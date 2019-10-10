 "Кого я назначил из родственников?", - Зеленский отверг все претензии в кумовстве при назначении чиновников

Как передает Цензор.НЕТ, спор возник во время пресс-марафона.
"Кого я назначил из родственников? Это серьезный вопрос!", - ответил Зеленский.
Когда журналистка пыталась уточнить, что речь идет о муже главного бухгалтера "Вечернего квартала", Зеленский перебил ее.
"Нет. Это очень серьезный вопрос! Кого я назначил из родственников? Вы прожили 30 лет в стране кумовства и сейчас мне такое говорите, после чего я должен встать и уйти. Так, кого из родственников я назначил?", - заявил президент, вместо того, чтобы позволить журналистке договорить.
Во второй раз президент также перебил журналистку и отметил: "фамилию моего родственника назовите!". На возражения, что это не его родственник, а одноклассницы, Зеленский добавил "спасибо вам за блиц".
До этого президента спросили о муже его одноклассницы Александре Завитневиче, который возглавляет оборонный комитет Верховной Рады. Журналист отметил, что Завитневич пропускает заседания парламента и комитета, председателем которого он является.
Тогда Зеленский заявил о том, что знал Завитневича еще до того, как он женился на однокласснице президента. По словам главы государства, саму одноклассницу не видел очень давно, потому что она уехала из Кривого Рога.
"Але ж 13,5 мільйонів людей не могли помилитися!!"
Володимир Зеленський, Kyiv Food Market, 10.10.2019
Володимир Зеленський, Kyiv Food Market, 10.10.2019
Шарий в приоритете.
На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено Людмилу Рабчинську - дружину глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Відповідна інформація міститься на сайті Кабміну.
Як зазначається, Рябчинська вступить на посаду 15 жовтня, говориться на порталі Кабінету міністрів.
оно ж "юрЫст", укли))
Это Зе сделал вид что не понял.
Зебилы схавают и такое.
Пусть жрут пока из ушей гавно обратно не полезет.
а родственники друзей и коллег уже не в счет??
во дешОвка преЗЕК )))))))))))))))))))
- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей
Он и на занятия то врятли ходил.
одни друзяки и мужья/жены на все должности впихнул!зелеНая сопля
а как занервничало сразу!упырь ссыкливый!
Первый муж моей второй жены (с)
По Евклидовой, что ли? -- философии -- все люди братья и все лошади одного цвета! *)