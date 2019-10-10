 Боец ВСУ погиб при вражеском обстреле в зоне ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

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