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 Боец ВСУ погиб при вражеском обстреле в зоне ООС

На Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский воин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

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Боец ВСУ погиб при вражеском обстреле в зоне ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153275
 
 
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Не мешайте ЗЕбилу отводить войска. Он срать хотел на погибших воинов
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Поки Зєля на прес-марафоні звіздіє,
мокшанська орда на Донбасі смерть героям сіє.
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Изберись президентом и займись етим вопросом, без тебя не розбеиемся.
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Когда придет ваше время платить за каждую каплю украинской крови, тебе припомнят эту запись.
И тот, кто сегодня звиздел о мире из кабака, тоже расплатится.
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"на Донбассе постреливают... мы думаем что в РФ устали от этого "процесса""(с)зеленский о ВОЙНЕ на Донбассе и гибели украинских солдат.
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Зеленский хочет мира а боец ВСУ напоминает ему про войну (
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любопытно, на Цензоре появится душещипательная статья Ложкина, о том как он скорбит всем миром, потому что убивают наших пацанов?!
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а что выяснять группе, погиб при обстреле. Там намарафонил один так, что каждая смерть как предательство оценивается.
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главнокомандующему передали?
мож хоть на минуту закроет рот и почтит память Защитника Украины и ее Свободы
найщиріші співчуття родині загиблого Героя...
(Царство Небесне)
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