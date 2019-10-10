 Боец ВСУ погиб при вражеском обстреле в зоне ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
мокшанська орда на Донбасі смерть героям сіє.
И тот, кто сегодня звиздел о мире из кабака, тоже расплатится.
мож хоть на минуту закроет рот и почтит память Защитника Украины и ее Свободы
найщиріші співчуття родині загиблого Героя...
(Царство Небесне)