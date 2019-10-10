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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нафтогаз (2745) Коболев (343) отопительный сезон (253)

 +17 за окном, это просто вытягивание средств из карманов людей: Коболев раскритиковал подключение отопления в теплую погоду в 17 областях Украины

Глава НАК "Нафтогаз" раскритиковал решение ряда местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу. Люди, принявшие такое решение, местная власть, точно понимает, что она делает. Вопрос, как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", - говорится в сообщении.

Согласно нормативам, жилые дома должны подключаться к централизованной системе отопления, когда когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже +8 градусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина полностью запаслась газом на зиму, - Коболев

+17 за окном, это просто вытягивание средств из карманов людей: Коболев раскритиковал подключение отопления в теплую погоду в 17 областях Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153294
 
   
 Топ комментарии
 
как там погода у мамы под Вашингтоном, не мёрзнет?
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Так горсоветы уже ждут не дождутся теплоподачи , народ то кормилец .
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вот всегда просто убивал такой подход . нет . что бы требовать снижения у себя до уровня Киева .хотят в Киеве поднятия ну совсем как кацапы - мы не хотим жить как в Германии мы хотим . что бы немцы жили херово как у нас - недаром за зелю голосовали всем Харьковом
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чет пару дней назад не сильно тепло было
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ну у нас падало в Одессе до НУЛЯ И ЧТО В КВАРТИРЕ АЖ ХРУЩЕВКА ПАНЕЛЬКА 5 ЭТАЖЕЙ ДА С УЛИЦЫ утеплил пенопластом и угловую комнату еще со стороны внутренней стенки и ничего ну оделся... а то все время в трусах и майке..голыми ногами по полу.. а тут штаны футболку носки..аяяя-й и что включать отопление сегодня дома +21 и на улице +19-20 тепла... даже по советским мерках ох..ели малость в 17 областях всегда включалось с 15 октября... а тут дай им волю иу них летом будет ХОЛОДНО.. +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 4373
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Так горсоветы уже ждут не дождутся теплоподачи , народ то кормилец .
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как там погода у мамы под Вашингтоном, не мёрзнет?
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Ні, я навпаки люблю прохолоду. 20-21 самий раз. А коли включають опалення, то палять так, що при прочинених вікнах 27-28 градусів. Так як лічильник стоїть лише на будинок, то воювати неможливо... Пенсіонерки мерзнуть, іншим просто пофігу через те, що отримують субсидії та не платять... Отак і живемо.
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Вот как раз такое было регулярно. Пол октября отапливали улицу потому как окна закрыть было невозможно от жары.
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Так під окупацією параші зараз лише Крим та частина Донбасу.
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оно давит много лет за "рузький мир".. и ждет януковича.. Отсюда и орёт про "оккупацию Украины"
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что орёшь, кацап... обосрался?)) ну беги, подмойся +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 8421
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что такое, кацап, подмылся.. И теперь на верблюдов рукоблудствуешь?)) +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 9673
пля, и где тебя такого тупого только нашли для фермы?
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всё ждешь, кацап, что янукович вернется, вместе с твоим "рузьким миром"? +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 6086
куй тебе, чухонец))
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алень,бобруйск там +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 3540
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снова ты о своём, о близком, кацапе)) да ещё и рукодрочишь весь день... на монику зеленски? +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 3351
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серГей серГеев, ты настолько туп, что даже не скрываешь что сидишь здесь под двумя никами: "серГей серГеев" и "Dnipro 75ed19bb"


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своих ищешь, кацап?))
а всё от того что тебя сильно по чайнику били... +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 5708
+17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 7405
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про "оккупацию Украины 5 лет" орут киселевы-скабеевы и прочие с "шарием головного моСха".. орёт и Dnipro 75ed19bb..
Совпадение или закономерность?
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был бы ты зебил умнее, то знал бы что средний человек использует свой мозг на 8-10%..
А мы значит, на 25% +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 1521.. Браво, зебил +17 за вікном, це просто витягування коштів з кишень людей: Коболєв розкритикував підключення опалення в теплу погоду в 17 областях України - Цензор.НЕТ 8934
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Погода изменчива,но тепло подают обычно с 15 октября..
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А теперь будут подавать,когда в квартирах холодно становится...
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Треба запитати у Коболева чому у харковы тариф за 1 Гкал = 2000 грн, а в Києві всього - 950 грн.

Чи не потрібно в Києві підняти трохи ціну на газ, що добувають в Харківській області.
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Зеленський сказав, що скоро знизять тарифи. Чекаємо.
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Ну не совсем так, Киев 1100, Харьков 1500, но все равно непонятно почему такая разница в тарифе.
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що вам не ясно, кернес вас помножив на нуль, а коболєвці в цьому допомогають таким як кернес по всій Україні,
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В столице всегда было дешевле,так выгодно властям
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вот всегда просто убивал такой подход . нет . что бы требовать снижения у себя до уровня Киева .хотят в Киеве поднятия ну совсем как кацапы - мы не хотим жить как в Германии мы хотим . что бы немцы жили херово как у нас - недаром за зелю голосовали всем Харьковом
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а пусть нам любитель вафлей Игнатьев Фион
объяснит:

В Харькове вступили в силу новые тарифы на тепло
https://www.mediaport.ua › v-harkove-vstupili-v
1 січ. 2019 р. - С 1 января 2019 года повысились тарифы коммунального предприятия ... домов с домовыми и квартирными приборами учёта - 1539,50 грн/Гкал

киевский тариф за 1 Гкал 1654,41 грн
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Ну это дело такое, день холодно, день тепло. Непонятно только почему Кобалев переживает, ему то только выгода от лишних обьемов газа.
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Ну как же, с такой зарплатой только о народе и думать.
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в нас вчора-позавчора на вулиці було +9. Сьогодні +12. В квартирі +16; молодим не холодно, будучи одітими (в сорочці, в штанях). А старий (88 років) - замерзає, навіть закутавшись. Ми - так сяк пересуваємось. А старий - переважно сидить в кріслі, телевізор дивиться. Тому й замерзає. Ну, після інсульту, на ходунках - не сильно побігаєш, навіть в квартирі (з якої вже самостійно не виходить).

Ввімкнули в його кімнаті обігрівач...
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Не врубився , шо за трабли ?? То не вмикайте отоплення якшо вам неподоба !
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Нехай Коболєв чесно скаже, він мерзне чи має опалення? А за нас не треба вирішувати чи економити нам на здоров'ї чи жити в теплому приміщенні
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Просто нужно поехать к кобелю и посмотреть,включено ли у него отопление. Чтобы по честному.
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У Андрюшика в маєтку, мабуть, індивідуальне опалення. І безкоштовне. Тому +17 в квартирі, навіть зараз, його не турбує. Ще в СРСР медики визначили, що комфортна температура для дорослого, це +22 С. А для людини похилого віку +24 С. Не нижче +18 С, це температура в казармі для молодих здорових солдатів.
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ублюдок сам на индивидуальном отоплении. когда захотел тогда включил. твари дайте всем поставить свое отопление и вы охренеете от экономии газа...
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Коболев,переезжай на ПМЖ в США и печатай там фейки мажор тепличный.
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Хуже всего весной, а не осенью. Когда уже тепло, всё начинает цвести, а отопление всё равно есть.
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Так это ж была одна из самых главных свинореформ. Нафтогаз перестал быть убыточным и стал прибыльным. Ура! Так чего ж Кобелев так бидкаеться, что в его контору грошыкы раньше побегут?
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напевно газу в сховищах не так багато як він звітував
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Опана! Коболев оказывается экономит наши деньги! Да отдай свою премию, и страна будет бесплатно отапливаться целый месяц!
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Интересно было бы узнать у самого Коболева в его частном доме уже топят или ещё нет? Я уверен что уже давно топят.
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Конечно Коболев беспокоится. РФ ведь может действительно кран перекрыть и никакого транзита не будет. Газа в хранилища закачали рекордное количество, а вдруг морозы зимой тоже будут рекордными? Поэтому, не мешало бы поберечь газ, чтобы не сбылась мечта москалей - они уже шестой год ждут не дождутся, чтобы "хохлы замёрзли".
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проснись, никакого кацапского газа уже давно не закупается, в Украине весь газ по реверсу из Словакии. Так шо пусть перекрывают, никто без их вонючего газа не замерзнет
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Да ладно, это святое, в прошлом году на улице было тепло, плюс батареи , в квартире было 26-27
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В Ес шоке как Україна тратіт деньги для нагрева воздуха - у їх люді в доме одеваются теплей но в такую погоду не включают отопленіе тілька багатий український народ может отопліватся при +14- а в квітне 2 неділі при +20 в Киеве батореї топілі лучше чем в лютому чтоб с людей більше грошей забрати
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