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 Морпех 36 бригады Юрий Волк погиб при вражеском обстреле в зоне ООС (обновлено)

На Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский воин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Позже стало известно имя погибшего бойца.

"В районе проведения операции Объединенных сил защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб наш побратим старший матрос Юрий Владимирович Волк. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины", - написали в пресс-службе 36 бригады.

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Морпех 36 бригады Юрий Волк погиб при вражеском обстреле в зоне ООС 01

Морпех 36 бригады Юрий Волк погиб при вражеском обстреле в зоне ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153275
 
 
 Топ комментарии
 
главнокомандующему передали?
мож хоть на минуту закроет рот и почтит память Защитника Украины и ее Свободы
найщиріші співчуття родині загиблого Героя...
(Царство Небесне)
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Вечная и светлая память. Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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главнокомандующему передали?
мож хоть на минуту закроет рот и почтит память Защитника Украины и ее Свободы
найщиріші співчуття родині загиблого Героя...
(Царство Небесне)
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Вечная и светлая память. Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Светлая память воину...надеюсь все-таки, что не зря.
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В жизни ничего зря не бывает, даже ляпнешь глупость, а ведь не зря.
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Скільки можна писати "в зоні"? Бойові операції мають РАЙОН проведення.

Вічна пам'ять всім полеглим за Україну! Смерть рашистським окупантам!
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Спи спокійно, друже Вовче - ми подбаємо щоб твоє життя не минуло марно...
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