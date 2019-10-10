EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  5249  74
Все про:Зеленский (3199) импичмент (393) Трамп (2534)

 "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал пресс-марафон своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Он считает, что после заявления Зеленского об отсутствии давления разговоры об импичменте должны прекратиться.

Об этом американский лидер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", - привел Трамп цитату о пресс-марафоне с сайта Fox News.

От себя он добавил: "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3153291
 
 
 Топ комментарии
 
преступники тоже говорят что не виноваты
 показать весь комментарий
 
Я НЕ ПОНЯЛ - А ОН ШО ДУМАЛ ШО МОНИКА СКАЖЕТ ШО ЕЕ ПОПЛЮЖЕЛИ? - СТЫДНО ЕМУ ОДНАКО ))))
 показать весь комментарий
 
Поразительно-- кто то бы раньше сказал что Президент Америки так будет пристально слушать Президента Украины не поверил бы "Це має негайно припинити розмови про імпічмент", - Трамп про заяву Зеленського на пресмарафоні - Цензор.НЕТ 5376
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
преступники тоже говорят что не виноваты
 показать весь комментарий
 
 
Поразительно-- кто то бы раньше сказал что Президент Америки так будет пристально слушать Президента Украины не поверил бы
 показать весь комментарий
 
 
Моника пытается выгородить рыжего любителя *****. Но не тут то было, не в той стране большинство зебилы.
 показать весь комментарий
 
 
Спишем поведение Моники на стокгольмский синдром
 показать весь комментарий
 
 
В данной итуации ему деваться некуда, если он скажет давление было - а Трамп вдруг останется снова, ...
 показать весь комментарий
 
 
пане американський демократ!
Вас почуто "Це має негайно припинити розмови про імпічмент", - Трамп про заяву Зеленського на пресмарафоні - Цензор.НЕТ 5794
 показать весь комментарий
 
 
Трамп ещё не видел соевую ботофермы в действии)))
 показать весь комментарий
 
 
А Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха Ха Моника рулит штатами А Ха Ха Ха Ха Ха Ха Трамп Зебил 😂😂😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Я НЕ ПОНЯЛ - А ОН ШО ДУМАЛ ШО МОНИКА СКАЖЕТ ШО ЕЕ ПОПЛЮЖЕЛИ? - СТЫДНО ЕМУ ОДНАКО ))))
 показать весь комментарий
 
 
два подельника покрывают друг друга - "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте"
 показать весь комментарий
 
 
Да, Моника с горя и страха так обнюхалось, что Бабий Яр проспало. Это конечно повод для зависти
 показать весь комментарий
 
 
все завидуют "ЫнтЭлЭхтуалу" моники зеленской "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне - Цензор.НЕТ 1240
"Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне - Цензор.НЕТ 3137
 показать весь комментарий
 
 
это прикол или цитата? если цитата то все еще хуже чем я думал
 показать весь комментарий
 
"Розмови про імпічмент, Стой-раз-два!"
 показать весь комментарий
 
 
О как, президент Штатов цитирует президента Украины и говорит, что Зеленский молодчага.
Про сыньоносого только как о коррупционере все говорили
 показать весь комментарий
 
 
это вы себе такого придурка в президенты выбрали. А мы на вас засмотрелись
 показать весь комментарий
 
Тепер ,коли Трампу скажуть , що телефонує Зеля ! Буде багато матів !😆
 показать весь комментарий
 
 
"значит разговоры харошие. надо продолжать" (С)
 показать весь комментарий
 
там було лизоблюдство, саме просте і елементарне з боку Зе
 показать весь комментарий
 
 
Зе воспользовался советом бывшего посла США в Украине Джеффри Пайетта - побольше лести трампону.
 показать весь комментарий
 
 
а омериканский лидер оказывается в твиттер тоже пописывает )
 показать весь комментарий
 
Трамп пояснил почему США не вступились за курдов и позволили Турции начать против них войну. По словам президента США, курды провинились тем, что не поддерживали американцев во время Второй Мировой войны и, - внимание! - не участвовали в высадке в Нормандии. "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне - Цензор.НЕТ 5183
Донни! В корпусе американских военных при операции "Оверлорд" было 40 тысяч американцев украинского происхождения. А в составе французских партизан "маки", прикрывавших высадку - батальоны имени Тараса Шевченко, Ивана Богуна !!!!.... Отгружай Джавелины, жмот
 показать весь комментарий
 
 
Известные демократические сливные бачки , правда весьма раскрученные глобалистами .
В их интерпритации и ****** с бомбой на дискотеке с подростками всего-лишь rebel ....
 показать весь комментарий
 
 
Из такой философии следует, что Германию Трамп может завтра укатать авианосцами? Да уж, непревзойдённый мудрец.
 показать весь комментарий
 
Трамп скоро реплики из выступлений 95-го квартала будет приводить в оправдание свое "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне - Цензор.НЕТ 6983
 показать весь комментарий
 
 
это и был шантаж достаточно посмотреть на лицо зе на встрече с трампом
 показать весь комментарий
 
 
моника шо ни скажет - сразу в граните надо отливать, от шо значит репутация,
не брехливый ни разу.
 показать весь комментарий
 
 
"не брехливый ни разу" это девиз пети для петикатропов.
 показать весь комментарий
 
 
"не брехливый ни разу" это девиз пети для петикатропов.

Так подойдет, соевый?
 показать весь комментарий
 
 
Подобная заява больше похожа на окровения от ЗЕ , чем слова миллиардера .
Но в отличии от Вовы Трамп актёр-любитель и зная его послужной список в строительном бизнесе трудно представить , что он настолько наивен .
Законодательство США никогда не опиралась на заверения даже своего президента, тем более президента-иностранца ...
Максимум в trial примут во внимание (will be taken into account)
 показать весь комментарий
 
 
может старческий маразм на трампа давит?
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно , Вам ...
С точки зрения 16-летней нимфетки Агата Кристи тоже мазазматичка , раз её не заводил модный клуб и журнал "Вог" ...

Мозг с возрастом лишь улучшает свои кондиции ... Эт Вам любой айтишник скажет , что в компе "мозги" и ПО - это самое главное . Да ещё база данных ...
Комп без данных и оперативки - это лишь сосуд без жидкости у него даже потенциал неясный , бо могут в него залить как дерьмо , так и реактивное топливо ....
А возраст у человека-мыслящего это как раз и есть собранные данные .
Конечно и ночной горшок теоритически может попасть в хранилище рективного топлива в качестве онного, но вероятность данного события практически приближается к нулю в странах вековой демократической традиции и процедуры .
Просто США страна узких спецов . И там настоящих интеллектуалов - мизер , бо быть эрудитом-интеллектуалом "энергетически невыгодно" . Поэтому за пределами б.совка трудно встретить инженера-театрала или тонкого любителя живописи . А в США уж совсем нелепо .
Это ещё норвежец Лари в "Четвертом позвонке" заметил , хоть это и гротеск уже совсем .

Но я раз столкнулся с тем , что какой-нибудь интеллектуал программист с 20-летним стажем вдруг не способен поддерживать разговор об ихнем Марке Твене . Про Джека Лондона я уже молчу . Зато он тебе расскажет обо всех языках на свете , про историю сетевого программирования начиная с с 60х !
 показать весь комментарий
 
Як що б Трам з Зелей зіграли в два смичка на піаніні, тоді точно тиску і шантажу не було, Конгрес США , зацінив би цей виступ.
 показать весь комментарий
 
 
у него подача была неплохая - в бубен бил
 показать весь комментарий
 
трампушки и байденушки - оть.битесь.. без вас проблем у Украины хватает!
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво який буде мати вид фотожаба де зєля з рудим в два смичка лушпарять по піаніно ? Без штанів .
 показать весь комментарий
 
Вот сейчас зависит судьба президента сверх-державы США от Зеленского - быть или не быть!
Порошенко о таком даже мечтать не мог.
 показать весь комментарий
 
А все думали от жителей США, о как повернулось, куда катится мир...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх