 Украинские политики – мое самое большое разочарование. Их нельзя исправить, - Зеленский

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Наибольшее разочарование, которое есть с первого дня, и я в нем живу - это люди из политическй среды. Люди, которые были в политике, занимали разные посты, были вроде как честные. Сам фрмат их поведения - говорю одно, делаю другое, выходят и договариваются с кем-то еще... Лучше набирать людей не из политики, которые будут делать ошибки, но вы не будете в них разочарованы. Потому что ошибку исправить можно, а таких людей, которых я вижу, исправить нельзя. Это другая среда, другая ментальность", - сказал Зеленский.

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