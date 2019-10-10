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 Происшествия, Общество
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Все про:ГПУ (9379) Военная прокуратура (805) Иловайск (386)

 Главная военная прокуратура проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса Президента, - ГПУ

Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Отмечается, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

Источник: https://censor.net.ua/n3153285
 
   
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Да да сделайте и проверьте все основательно до мельчайших частиц. Так как черт в мелочах кроится
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Зєля наносить Отвєтний удар... Що скаже Петр Олексійович?
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Они там Путина хотят найти? Так это напрасно. Вот интересно, чем занимался Скоморох в то время? В какой московской студии давал концерты или снимал фильмы?
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"Скоромох" собирал со своей студией деньги на армию,в том числе и свои честно заработанные тратил на волонтерскую дейтельность,давал благотворительные концерты в зоне АТО для солдат и мирных жителей ,какие же мерзкие порохоботы,просто слов нет...
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Пусть Зеленский попытается из"ять документы по уклонению от призыва. Вот смеху будет.....
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и обязательно опросить (не допросить) живых участников этой трагедии, и поднять записи и дневники погибших Герое (а они есть у родителей и вдов)
много подчищено... много утеряно... но еще есть живые свидетели подлости руцких и трусости генштаба
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Там есть агентурные сообщения. находятся в УВКР ДКР СБ Украины. Допрость не выйдет, опрос должен пройти.
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Ще сподіваюсь, що винних такі буде покарано..
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