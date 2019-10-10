EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Происшествия
  374  27
Все про:Зеленский (3199) обмен (824) нормандская четверка (713) Трехсторонняя контактная группа (155)

 Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский

Украина хочет продолжать процесс удерживаемыми лицами, но это возможно только в рамках Нормандского и Минского форматов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень хотел, несмотря на Нормандский формат, говорить об этом обмен. Мы поднимали этот вопрос. И получили ответ - "Ну, слушайте, мы же сделали шаг друг к другу, навстречу, и сделали увольнения. Давайте двигаться дальше. Давайте дальше будет обмен в рамках Минске и Нормандии"", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что, не смотря на желание Украины, дальнейшее обсуждение вопроса обмена может состояться только в рамках Нормандского или Минского форматов.

"Я готов о людях наших говорить с президентом России. ... Они настаивают, что давайте говорить обо всем остальном в нормандском формате. Почему я и спешу с Нормандским форматом", - пояснил президент.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Освобожденные украинские политзаключенные могут присоединиться к переговорам по обмену в Минске, - Зеленский. ВИДЕО

Украина подготовила списки для обмена "всех на всех".

"Мы готовили списки всех на всех, но зафиксированных. Всех тех, кого мы зафиксировали. И всех тех, кого сторона временно оккупирована зафиксировала", - рассказал Зеленский.

Он признался, что не знает, в каком состоянии находятся удерживаемые на оккупированной территории украинцы, живы ли они.

"Не знаю, как обстоят с этими людьми. Я не знаю, сколько живых из них. Не знаю. "Красный крест" туда не может заехать. Мы хотели, мы говорили много раз, пока так", - сказал президент.

Также на Цензор.НЕТ: Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153300
 
 
 Топ комментарии
 
А що ж ти Цемаха без всякого формату відпустив, та щей про наші полонені кораблі не згадав? Кого ти, за дурнів рахуєшь, зелена сволота!!!
 показать весь комментарий
 
Посмотрел немного это шоу и понял, что Моника Зеленски БЛОНДИНКА!
 показать весь комментарий
 
Я читаю цитаты и не понимаю прочитанного, володя не может грамотно, логично, последовательно сформулировать и выразить мысль.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кремль опять начал мирняк гандошить.
Это вероятно Зе подарок к прессконференции.
 показать весь комментарий
 
 
угу... пока не будет разведения , не будет формата, не будет формата - не будет обмена.
 показать весь комментарий
 
"Не знаю, как обстоят с этими людьми. Я не знаю, сколько живых из них.

Сказал, мы отдадим всех, а нам, сколько отдадут - и на том спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
Кабздон бы душевно её спел,но он ща на безсрочных гастролях по ближнему подземелью с хором Александрова и доктором лизой.Так торопился,что даже свой пупок,зарытый в донбасской земле забыл прихватить. Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4508
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрел немного это шоу и понял, что Моника Зеленски БЛОНДИНКА!
 показать весь комментарий
 
 
Я читаю цитаты и не понимаю прочитанного, володя не может грамотно, логично, последовательно сформулировать и выразить мысль.
 показать весь комментарий
 
 
Любая словесная констукция в устах Моники без пацанской связующей частицы "***" теряет смысл и превращается в рандомный набор слов.
 показать весь комментарий
 
 
Останнє речення шамана в відео-зверненні Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9035
 показать весь комментарий
 
"Не знаю, как обстоят с этими людьми. Я не знаю, сколько живых из них. Не знаю. "Красный крест" туда не может заехать. Мы хотели, мы говорили много раз, пока так", - сказал президент.
а шо там разведка..пора бы уже отрабатывать зарплату..))
Источник:https://censor.net.ua/n3153300
 показать весь комментарий
 
На какое ещё условие ***** согластся Зеля, в надежне на скорейшую реализацию Нормандского?
 показать весь комментарий
 
 
И вздумал дикий степняк (читать скоморох) переиграть Византию. Московия не даром Византийщеной зовется и понимает она только силу. Только далеко шуту до князя Олега
Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8152
 показать весь комментарий
 
 
А що ж ти Цемаха без всякого формату відпустив, та щей про наші полонені кораблі не згадав? Кого ти, за дурнів рахуєшь, зелена сволота!!!
 показать весь комментарий
 
 
До чого Нормадський формат до обміну полоненими між Україною та р@wистами???
Як що зеЛядь шантожують обміном та заганяють у якийсь формат та сказав би вже чесно.
 показать весь комментарий
 
 
Этот чмырь на хайпе 'освобождения заложников' cливает Суверенитет Украины
 показать весь комментарий
 
 
Слушает тебя путин и думает, спеши, спеши.
Я тебе заложников, а ты мне сдашь суверинетет.
 показать весь комментарий
 
 
Проведёшь выборы там, и ситуация будет ещё хуже и опасней чем сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
взял карты в руки, значит играй. Идти надо конца .. иначе до следующего тысячилетия сидеть в окопах будут друг перед другом.
 показать весь комментарий
 
Поспіх потрібен при діареї ! Знову все , гарант переплутав !😆
 показать весь комментарий
 
 
Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
 показать весь комментарий
 
Ще можна , скинуть корумповану країну ! В якій клептократію олігархів , називають економікою !😈
 показать весь комментарий
 
 
Да не спеши так, кацапы еще наловят, на вокзалах и переходах, где сепаров и убийц для обмена будешь брать?
 показать весь комментарий
 
 
заложники работают отлично, зеля как на веревочке
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскому кто то подсовывает карту обманку, и ловят на это.
Хотите что бы не стреляли, мы договоримся, давай там проведём выборы и будь что будет, если что свалим, шепчет ему богдан и компания скрытых ватников.
И вам через 5 лет похлопают, и вы будете выступать актёром.
И если у него такая мечта, вернуться в актёры с лаврами "мира", он будет проваливаться.
Он главнокомандующий, а он не может отдать приказ идти солдат в бой.
У него нет команды, почти все случайные люди работающие на кремль.
Успех страны будет если он откажется от мечты актёра.
Берите пример с правительства Польши, а у вас только хотелки.
 показать весь комментарий
 
Да уж, выбрали гиганта внешней политики, спасибо зебилам. Сдавать миллионы людей, чтобы вытащить единицы, очень умно. А ***** теперь и будет радостно хапать наших и продавать за уступки Монике.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх