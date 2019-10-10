 Андрушко ни на кого не бросался, Зеленский пытается оправдать незаконные действия Мендель, - заявление "Схем"

Об этом заявила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу программы в Facebook.

"Редакция "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" отвергает обвинения, что Сергей Андрушко вел себя неэтично и "набрасывался" на кого-то. Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью - видео инцидента мы сразу опубликовали в полном объеме, чтобы в этом можно было легко убедиться. Подобные обвинения Зеленского - это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной", - сказано в заявлении.

Седлецкая считает, что обсуждение инцидента в русле противопоставления "здорового мужика" и "девочки", - это манипуляция.

"Дискуссия совсем о другом - о том, имеет ли право пресс-секретарь президента с применением физической силы изолировать журналистов от президента, когда они пытаются поставить свои, зачастую острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства", - подчеркнула она.

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Ранее Владимир Зеленский сказал, что журналист "Схем" Сергей Андрушко вел себя неэтично по отношению к его пресс-секретарю Юлии Мендель. "Он здоровый мужик. Если бы я не был президентом, я бы ему ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, ну, действительно это так. Он прыгает", - сказал президент.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

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Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.