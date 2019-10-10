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 Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на начало боевых действий турецкой армии в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию МИД выразил в комментарии размещенном на официальном сайте МИД,

В комментарии отмечается: "В Украине внимательно следят за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии. Хотим напомнить, что конфликт в Сирии продолжается не один год.

Одной из главных причин невозможности положить конец страданиям народов Сирии есть позиция тех стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета Безопасности ООН. Мы ожидаем, что СБ ООН и ее члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос на анонсированном сегодня заседании и примут решения, которые позволят решать проблемы безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3153274
 
 
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Долой Асада! Хай живе вільний Курдистан!
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Что без Асада никак?
Давай мы им своего Зе отдадим?
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Курдов сейчас Эрдоган геноцидит вообще-то.
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МИД - скажи лучше Нам о наших страданиях !? Где Мы так "проигрались" что так живем!? И почему у нас постоянно следующий през почему то всегда хуже предыдущего !!! Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции - Цензор.НЕТ 6110
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т.е. говоря простым человеческим языком - причина *****.
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и при том пригрозили Евросоюзу открытием границ для беженцев. А зе ждет, когда попросют воду дать в Крым..
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давайте еще идиоты в сирию влезьте.. оно вам надо?
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Курдов в Данный момент геноцидят турки. Лучше бы они Эрдогана осудили. Головна причина страждань народів Сирії - це зовнішня підтримка режиму Асада, - МЗС про початок військових дій Туреччини - Цензор.НЕТ 7710
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Я так и не понял что они сказали или что хотели сказать. Весь мир и США и НАТО осуждают Эрдогана и его военную операцию - может МИД не в курсе, это Турция напала на Сирию, при чем здесь Асад?
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Возможно ли напасть на государство, которого нет по факту?
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Главная причина страданий народов Сирии - это внешняя поддержка режима Асада, - МИД о начале военных действий Турции

И поэтому покупкой С-400 вы осуществляете экономическую поддержку "внешней поддержке режима асада"?
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