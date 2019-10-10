 Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделали больше, чем кто смог. Мы уволили этих людей. Это непростая была задача. По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова из Службы безопасности - если вы мне покажете детали, я сразу уволю Баканова. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.

"По поводу уголовных дел, в которых фигурировал господин Матиос. Не знаю списка этих дел. Я могу вам обеспечить диалог, попросить Генерального прокурора. А если у вас есть какие-то доказательства, свидетели - завтра хоть. Готов помочь в этом вопросе, чтобы расследовалось каждое действие коррупционера, бывшего коррупционера Украины", - добавил глава государства.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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