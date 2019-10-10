 "Вопрос Крыма обязательно поставлю на встрече в "нормандском формате"", - Зеленский

Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос Крыма обязательно поставлю на встрече в "нормандском формате"", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что ни разу не слышал ответа европейских лидеров по Крыму.

"Никто не знает, как Крым может вернутся к нам. А мы должны ставить этот вопрос и услышать ответ от РФ", - добавил президент, отметив, что вопрос Крыма за последние 5 лет стал неприоритетным.

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