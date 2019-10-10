 Главная военная прокуратура проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса Президента, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.
В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.
"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск", - отметили в прокуратуре.
Напомним, Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.
много подчищено... много утеряно... но еще есть живые свидетели подлости руцких и трусости генштаба