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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (3199) мэр (1362) Одесса (5682)

 Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы видеть мэром Одессы телеведущего Александра Андросова.

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне очень нравится Андросов. Но он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный. Он лицо Одессы и сам из Одессы", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, кого он хотел бы видеть мэром Одессы.

По его словам, мэр такого "непростого" города, как Одесса должен быть уважаемый человек.

"Лицом такого города должен быть тот, кого всего уважают. Поэтому я сказал честно про Андросова. Пусть люди сейчас ходят по Одессе и говорят: "Иди в мэры, президент тебя поддерживает". Уверен, что люди также поддержат", - подытожил Зеленский.

Смотрите также: Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский. ВИДЕО

Александр Андросов - коренной одессит, украинский телеведущий, продюсер, ведущий программы "Что? Где? Когда?" на ряде украинских телеканалов. Является основателем и одним из руководителей компаний в сфере теле-, радиовещания "Афина +", "Студия Игра-Украина", "Игра-Украина" и в сфере торговли "Магмас". Также Андросов является одним из основателей интеллектуального клуба "Эрудит" им. В. Я. Мороховского.

Источник: https://censor.net.ua/n3153299
 
 
 Топ комментарии
 
Надо закон пропихнуть как в раше и назначать меров.
Могерине скажет что это прогрессивно.
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Добре шо хочь не парікмахершу сестри своеі дружини
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Надо закон пропихнуть как в раше и назначать меров.
Могерине скажет что это прогрессивно.
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Правильно. А потом, чтобы и преемников, как в раше.
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По факту оно так и было у нас все 28 лет. С редкими исключениями
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Это зебоба,у нее навязчивая идея про попередника.
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Зеля я не знаю никакого Андросова то что он еврей вижу по фото но я живу в Одессе 55 лет и что то о такой ...оце не слышал вообще... какое фуфло ты нам впариваешь посмотрим завтра на незашкварок Куция нового очильника Голову ООГА.... Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4939
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Ещё бы с таким опытом ему там самое место а кого ты хотел бы видеть хирургом который будет делать тебе операцию Малахова?
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Добре шо хочь не парікмахершу сестри своеі дружини
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Это выбор одесситов!
Хотя труху кто то тоже выбирал!
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Саакашвили пролетает? А это что за новое лицо?
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Порохоботы,вы же кричали,что труха стал любимчиком Зе )))
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Хотеть не вредно, но будет так как захочет товарищ Галантерник!
(Галантерник - хозяин Одессы)
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"Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский" - но почему то Лицедей не видит криминального авторитета Труху, на нарах, значит офшорник Труха делал в Одессе зелёную улицу Лицедею, а возможно и что то конкретное, короче, рыло в пуху.
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опана - и тут артЫста с шоу бизнеса хочет пропихнуть одесситам в меры... Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5552
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Мером Одеси хотів би бачити інтелектуала, кінорежисера, і просто нормальну людину Домбровського)))
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Цікаво, а кого бачать мером Одеси самі одесити, чи для цієї влади це не важливо?
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Сьогодні найтяжчий день для порохоботів - стільки новин присвячено Зеленському і його відповідями, і в кожній треба хлюпнути трішки лайна, ну бодай один-два пости втулити.
Зеленський, садюга, закругляйся зі своїм марафоном! За що так знущатися над тваринами? Вже, бідачиська, вже більше 4000 постів наклацали.
Це ж які мозолі на ратицях понатирають до ночі. Завтра половина порохоботів буде на лікарняному.
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та и свынюка с диареей мается, все не просто, цугундер приближается
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"Мне очень нравится Андросов. Но он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный. Он лицо Одессы и сам из Одессы"

А мне Борис Барский из маски-шоу нравится, по мне это как раз больше лицо Одессы чем некий господин, а вот за этого вот Андросова я в первый раз гуглю
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*нуте створіння, здатне оцінити лише акторсько-медійні здібності людини. Тому коміків та акторів - на всі посади в Україні! Просто цирк.
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А а некий император Калигула считал лучшим сенатором своего несивого мерина Инцитата .
Плохо кончил Калигула - пресвитарианской гвардии сея феерия очень не понравилось ... наверное больше , чем инцест с сестрой .
Кстати другой имератор - родич Калигулы Нерон тоже был великим актёром . Когда его всё таже гвардия заколола до смерти и утопила в собственном бассейне , он перед смертью воскликнул : "Какой актёр умирает" ...
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Хотя , на фоне бандита Трухи , как когда-то на фоне гопника Ибуковича , даже кобыла была бы и хорошим мэром и даже хорошим президентом .

Поэтому мя так забавляют медведчуковские недоумки , так рьяно когда-то лизавшие дупу енакиевскому птеродактелю , которые терь Вована осмеивают .
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