 Сейчас на Донбассе практически "Приднестровье", только у нас еще и стреляют, - Зеленский

Об этом он рассказал во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что очень не хотел бы, чтобы конфликт на Донбассе был "заморожен", не хочет, чтобы в Украине "была Абхазия или Приднестровье".

"Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не случится. Потому что сейчас - давайте честно - сейчас так и есть. Сейчас у нас на Донбассе Приднестровье. Отношений нет, гуманитарная миссия какая-то есть. Единственное, что отличает нас от Приднестровья или Абхазии - это то, что раздаются выстрелы", - сказал Зеленский.

"Если нет отношений, и мы не признаем, что эта территория отдельная - это и есть Приднестровье", - добавил президент.

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