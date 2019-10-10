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Все про:журналистика (2480) Зеленский (3199) свобода слова (1003) СМИ (3236) Сыч (21)

 Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа, - главред НВ Сыч

Украина рискует стать в один ряд с Россией, где параноидальные поиски агентов влияния Запада привели к запрету участия иностранцев в СМИ.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Нового времени Виталий Сыч, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время своей пресс-конференции к моему удивлению Президент Владимир Зеленский не в первый раз обрушился с критикой на НВ. Зеленский сказал, что НВ владеет чех Томаш Фиала, и допустил, что нужно запретить иностранцам владеть медиа в Украине. То есть Ахметову, Левочкину и Коломойскому можно, а Ньюзвику, Форбсу и Фиале нельзя. Если это произойдёт, Украина станет в один ряд с Россией, где параноидальные поиски агентов влияния Запада привели к запрету участия иностранцев в СМИ", - отметил журналист.

"Я понимаю, что неприятно читать и слушать о себе критику. Но это неотъемлемая часть работы президента в любой демократической стране. Во многом благодаря свободе слова и нещадной критике предыдущего президента Петра Порошенко и его окружения - в том числе и нами - Зеленский собственно и стал президентом с результатом в 73%. Победил он и благодаря тому, что полгода со своим сериалом не сходил с экранов телеканала 1+1, которым владеет бизнесмен Игорь Коломойский. Президент интересовался, какой паспорта/паспорта у Коломойского? Он может быть удивлен, когда узнает ответ. Может получиться, что он победил на выборах благодаря немалому вкладу медиа, которым владеет иностранный гражданин", - подчеркнул главред НВ.

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"Мне кажется, президент Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа. Ведь он работает президентом всего пару месяцев. Впереди еще четыре непростых года. Несмотря на этот не первый выпад, мы остаемся полностью открытыми для членов команды Зеленского как в исполнительной власти, так и в парламенте. Мы не будем обижаться и будем отмечать успехи и достижения Президента и его команды. И мы, конечно же, продолжим критиковать и делать расследования, нравится это кому-то или нет. Право на свободу слова нам пока еще дает Конституция", - резюмировал Сыч.

Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа, - главред НВ Сыч 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153281
 
   
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Че та мне кажется Зеленский победил не благодаря СМИ, а вопреки. Даже Цензор против него "топил"
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Сми управляется ,а народ всегда против управления
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Вы несправедливы. Здесь присутствуют(среди форумчан) разные мнения. Даже я, представитель другой страны выслушиваюсь с уважением.
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Не хіба Цензор, а й "1+1" нещадно його топив, 112-й канал, ньюсван. Навіть графіки є в інтернеті. Ой, блін, перепутав. То це не проти діючого топили, а проти колишнього. 😖 Вже хоча не молов таку дурню. Гидко.
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так зебіл же...
Чи не перша ознака зебіла - брехня. Нагла і цинічна.
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Я тебе больше скажу он победил вопреки разуму логике и инстинкту самосохранения .он мля гений в сравнении с теми кто за него голосовали. Кстати в Ютубе есть видео с одного из его выступлений когда он проводит голосование кто будет за него голосовать если он будет выдвигать себя в президенты . Весь зал поднял руки а он рассмеялся и говорит да вы все нафиг с ума сошли какой из меня президент люди думайте что вы делаете 🙋🙋🙋его обращение было в пустоту 😂😂😂
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Та ладно! Попробуй иметь столько выдержки при такой атаке журналюг! Хорошо держится и отвечает.Посмотрим на дела! Лично я его недолюбливаю только за медрефрму оставленную от Супрун!
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а на дела ты сколько будешь смотреть - лет 50? как бы за 4 месяца дел он уже достаточно натворил, хотя чтобы понять, что он дел натворит умному человеку не обязательно было его избирать президентом
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На критике держится свобода слова,а конституция то таке ее обходят когда нужно
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НВ - это ньюз ван? так на него не только Зеленский, но и патриоты бочку катят..
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я и не слышал про новое время.
А может новая газета из либеральных сми раши Зеленський зарано почав нервувати і нападати на медіа, - головний редактор НВ Сич - Цензор.НЕТ 4874
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Беня и гражданин Украины иначе петручио его не поставил бубернатором Днепра
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Вовке нужно У. Черчилля почитать: "Чтобы заниматься политикой нужно иметь кожу как у носорога"(с)
Ну это в добавок к профильному образованию, знанию хотя бы двух иностранных языков , ну и самое главное - опыту...
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Ну, если этот Сыч тоже приложился к трав Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа, - главред НВ Сыч - Цензор.НЕТ 335 ле Пороха, то желаю, чтобы его поскорее закрыли. Ибо нефиг. Зебилы должны огрести по полной
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Я ось одного не можу зрозуміти. Якщо українська преса така чесна і незалежна, чому вона боїться пресу російську - проплачену і пропагандистську? Чому не пускає до себе російських журналістів-пропагандистів для того, щоб виветі їх на чисту воду? Це ж так просто - сказати правду в очі.
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Наши писаки тока по скандалам и по понтам. Они не на воду чистую выведут роспропагандонов, а в гнилом болоте утопят Украину, образно, конечно, говоря.
Вона, Мендель, наглого писаку урезонила, так пистешь стоит на всю ивановскую: свабоду слова,типа, давят.
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Урєзоніла? Відштовхнула, дебіле... тьху ти, зебіле.
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Точно, шо Быченко... Лучше бы ты Бычарой звался...
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Нах тратити час на кацапів? Заборона і ігнор. А ти хочеш - виводь там на чисту воду будь кого.
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У рашен прессы одни отмазки и вранье...с ними бесполезно вести диалог
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Да вы и мертвого *******, мастера художественного слова. Интеллекта ноль, способности к анализу - два ноля, чувства такта - одни нули..., но амбиции, шо пестец.
Жаль, шо вашего этого Андрушко охрана наследства не лишила. И воно ще пистить, там шось...
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