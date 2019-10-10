 Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень хотел, несмотря на Нормандский формат, говорить об этом обмен. Мы поднимали этот вопрос. И получили ответ - "Ну, слушайте, мы же сделали шаг друг к другу, навстречу, и сделали увольнения. Давайте двигаться дальше. Давайте дальше будет обмен в рамках Минске и Нормандии"", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что, не смотря на желание Украины, дальнейшее обсуждение вопроса обмена может состояться только в рамках Нормандского или Минского форматов.

"Я готов о людях наших говорить с президентом России. ... Они настаивают, что давайте говорить обо всем остальном в нормандском формате. Почему я и спешу с Нормандским форматом", - пояснил президент.

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Украина подготовила списки для обмена "всех на всех".

"Мы готовили списки всех на всех, но зафиксированных. Всех тех, кого мы зафиксировали. И всех тех, кого сторона временно оккупирована зафиксировала", - рассказал Зеленский.

Он признался, что не знает, в каком состоянии находятся удерживаемые на оккупированной территории украинцы, живы ли они.

"Не знаю, как обстоят с этими людьми. Я не знаю, сколько живых из них. Не знаю. "Красный крест" туда не может заехать. Мы хотели, мы говорили много раз, пока так", - сказал президент.

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