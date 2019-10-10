 Клиенты Джулиани Фруман и Парнас, помогавшие ему по Украине, арестованы в США, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в среду вечером были арестованы "двое доноров иностранного происхождения", которые жертвовали средства номинационному комитету Трампа. Они арестованы по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования кампании.

По информации издания, задержанными являются Лев Парнас и Игорь Фруман, бизнесмены из штата Флорида. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером.

Оба бизнесмена, как пишет WSJ, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе - на кампанию Трампа. По данным данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали $325 тыс. фонду America First Action, который поддерживает Трампа.

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Напомним, в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.