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 Политика Украины
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 Освобожденные украинские политзаключенные могут присоединиться к переговорам по обмену в Минске, - Зеленский

Украинские политзаключенные, которые были освобождены из кремлевского плена, могут принять участие в работе гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопрос от политзаключенного Владимира Балуха о том, можно ли освобожденных политзаключенных включить в переговорный процесс с Россией, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о "Минске", то мы можем говорить об этом. Там есть политическая, экономическая, гуманитарная подгруппы и подргруппа в сфере безопасности. Если мы говорим о политзаключенных, о которых ведутся переговоры в гуманитарной подгруппе, то пожалуйста. Если именно в эту подгруппу, именно об этом вопросе, то пожалуйста. В "нормандском формате" там сидят четыре лидера, я не понимаю, как мы это можем сделать. В вопросе возвращения наших политзаключенных, пусть ребята помогают. С удовольствием", - заявил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153283
 
 
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Это просто полный писец. Но пусть не останавливается и жгет дальше, может тогда хоть до части зеелебобиков что-то начнет доходить. Ограниченное ничтожество с комплексом Наполеона. Недонаполеон хренов.
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Мудрый пеця туда кума ***** поставил, а этот зедибил хочет сенцова. Какой то огент кремля этот клоун
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Чого ж ти, такий розумний, досі на Цензорі повітря псуєш?
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Короче этот циру теперь надолго.
Путину новых политзаключенных хватит.
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От слухайте -- я вам скажу -- земляки Украинцы: Зелю -- лично -- надо срочно выметать! Гражданскими безоружными протестами и давлением на его обширяную психику -- шо б сам, добровольно сбежал. До зимы, желательно! Пока он ещё право слова имеет...
Потом -- за него подключатся его Кураторы. Нахлебаетесь потом кровавых слёз... -- лет на 40.
Украину разваливают изнутри! ...я так думаю...
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Это было очевидно задолго до первого тура голосования но дураков тут подавляющее большинство и с этим тяжело что либо сделать
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Я до этого думал, что Янык был самым тупым президентом. Как я заблуждался .....
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