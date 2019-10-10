 +17 за окном, это просто вытягивание средств из карманов людей: Коболев раскритиковал подключение отопления в теплую погоду в 17 областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу. Люди, принявшие такое решение, местная власть, точно понимает, что она делает. Вопрос, как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", - говорится в сообщении.
Согласно нормативам, жилые дома должны подключаться к централизованной системе отопления, когда когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже +8 градусов.
пля, и где тебя такого тупого только нашли для фермы?
куй тебе, чухонец))
а всё от того что тебя сильно по чайнику били...
Совпадение или закономерность?
А мы значит, на 25% .. Браво, зебил
Чи не потрібно в Києві підняти трохи ціну на газ, що добувають в Харківській області.
объяснит:
В Харькове вступили в силу новые тарифы на тепло
https://www.mediaport.ua › v-harkove-vstupili-v
1 січ. 2019 р. - С 1 января 2019 года повысились тарифы коммунального предприятия ... домов с домовыми и квартирными приборами учёта - 1539,50 грн/Гкал
киевский тариф за 1 Гкал 1654,41 грн
Ввімкнули в його кімнаті обігрівач...