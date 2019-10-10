 Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Я очень хотел, несмотря на Нормандский формат, говорить об этом обмен. Мы поднимали этот вопрос. И получили ответ - "Ну, слушайте, мы же сделали шаг друг к другу, навстречу, и сделали увольнения. Давайте двигаться дальше. Давайте дальше будет обмен в рамках Минске и Нормандии"", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что, не смотря на желание Украины, дальнейшее обсуждение вопроса обмена может состояться только в рамках Нормандского или Минского форматов.
"Я готов о людях наших говорить с президентом России. ... Они настаивают, что давайте говорить обо всем остальном в нормандском формате. Почему я и спешу с Нормандским форматом", - пояснил президент.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Освобожденные украинские политзаключенные могут присоединиться к переговорам по обмену в Минске, - Зеленский. ВИДЕО
Украина подготовила списки для обмена "всех на всех".
"Мы готовили списки всех на всех, но зафиксированных. Всех тех, кого мы зафиксировали. И всех тех, кого сторона временно оккупирована зафиксировала", - рассказал Зеленский.
Он признался, что не знает, в каком состоянии находятся удерживаемые на оккупированной территории украинцы, живы ли они.
"Не знаю, как обстоят с этими людьми. Я не знаю, сколько живых из них. Не знаю. "Красный крест" туда не может заехать. Мы хотели, мы говорили много раз, пока так", - сказал президент.
Также на Цензор.НЕТ: Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский
Это вероятно Зе подарок к прессконференции.
Сказал, мы отдадим всех, а нам, сколько отдадут - и на том спасибо.
а шо там разведка..пора бы уже отрабатывать зарплату..))
Источник:https://censor.net.ua/n3153300
Як що зеЛядь шантожують обміном та заганяють у якийсь формат та сказав би вже чесно.
Я тебе заложников, а ты мне сдашь суверинетет.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Хотите что бы не стреляли, мы договоримся, давай там проведём выборы и будь что будет, если что свалим, шепчет ему богдан и компания скрытых ватников.
И вам через 5 лет похлопают, и вы будете выступать актёром.
И если у него такая мечта, вернуться в актёры с лаврами "мира", он будет проваливаться.
Он главнокомандующий, а он не может отдать приказ идти солдат в бой.
У него нет команды, почти все случайные люди работающие на кремль.
Успех страны будет если он откажется от мечты актёра.
Берите пример с правительства Польши, а у вас только хотелки.