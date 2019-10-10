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Все про:арест (9874) США (15561) Джулиани (46)

 Клиенты Джулиани Фруман и Парнас, помогавшие ему по Украине, арестованы в США, - The Wall Street Journal

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали ему в связанных с Украиной делах.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в среду вечером были арестованы "двое доноров иностранного происхождения", которые жертвовали средства номинационному комитету Трампа. Они арестованы по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования кампании.

По информации издания, задержанными являются Лев Парнас и Игорь Фруман, бизнесмены из штата Флорида. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером.

Оба бизнесмена, как пишет WSJ, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе - на кампанию Трампа. По данным данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали $325 тыс. фонду America First Action, который поддерживает Трампа.

Читайте также: Конфликт со связанными с Джулиани Фурманом и Парнасом исчерпан и завершится мировым соглашением, - Коломойский об уголовном деле в США

Напомним, в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3153290
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч десь правосуддя нормально працює. ЗЄлі і його ЗЄко-манді натяк під його пресекскременцію.
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Каломойский наносит Трампу еще один смертельный удар!..
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Следующий Пеня Мальдивский)))
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Хоч десь правосуддя нормально працює. ЗЄлі і його ЗЄко-манді натяк під його пресекскременцію.
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прямь хочеться прямо в рожу с фекального насоса с напором 5 атмосфер
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Каломойский наносит Трампу еще один смертельный удар!..
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В Америке деньги не помогут-- тучи сгущаються над рыжим тарапампом
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ваш ход, пороховата. Беня купил американское правосудие?
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якщо з 3-х євреїв 2ох посадили, то це вже добра новина
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Кажется, этих двоих Коломойский называл жуликами
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Таких гарнюнь заарештували , ще й з іншим ггомадянством! Усраіль , цього так не подарує !😆
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Смотрите что я нарыл - Из доклада Федеральной разведывательной службы Германии канцлеру Меркель за подписью Bruno Kahl. раздел "Ситуация в Украине" п. 6.2 Планируемые руководством Украины мероприятия по разведению военных подразделений Украины и воинских подразделений сепаратистов на востоке Украины,вызвали резкое непринятие и массовые выступления противников мирного плана президента Зеленского. Эти акции имеют тенденцию к нарастанию и захвату территорий по всей Украине. (...) п. 6.3 Правительство недостаточно компетентно ( в тексте Die Regierung ist nicht kompetent genug)
и полностью зависимо от решений, которые единолично принимает президент Зеленский. Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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Да нет, в США завели уголовные дела на бабушку бородатую)
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Завели так завели,мне то что...
Хоть на всех олигархов пусть заводят,чище будет в Украине
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Ты в трауре, что на Пороха не завели.... Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9823
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На твоего *молодец* в США завели не одно уголовное дело!
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Беня может здесь в Украине купить,а в америке правосудие
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корешей Пидалика Клячка повязали ?
сколько пидалику с утиного озера капнуло ?
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Сказал чтобы они нафиг шли
Те немного сильно преувеличили

Да посмотрите на их рожи, типичные постсоветские аферисты-бандюки из американских фильмов. Голливуд, ау
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Это конечно жулики, но с каких пор пожертвования на избирательную компанию стали уголовно наказуемыми.
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"двое доноров иностранного происхождения"
Источник:https://censor.net.ua/n3153290
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И кого из Украины для компании сдадут за 10% Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7149 А-а, в Америке нет оплаты за сдачу украинских воров, а жаль.
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Фурман і Парнас просто ангели супротів бєні, пороха, фірташа, і інших порохобариг.
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На беню и фирташа дела есть. На Пороха - нет. Высер холостой
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В США начали масштабное расследование против Коломойского.
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Подсказка для порохоботов: можно раскрутить в комментах, что это их арестовали, чтобы спрятать от длинных лап Коломойского, ведь он грозился их убить!
Не благодарите.
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Судились еврей и украинец - посадили украинца...
Судились еврей и армянин - посадили армянина...
Судились два еврея - посадили прокурора... Клієнтів Джуліані Фрумана і Парнаса, які допомагали йому стосовно України, заарештовано в США, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 8731
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