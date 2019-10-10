 Если выяснится, что Баканов консультируется с Матиосом, я уволю Баканова, - Зеленский

Об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сделали больше, чем кто смог. Мы уволили этих людей. Это непростая была задача. По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова из Службы безопасности - если вы мне покажете детали, я сразу уволю Баканова. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины", - сказал Зеленский.
"По поводу уголовных дел, в которых фигурировал господин Матиос. Не знаю списка этих дел. Я могу вам обеспечить диалог, попросить Генерального прокурора. А если у вас есть какие-то доказательства, свидетели - завтра хоть. Готов помочь в этом вопросе, чтобы расследовалось каждое действие коррупционера, бывшего коррупционера Украины", - добавил глава государства.
Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
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Они уволили этих людей...
Конечно для многочисленных родственников и знакомых команды Зе нужны кресла.
Но для чего это выставлять как какое то достижение?
Он же не в бане с друзьями.
Людям что с того?
захочу и уволю))) а захочу и не захочу )))
Мы трудоустроили всех знакомых ,друзей, а так же своих водителей, фотографов ,парикмахеров , визажистов и любовниц,- это была наша задача, чего вам еще надо? Все !!!,настало покращення, заткнитесь и идите в ж..пу.
- В твоем случае, Вова, это насморк....
Не хватає Володі Богдана біля вуха.
Фофік, усе зрозуміло.
На сцені в тебе краще виходило, а так ти просто школота, яка навіть не вміє вірно назвати призвіще провідника Степана Бандери.