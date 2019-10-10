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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6006) Загороднюк (48) Javelin (62)

 Украина осуществит тестовую покупку комплексов Javelin до конца года, - глава Минобороны Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсирует тестовую покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года.

"Мы работаем над вопросами модернизации вооружения, военной техники. Как вы знаете, мы покупаем Javelin в этом году – это будет первая тестовая покупка. Мы продолжаем нарабатывать подобные соглашения с нашими партнерами и надеемся, что в следующем году мы сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу", - сказал Загороднюк на брифинге в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также сообщил, что программа государственных закупок вооружений будет не такой "засекреченной", как в предыдущие годы.

"Мы максимально открыты в вопросах вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об уменьшении госбюджета на оборону не соответствует действительности, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3153265
 
 
 Топ комментарии
 
хм.. как вам - Зеленский заявил, что с оружием в руках украинцы не имеют права находится на фронте на Донбассе, а если ты хочешь быть с оружием, то вступай в ВСУ и выполняй приказ, про отведение. И заверил, что у него есть военная стратегия на это отступление, поэтому он не открывает всех карт...... Стратег 95 квартала блин...
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Зебил, при Порохе ДАВАЛИ Україна здійснить тестову купівлю комплексів Javelin до кінця року, - глава Міноборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 8842
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Так а толку? Пэтя их всё равно в оффшор вывел!
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И забор из них вокруг хатынки на Мальдивах выстроил.
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Да уж, зебилам выдают за большое достижение покупку того, что раньше давали бесплатно. Уринотерапия в действии.
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А воздух не пробовал покупать, бесплатно же дышишь? Оглядись по сторонам и поищи мышеловку, а то вдруг навернет.
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после фразы зеленского дУпататам "слуги урода": "Завтра вашу тещу посадят, если вы сейчас проголосуете" - все слуги урода с остервенением жали кнопки и за себя, и за соседей... лишь бы моника не отказался от намёков "посадить тёщу"
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шо там тестить??, на передовую и тесте себе на здоровье!)))
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а где теперь передовая будет после отвода войск?
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ну какой отвод??, никакого отвода не будет... а если и отведут, то появится новая передовая, русско-украинская граница....
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хм.. как вам - Зеленский заявил, что с оружием в руках украинцы не имеют права находится на фронте на Донбассе, а если ты хочешь быть с оружием, то вступай в ВСУ и выполняй приказ, про отведение. И заверил, что у него есть военная стратегия на это отступление, поэтому он не открывает всех карт...... Стратег 95 квартала блин...
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Были люди в Золотом. Полный пиз..ец сейчас там. Новые посты, кучи погранцов и полиции всех сортов. Въезд только по прописке. Снабжение УЖЕ нарушено... Выглядит как отступление.
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А це відступ і є. Зеленський готовий заплатити будь-яку ціну за те щоб поручкатися зі своїм кумиром- ******.
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Так пускай в мАцкву навсегда ***..вает или отступакт и там ручкается, но то что он задумал сделать с Украиной у него не выйдет !!!
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Кстати! А как там кунги, что скабейчучка до оргазма вкапывала перед выборами?Стоят? Или где?
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Нафига в пустую тратиться, купили бы лучше роторов да эксковаторов окопы рыть, что бы на новые позиции в тыл быстрее отходить.
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Эт шо получается,что петруся надурив с джавелинами?
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Дебил,давали да не получили...опять мародер надурив вас
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Факти того, що "надурив" є? Чи вантно-зебільний сморід і все? "Україні абсолютно безкоштовно поставили 35 пускових установок і 210 бойових ракет. Урядовці та військові радіють - Україну підтримали Сполучені Штати й прислали протитанкові ракетні комплекси Javelin, про міць яких говорять уже кілька місяців. А в соцмережах уже жартома охрестили 30 квітня «днем святого Джавеліна»."
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За бабки любую инфу напечатают сми...
Только нет джавелинов на передовой
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Для идиотов. Условие поставки США этих ПТРК - размещение их в резерве, а не на передовой.
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нужно вкладывать больше денег в КБ "Луч" и наше ВПК.. нахер нам сейчас те "Джавелины"?!
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так...замирятся же решили? зачем "тестовая покупка"? а где те...не тестовые, которые пылятся где-то на складах...ойц...или уже не пылятся? пропали?
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Каждая вещь имеет срок годности(см, паспорт). А сейчас все делается тяп-ляп.
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Я за восстановление ядерного статуса ,по моему другого пути в нас нет ,реального пути а не сказок про НАТО или какие-то там меморандумы ...
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"Загроза сильніша за її виконання" ((с), шаховий термін)
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Покупает на американские деньги = 250 млн. которые выделил Конгресс. Попробывал бы загороднюк отказаться!
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купляюти купляють, а використовувати не використовують. То вже схоже там по колу джавеліни йдуть - по три рази один і той же джавелін з США в Україну закупляються, як то прийнято в Укранафті чи Укрзалізниці, наприклад.
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Через рік Джавеліни будуть випускати в Україні. Довідка- Джавеліни можна використовувати і по повітряним цілям.
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