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 В краткосрочной перспективе открытие рынка земли не даст роста ВВП, - замглавы Всеукраинского аграрного совета Соколов

Заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" Михаил Соколов считает, что снятие моратория на землю в краткосрочной перспективе не даст роста ВВП.

Об этом он сказал во время земельных дебатов "Каким путем пойдет Украина", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Соколов отметил, что считает ошибочным утверждение о том, что открытие рынка земли поможет росту ВВП.

"Аграрии уже сегодня вытягивают уже все деньги, отвлекают их от инвестиций, потому что нужно будет покупать землю. И не важно дадут им кредит под 10 или 5 процентов… Поэтому первое, что мы должны понять - в краткосрочной перспективе никакого роста ВВП не будет. Будет наоборот, потому что наш аграрный сектор до сих пор развивается за счет собственных денег. И мы в ближайшее время получим сокращение инвестиций и аграрного производства", - отметил Соколов.

Он считает, что на старте рынка земли нужно сделать так, чтобы с рынка "не ушли и не потеряли землепользование те хозяйства, которые имеют наибольшую добавленную стоимость".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Агрохолдинг зарабатывает $200-300, а людям платит $70. Это изменит конкуренция", - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3153295
 
 
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хм.. а Зе говорит что догоним и перегоним США и Китай
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Старый советский анекдот.
Мальчик спрашивает отца:
- Папа, а мы можем догнать Америку?
- Можем! Потому что мы босиком.
- А обогнать?
- Нет!
- Почему?
- У нас задница голая...
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уже потєряла..
Порошенко уже нєт..


поетому -только П..ЄЦ і Зрада ! У короткостроковій перспективі відкриття ринку землі не дасть зростання ВВП, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Соколов - Цензор.НЕТ 991
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Рынок земли нужен. Вопрос в правилах игры. Аграрные холдинги просто дурят своих пайщиков - то неурожай, то налоги, до доллар не по тому курсу
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Землепродавцы не имеют не репутации не знаний не оброзавния не програмы.А лишь тупое соросятское приказание. И поддакивание гаранта. Дожились что всякие проходимцы из под носа богом данную землю уводят. Нам этого никто не простит.
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ну вот скажи, покойнику оно надо - земная суета в Украине?
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Поражаюсь,сколько чинуш-казнокрадов и советчиков-дармоедов в аграрном секторе Украины, - понапридумываали себе должностей и советов в 2014 году! Без Порошенко и Косюка не обошлось 100%. Гнать их сраным веником и открывать рынок земли.
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Бомжом не боишься остаться? Вон палестинцы в свое время продали землю Ротшильду(Эдмонду, кажется). Теперь они сидят в лагерях беженцев и в анклавах, прижатых к морю. Просто так сложились обстоятельства. Не имея четкого понимания зачем, землю продавать нельзя.
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Те що за 28 років зроблено в сільському господарстві ви це називаєте фермерство чи виробництво с/г продукції?! Це первіснообщинний лад. Пшеничку та кукурудзу вирощувати великого розуму не потрібно. І це при тому, що в нас с/г вузів та технікумів в кожній області і більше ніж будь де в світі. А результат який? А ніякий. пшеничка, кукурудза, соняшник. ВСЕ!!! І це ви називаєте фермери і сільгоспвиробники. Коли земля матеме ціну ось тоді ви побачите, що таке фермерство і сільське господарство. Коли ви знатемете їй ціну і кожен квадратний метер буде вилизаний і використовуватиметься з максимальною ефективністю. А те що вам дебілам місцеві князьки, які звикли паразитувати на ідіотах розказують що прийдуть німці чи араби чи китайці і скуплять все, то це вони не за вас хвилюються а за себе, а вами маніпулюють. В 90-і наші хитрожопі вори теж кричали, що прийдуть німці , американці та французи і скуплять наші заводи та фабрики за безцінь, а ви будете на них горба гнути. А вийшло, що.? А те що немає ні заводів, ні фабрик. Вирізали. А те що залишилося те за безцінь прихватизували теперішні олігархи і ви горба гнете на них за копійки, а хто не хоче тут за безцінь працювати той їде до поляків, німців, кацапів мити їм унітаз. ось такі історію я розповім для вас мої нелюбі нерозумні земляки....
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