 Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Наибольшее разочарование, которое есть с первого дня, и я в нем живу - это люди из политическй среды. Люди, которые были в политике, занимали разные посты, были вроде как честные. Сам фрмат их поведения - говорю одно, делаю другое, выходят и договариваются с кем-то еще... Лучше набирать людей не из политики, которые будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы. Потому что ошибку исправить можно, а таких людей, которых я вижу, исправить нельзя. Это другая среда, другая ментальность", - сказал Зеленский.
все люди как свечи - одни для тепла и света... а другие в ж*пу
(пардон)
женский нарид во всем виноват
Якщо так і далі піде- скоро будете засідати в Госдумє РФ.
Что бы они думали как ты...наш солнцеликий великан...отец нации и осановитель войн!))))
..хм... -- допустим, Юля Тимошенко -- пошла б актриской на клоунаде работать -- просто так -- с нуля. Шо б она сразу сказала бы? : Украинские комики - мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить!
И тут я вспомнил Пинка Флойда - Сияй, безумный алмаз.
у Пинка Флойда
Наверное потому что группу назвали в честь какого-то музыканта Пинка.
И я это услышал еще в 1980-м.
Не будь як поганий політик! Будь як Вовачка: кажи уйню і роби уйню!
Есть плохие,
Есть политики-дерьмо,
И
Есть политик Зеленский...
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Гм... Что бы это значило...
(C)
@LugaBeg
🤔
сказал с экрана президент
а на душе росла тревога
а есть ли там вне жопы жизнь (с) ???
Я правильно понял???!!!