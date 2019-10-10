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 Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб

Член правления Всеукраинского аграрного совета Руслан Голуб опасается, что открытие рынка земли позволит владеть украинскими территориями иностранцам.

 Об этом он сказал во время земельных дебатов "Каким путем пойдет Украина", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте, если мы говорим о популяризации среднего класса, чтобы их было там не миллионы, но десятки тысяч, чтобы были фермерами и могли этим заниматься на своей земле. Понятно, что там, где будут фермеры, там будет село, традиции. Государство - это язык, традиции. А сегодня 70% страны - это земли сельскохозяйственного призначення. Поэтому наибольшая для меня боязнь, и почему я говорю, и почему мы дискутируем, это когда нашим государством будут владеть люди не нашей национальности и будут диктовать нам условия и правила, как нам жить", - сказал Голуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В краткосрочной перспективе открытие рынка земли не даст роста ВВП, - замглавы Всеукраинского аграрного совета Соколов

Источник: https://censor.net.ua/n3153307
 
 
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Ясно и по делу. Но вопрос "серой земли" и кадастра надо решить. Не этой власти, конечно, следующей. Коломойский не будет делать то, что нужно Украине. Не за тем он здесь.
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Есть подозрение, что и следующая власть, как и все предыдущие, тоже будет не за тем. Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб - Цензор.НЕТ 9612
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Не исключено. Но может прививка Коломойского поможет выработать иммунитет перед такими проблемами
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В этой стране граждан уже тридцать лет прививками бомбят и шо? Каждый раз кажется. что хужих мудаков у власти быть не может и каждый раз на выборах наш му-у-удрий украiнський народ робить неможливе.
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наш народ на данное историческое время дурной и еще дурнее . мудрости на уровни 1 класса школы .
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А ну, достойного кандидата, за которого надо было проголосовать, в студию.
Тимошенко? Ляшко? Порошенко? Кто? Давай, жги ))
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Прививки министра экономики при януковиче Порошенко хватило.
Когда крали тупо все.
А тот, кто должен был всех садить, крал сам и смеялся по примеру овоща над «козлами, которые мешают жить» вместе со своей подельницей.
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Московия дождалась, пока дятлы выберут президентом дятла и сейчас скапливает военную технику у границы с Украиной (ВИДЕО). Чтобы дружить с "мирным" президентом?
https://giperboloid.info/rossija-skaplivaet-*******-tehniku-u-granicy-s-ukrainoj-video/
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села немає!!!!! традицій УКРАЇНСЬКИХ-також немає!!!
А селянину,чи людині яка проживає в селі "какаяразніцца" хто обробляє землю???? от скажіть какаяразніцца- фірташ,ахматов,порошенко чи якийсь Ганс чи Джонс??????
С Е Л Я Н И Н У - всерівно українська дуля з маком вийде.
і ще одне-хто примушує продавати ЗЕМЛЮ іноземцям?????
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Ну да, ведь брать деньги в долг в том же МВФ, чтобы выплатить предыдущие долги и так жить постоянно растрачивая больше чем зарабатываешь, это нормально и никто не будет указывать как надо жить.
Прикольная реальность у человека.
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Беруть в борг під гарантії країни , і безбожно крадуть ! Не їм же віддавать !😈
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Мене це теж хвилює, як і не українці, які при владі сьогодні.
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израильское гражданство не сбрасывается никогда!
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а шо ж тода етот, прости боже, член правления орет не по теме, не знает шо ли?
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Вже володіють , ггомадяни з подвійним ггомадянством ! Яке заборонено конституцією !😈
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а сейчас, что украинцы управляют страной? Наибольший страх, что нашим государством будут владеть иностранцы и будут диктовать нам условия, как жить, - член правления ВАС Голуб - Цензор.НЕТ 7054
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Может быть, может быть. Но и боятся что не будет минимального налога, который себе фермера на сессиях райрад назначают, не будет неучтенных земель , вообще не облагаемымые налогом, "пастбищ" , и "неурожаев"....
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во!!! саме воно, фермери-райдепутати собі земельку,бариги-верхдепутати собі земельки ,так всі довольні й будуть...
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Те що за 28 років зроблено в сільському господарстві ви це називаєте фермерство чи виробництво с/г продукції?! Це первіснообщинний лад. Пшеничку та кукурудзу вирощувати великого розуму не потрібно. І це при тому, що в нас с/г вузів та технікумів в кожній області і більше ніж будь де в світі. А результат який? А ніякий. пшеничка, кукурудза, соняшник. ВСЕ!!! І це ви називаєте фермери і сільгоспвиробники. Коли земля матеме ціну ось тоді ви побачите, що таке фермерство і сільське господарство. Коли ви знатемете їй ціну і кожен квадратний метер буде вилизаний і використовуватиметься з максимальною ефективністю. А те що вам дебілам місцеві князьки, які звикли паразитувати на ідіотах розказують що прийдуть німці чи араби чи китайці і скуплять все, то це вони не за вас хвилюються а за себе, а вами маніпулюють. В 90-і наші хитрожопі вори теж кричали, що прийдуть німці , американці та французи і скуплять наші заводи та фабрики за безцінь, а ви будете на них горба гнути. А вийшло, що.? А те що немає ні заводів, ні фабрик. Вирізали. А те що залишилося те за безцінь прихватизували теперішні олігархи і ви горба гнете на них за копійки, а хто не хоче тут за безцінь працювати той їде до поляків, німців, кацапів мити їм унітаз. ось такі історію я розповім для вас мої нелюбі нерозумні земляки....
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какой голуб идиот. государство и дальше будет регулировать землю вплоть до того что кому что нудно посадить на своей земле, так же можно навязать животноводство. землю передадут в громады и налоги от земли тоже будут идти в громады, а значит на развитие села. он переживает что ему не удастся арендовать землю за мешок прелого овса
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В какой стране где есть рынок земли правят иностранцы. В Германии? В Польше? Чехии? Напомню, что в мире осталось ШЕСТЬ стран где нет рынка земли - Конго, Таджикистан, Северная Корея, Куба, Венесуэла и Украина. То что Расея сдала Китаю миллионы гектаров в аренду на многие годы так это ее проблемы
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Долой иностранцев,долой колонистов - инородцев!! Всю землю Голубу!!! Голубу........и, чуть-чуть косюкам))
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Так и произошло в Аргентине после открытия там рынка земли. После этого страна переживает глубокий кризис.
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