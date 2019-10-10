 Мэром Одессы вижу Андросова, - Зеленский

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Мне очень нравится Андросов. Но он не хочет в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный. Он лицо Одессы и сам из Одессы", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, кого он хотел бы видеть мэром Одессы.
По его словам, мэр такого "непростого" города, как Одесса должен быть уважаемый человек.
"Лицом такого города должен быть тот, кого всего уважают. Поэтому я сказал честно про Андросова. Пусть люди сейчас ходят по Одессе и говорят: "Иди в мэры, президент тебя поддерживает". Уверен, что люди также поддержат", - подытожил Зеленский.
Александр Андросов - коренной одессит, украинский телеведущий, продюсер, ведущий программы "Что? Где? Когда?" на ряде украинских телеканалов. Является основателем и одним из руководителей компаний в сфере теле-, радиовещания "Афина +", "Студия Игра-Украина", "Игра-Украина" и в сфере торговли "Магмас". Также Андросов является одним из основателей интеллектуального клуба "Эрудит" им. В. Я. Мороховского.
Могерине скажет что это прогрессивно.
Хотя труху кто то тоже выбирал!
(Галантерник - хозяин Одессы)
Зеленський, садюга, закругляйся зі своїм марафоном! За що так знущатися над тваринами? Вже, бідачиська, вже більше 4000 постів наклацали.
Це ж які мозолі на ратицях понатирають до ночі. Завтра половина порохоботів буде на лікарняному.
А мне Борис Барский из маски-шоу нравится, по мне это как раз больше лицо Одессы чем некий господин, а вот за этого вот Андросова я в первый раз гуглю
Плохо кончил Калигула - пресвитарианской гвардии сея феерия очень не понравилось ... наверное больше , чем инцест с сестрой .
Кстати другой имератор - родич Калигулы Нерон тоже был великим актёром . Когда его всё таже гвардия заколола до смерти и утопила в собственном бассейне , он перед смертью воскликнул : "Какой актёр умирает" ...
Поэтому мя так забавляют медведчуковские недоумки , так рьяно когда-то лизавшие дупу енакиевскому птеродактелю , которые терь Вована осмеивают .