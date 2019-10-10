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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) кумовство (27)

 "Кого я назначил из родственников?", - Зеленский отверг все претензии в кумовстве при назначении чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский начал спор с журналисткой, которая спросила у главы государства, будет ли он и в дальнейшем назначать на руководящие должности своих знакомых, родственников и связанных с "Вечерним кварталом" людей.

Как передает Цензор.НЕТ, спор возник во время пресс-марафона.

"Кого я назначил из родственников? Это серьезный вопрос!", - ответил Зеленский.

Когда журналистка пыталась уточнить, что речь идет о муже главного бухгалтера "Вечернего квартала", Зеленский перебил ее.

"Нет. Это очень серьезный вопрос! Кого я назначил из родственников? Вы прожили 30 лет в стране кумовства и сейчас мне такое говорите, после чего я должен встать и уйти. Так, кого из родственников я назначил?", - заявил президент, вместо того, чтобы позволить журналистке договорить.

Во второй раз президент также перебил журналистку и отметил: "фамилию моего родственника назовите!". На возражения, что это не его родственник, а одноклассницы, Зеленский добавил "спасибо вам за блиц".

До этого президента спросили о муже его одноклассницы Александре Завитневиче, который возглавляет оборонный комитет Верховной Рады. Журналист отметил, что Завитневич пропускает заседания парламента и комитета, председателем которого он является.

Тогда Зеленский заявил о том, что знал Завитневича еще до того, как он женился на однокласснице президента. По словам главы государства, саму одноклассницу не видел очень давно, потому что она уехала из Кривого Рога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153286
 
 
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"А якби на моєму місці був якийсь дурачок?.."
"Але ж 13,5 мільйонів людей не могли помилитися!!"

Володимир Зеленський, Kyiv Food Market, 10.10.2019
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"готов встретится с Шарием поговорить о свободе слова и уделить ему время."

Володимир Зеленський, Kyiv Food Market, 10.10.2019
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При таком графике надо выбирать с кем встретиться важнее.
Шарий в приоритете.
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Только Шарий-Петушарий не придет, ибо светит ему статья за педофилию. Так то!
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прибежит! заодно и поблагодарит монику за отмену угрожающей ему статьи о кастрации педофилов
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Під час пресконференції Президент у грубій формі відмовився відповідати на питання про призначення членів студії "Квартал 95" на державні посади.
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cкоро этот зеЛненый упырь встериться с этим педиком-петушарием где-то на ростове.
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КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено Людмилу Рабчинську - дружину глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Відповідна інформація міститься на сайті Кабміну.
Як зазначається, Рябчинська вступить на посаду 15 жовтня, говориться на порталі Кабінету міністрів.
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зеленский думает что "кумовство" - это когда оно своего родственника посадит в кресло.. а ен кума, друга, одноклассника..
оно ж "юрЫст", укли))
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Я до этого думал, что Янык был самым тупым президентом. Как я заблуждался ..... Зеля фору даст.
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100 % прокурор, и отверг все обвинения. Шах и мат, Хуцпа!
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Оу, ща соя всю родословную Зеленского перечислит）
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а из родственников друзей, коллег, одноклассников и односценников? никого?
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Краще б цей НАРКОША собрал брифинг в туалетах на жд вокзале!))))
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А ещё отпирается, что он не бенин выкормыш.. Это чья манера: "пойдём кофе пить"?
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Украинская журналистика - дно! вы видели, как его америкосы про Трампа раскатывали? Прям как следаки на допросе, по полочкам. Он вертелся как уж на сковородке. А эта дурочка "не подготовилась к встрече со звездой". А надо было четко спросить - про друзей и знакомых. Потому что реально именно родственников ЗЕбил не брал на работу. А вот корешей и их шмар - полный вагон.
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Так она и спрашивала про родственника кого то из квартала.
Это Зе сделал вид что не понял.
Зебилы схавают и такое.
Пусть жрут пока из ушей гавно обратно не полезет.
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Она лоханулась. Сначала спросила именно про родственников ЗЕли, а потом уже поправилась. Но было поздно - Зеля съехал с вопроса. Ибо девочка - курица не профессиональная.
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Конечно, оставляешь кошелок среди незнакомых людей.
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а с каких это пор кумовья попали в категорию родственников????
а родственники друзей и коллег уже не в счет??
во дешОвка преЗЕК )))))))))))))))))))
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Ні, це не кумівство... В євреїв взагалі нема практики кумівства - тому що в них нема самого поняття "кум". В євреїв є поняття "свои люди"...
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Сьогодні на ФБ бачив фотку на котрій вашого президента цілий каганат по НЙ водив! Ані вас сдєлалі!
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ТЕКСТ ПЕСНИ

- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей
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Кумовство це загальний термін.Якщо на посади назначаються друзі однокласники і тд,це і є кумовство.
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У него папа препадаватель в том вузе.
Он и на занятия то врятли ходил.
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а так по такой логике никто НИКОГДА родственников не призначал!
одни друзяки и мужья/жены на все должности впихнул!зелеНая сопля
а как занервничало сразу!упырь ссыкливый!
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Здодорово ЗЄ поводив по дьоснам зєлебобікам.
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А что с кумом обязательно от одной мамы родится? зебильо обсыкают сегодня по полной
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По словам главы государства, саму одноклассницу не видел очень давно, потому что она уехала из Кривого Рога.

Первый муж моей второй жены (с)
По Евклидовой, что ли? -- философии -- все люди братья и все лошади одного цвета! *)
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