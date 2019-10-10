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Все про:Андрушко (17) Зеленский (3199) Седлецкая (50) Мендель (42)

 Андрушко ни на кого не бросался, Зеленский пытается оправдать незаконные действия Мендель, - заявление "Схем"

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" отвергает обвинения президента Владимира Зеленского в адрес своего журналиста Сергея Андрушко.

Об этом заявила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу программы в Facebook.

"Редакция "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" отвергает обвинения, что Сергей Андрушко вел себя неэтично и "набрасывался" на кого-то. Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью - видео инцидента мы сразу опубликовали в полном объеме, чтобы в этом можно было легко убедиться. Подобные обвинения Зеленского - это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной", - сказано в заявлении.

Седлецкая считает, что обсуждение инцидента в русле противопоставления "здорового мужика" и "девочки", - это манипуляция.

"Дискуссия совсем о другом - о том, имеет ли право пресс-секретарь президента с применением физической силы изолировать журналистов от президента, когда они пытаются поставить свои, зачастую острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства", - подчеркнула она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Андрушко здоровый мужик, он нападает, он прыгает. Он очень часто вел себя неэтично, - Зеленский о "защите" Мендель. ВИДЕО

Ранее Владимир Зеленский сказал, что журналист "Схем" Сергей Андрушко вел себя неэтично по отношению к его пресс-секретарю Юлии Мендель. "Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, ну, действительно это так. Он прыгает", - сказал президент.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Также на Цензор.НЕТ: "Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - Зеленский снова пошутил о Мендель. ВИДЕО

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153282
 
   
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Андрушко ни на кого не бросался, Зеленский пытается оправдать незаконные действия Мендель, - заявление "Схем"

Усские своих не сдают.
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Це не важливо, за кого ти голосував. Ти запропонував на місце президента якогось дурника. Сам готовий піти на це місце, або ти занадто розумний, щоб бути президентом?
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бажання не має. а зеленське виставило себе сьогодні дурником.
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На місці преЗЄдента зараз дурило кончене, а до дурачка йому далеко!
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верный кокаиноносец!!! (если чо, то это все ее, а не мое)
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Все ще "дєвочка". Хоча всі думають, що прес-секретар.
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придет новая власть и посадит Мендель в тЮрьму "за припятствование работе журналистов"!
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Сто процентов.
Поэтому просто так они власть не отдадут.
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Потужна воля в Андрушка. Як він стримався щоби не зацідити в бубен, незрозуміло.
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".....обсуждение инцидента в русле противопоставления "здорового мужика" и "девочки", - это манипуляция...."
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так этого андрушко мордой по асфальту возили не раз, чего он не скаржывся и чего об этом молчат схемы?
Капец дурдом.
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а може цей мiкрофон Кива трогал, а ним у морду тикають...
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Нетаньяху приставив до ЗЄ "Зіву Давід" з моссаду. Мендель це її кличка.
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ну да...не бросался...вы его рост видели...а бубочка?
там только воздушной волной от взмаха микрофона могло...достать...
****
дистрофик на прогулке...ходил-ходил и вдруг шмяк... и упал... медсестра подскакивает поднимает-отряхивает...
- ну что ж такое, миленький...погода хорошая...осень теплая...ветра почти нет... листочки разноцветные кружатся ..красота ...а ты.?.
- так все листья, как листья а этот как кувалда...
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Наглой журналюге нужно было еще и по хлебальнику съездить, дабы не пер на Преза, аки бык.
Охрана должна была пнуть по яйцам, мимо камер, вот и все.
Устроили шум, из-за хамовитого писаки, пестец...
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Назревал глухой скандал,
Ктой-то из посуды
Вынул Бенечкин сандаль,
Пахло самосудом.
Ктой-то свистнул там в кулак,
Ктой-то глухо ухнул,
Во главе идёт Спартак Менделевич Кухман.
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Схемы- непристойные пасквилянты,в основном.
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а при Петі були "разоблачітєлі бариг"
шо ж сталося?
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