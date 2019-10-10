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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) политика (3168)

 Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что его наибольшим разочарованием на должности являются украинские политики.

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Наибольшее разочарование, которое есть с первого дня, и я в нем живу - это люди из политическй среды. Люди, которые были в политике, занимали разные посты, были вроде как честные. Сам фрмат их поведения - говорю одно, делаю другое, выходят и договариваются с кем-то еще... Лучше набирать людей не из политики, которые будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы. Потому что ошибку исправить можно, а таких людей, которых я вижу, исправить нельзя. Это другая среда, другая ментальность", - сказал Зеленский. 

Смотрите также: Зеленский рассказал о давлении на "слуг народа" в Раде: "Завтра вашу тещу посадят". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3153280
 
 
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Коротко об итоге дня - «Каких пресс-конференций, б-дь, вам ещё не хватает?!!!» (с) Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9990
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все люди как свечи - одни для тепла и света... а другие в ж*пу
(пардон)
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Коротко об итоге дня - «Каких пресс-конференций, б-дь, вам ещё не хватает?!!!» (с) Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9990
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какой народ, такие и политики. Ничего удивительного не сказал..
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из женщин
женский нарид во всем виноват
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Клоуны теперь самое большое разочарование лохов 😂😂😂
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Не хвилюйтеся, Володимир Олександрович!
Якщо так і далі піде- скоро будете засідати в Госдумє РФ.
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зависати на стовпі він буде, а не засідати
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Нужна 6 партия угля из Колумбии...
Что бы они думали как ты...наш солнцеликий великан...отец нации и осановитель войн!))))
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знакомо царь хороший бояре плохие . таки как в кацапии не получится
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Сміливо! Признав, що не політик! Тепер потрібен другий крок - визнати, що таки комік. І третій - вирішальний - піти з політики у шоу-бізнес. В тоді не буде розчарування і у нього самого, і у політиків, в головне - у країни.
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Гыыыы, к концу дня Зеленский таки загнал сою. Выдохлись полностью.）
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От тільки ти ж свою клоунську кар'єру якраз і зробив на цих політиках. Вже років 15, ще з часів Ющенка, політика завжди була центральною темою всіх "наших вєчєрніх кварталов." Моніка неблагодарна.
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Украинские политики - мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский

..хм... -- допустим, Юля Тимошенко -- пошла б актриской на клоунаде работать -- просто так -- с нуля. Шо б она сразу сказала бы? : Украинские комики - мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить!
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Пане Bandera Rosa , у вас завжди вишукані коменти , ваш стиль витончений, довершений , ,читати їх задоволення .З повагою, Парасолька )
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Ой, ну как алмаз в куче дерьма.

И тут я вспомнил Пинка Флойда - Сияй, безумный алмаз.
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Когда Сева Новгородцев на ВВС рассказывал про эту группу он говорил о ней как о человеке,
у Пинка Флойда
Наверное потому что группу назвали в честь какого-то музыканта Пинка.
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были такие исполнители джаза Пинк Андерсон и Флойд Каусин
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Да, вспомнил, он так говорил.
И я это услышал еще в 1980-м.
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А в этом сюжете Моника набивает себе цену заявляя что она еще девственна и что мужчины вокруг грубы и жадны. интересно, когда она у них на корпоративах работала, у нее не было возможности понять как устроен мир наживы и чистогана
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Погані політики кажуть одно роблять інше.
Не будь як поганий політик! Будь як Вовачка: кажи уйню і роби уйню!
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Ну что ж, что есть, то есть. А теперь время. Уходить.
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Самое большое разочарование - клоун из ширпотребного и сомнительного заведения стал Президентом Украины....
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Есть хорошие политики,
Есть плохие,
Есть политики-дерьмо,
И
Есть политик Зеленский...
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Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
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Зеленский постоянно чешет нос. Постоянно.
Гм... Что бы это значило...
(C)
@LugaBeg
🤔
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Нужен закон о сроке пребывания у власти и депутатства не более двух сроков! Чтобы не перелазили из меров в депутаты, из депутатов в министры, из генералов в директора! Идля местных чиновников тоже! Они гадят по местам более чем в Киеве!
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моє чергове розчарування це 73% довпойопів що привели до влади чергове чмо
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То же самое скажут скоро и про Зеленского! Он же в политике! Думаю, что 96 (именно) кварталу пора собирать уже наработки на новый троллинг новых политиков. Опять папередники не в дугу!
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я всех вас выведу из жопы
сказал с экрана президент
а на душе росла тревога
а есть ли там вне жопы жизнь (с) ???
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Правильно!!!! Поэтому ПУТИН!!!!! НеЗААнгажированный политик!!!! Трамп!!! Пусть теперь Украиной управляют!!!
Я правильно понял???!!!
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