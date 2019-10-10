 "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте", - Трамп о заявлении Зеленского на пресс-марафоне

Об этом американский лидер написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроенные на импичмент демократы", - привел Трамп цитату о пресс-марафоне с сайта Fox News.
От себя он добавил: "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский. ВИДЕО
Вас почуто
Про сыньоносого только как о коррупционере все говорили
Донни! В корпусе американских военных при операции "Оверлорд" было 40 тысяч американцев украинского происхождения. А в составе французских партизан "маки", прикрывавших высадку - батальоны имени Тараса Шевченко, Ивана Богуна !!!!.... Отгружай Джавелины, жмот
В их интерпритации и ****** с бомбой на дискотеке с подростками всего-лишь rebel ....
не брехливый ни разу.
Так подойдет, соевый?
Но в отличии от Вовы Трамп актёр-любитель и зная его послужной список в строительном бизнесе трудно представить , что он настолько наивен .
Законодательство США никогда не опиралась на заверения даже своего президента, тем более президента-иностранца ...
Максимум в trial примут во внимание (will be taken into account)
С точки зрения 16-летней нимфетки Агата Кристи тоже мазазматичка , раз её не заводил модный клуб и журнал "Вог" ...
Мозг с возрастом лишь улучшает свои кондиции ... Эт Вам любой айтишник скажет , что в компе "мозги" и ПО - это самое главное . Да ещё база данных ...
Комп без данных и оперативки - это лишь сосуд без жидкости у него даже потенциал неясный , бо могут в него залить как дерьмо , так и реактивное топливо ....
А возраст у человека-мыслящего это как раз и есть собранные данные .
Конечно и ночной горшок теоритически может попасть в хранилище рективного топлива в качестве онного, но вероятность данного события практически приближается к нулю в странах вековой демократической традиции и процедуры .
Просто США страна узких спецов . И там настоящих интеллектуалов - мизер , бо быть эрудитом-интеллектуалом "энергетически невыгодно" . Поэтому за пределами б.совка трудно встретить инженера-театрала или тонкого любителя живописи . А в США уж совсем нелепо .
Это ещё норвежец Лари в "Четвертом позвонке" заметил , хоть это и гротеск уже совсем .
Но я раз столкнулся с тем , что какой-нибудь интеллектуал программист с 20-летним стажем вдруг не способен поддерживать разговор об ихнем Марке Твене . Про Джека Лондона я уже молчу . Зато он тебе расскажет обо всех языках на свете , про историю сетевого программирования начиная с с 60х !
Порошенко о таком даже мечтать не мог.