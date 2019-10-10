 Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб

Об этом он сказал во время земельных дебатов "Каким путем пойдет Украина", передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Давайте, если мы говорим о популяризации среднего класса, чтобы их было там не миллионы, но десятки тысяч, чтобы были фермерами и могли этим заниматься на своей земле. Понятно, что там, где будут фермеры, там будет село, традиции. Государство - это язык, традиции. А сегодня 70% страны - это земли сельскохозяйственного призначення. Поэтому наибольшая для меня боязнь, и почему я говорю, и почему мы дискутируем, это когда нашим государством будут владеть люди не нашей национальности и будут диктовать нам условия и правила, как нам жить", - сказал Голуб.
Тимошенко? Ляшко? Порошенко? Кто? Давай, жги ))
Когда крали тупо все.
А тот, кто должен был всех садить, крал сам и смеялся по примеру овоща над «козлами, которые мешают жить» вместе со своей подельницей.
https://giperboloid.info/rossija-skaplivaet-*******-tehniku-u-granicy-s-ukrainoj-video/
А селянину,чи людині яка проживає в селі "какаяразніцца" хто обробляє землю???? от скажіть какаяразніцца- фірташ,ахматов,порошенко чи якийсь Ганс чи Джонс??????
С Е Л Я Н И Н У - всерівно українська дуля з маком вийде.
і ще одне-хто примушує продавати ЗЕМЛЮ іноземцям?????
Прикольная реальность у человека.