин!.. как же стране этого не хватало!.. как же мы раньше жили без этого?! Зеленский установил мировой рекорд по длительности общения с прессой, - Национальный реестр рекордов - Цензор.НЕТ 9656
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Я сейчас не о политике, если у кого есть полтора часа перед сном, то поглядите фильм 39 года Мистер Смит едет в Вашингтон, там весь этот политес и долгая говорильне отлично показаны. Нет, ну кому хочется продолжить срач....)))
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Ну теперь хоть какой то смысл этого выноса мозга появился. Рекорд ставил.
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дешевый популист иммитирует "близость к народу"-дает многочасовое интервью в забегаловке.и смех и грех
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