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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) КГГА (2259) Киев (17994) Ткаченко Александр (53)

 Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы КГГА, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что нардеп Александр Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом в ходе пресс-марафона сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, кроме Ткаченко есть еще два кандидата.

"Рассматривается эта кандидатура. Кроме него, я никого еще не вижу. Есть еще два человека, но с одним я еще не встречался, а со вторым я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом есть у него, скажем так, не очень добропорядочные действия. Поэтому я его не рассматриваю", - рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что изучит закон о столице и подпишет его.

"Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы ее увидеть до голосования, но если они проголосуют и если всё будет нормально - я подпишу этот закон. Если нет - отправлю его на доработку", - отметил президент.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это решение президента", - Ткаченко о возможном назначении на пост главы КГГА

Источник: https://censor.net.ua/n3153262
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто роз'яснення Конституційного Суду саме по голові КМДА для Зєлєнского пустий звук? І це - гарант Конституції. Тоді що ж казати про інших?
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МНЕ ЕЩЁ ВОТ ЭТОГО МОРАЛЬНОГО УРОДА, ТКАЧЕНКО ГЕББЕЛЬСОВАЧА ВО ГЛАВЕ КГА НЕ ХВАТАЛО.
Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 817 Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5893
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Киевляне его дружно пошлют в дупу, разумеется
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Один Саня, Жопов, ну тот, что при урке на Хресте каштаны именни Попова-Жопова сажал, так же думал. С Чечетовым. Где теперь Чечетов, где урка? Правда Жопов на Осокорках живёт. Тихо так. Не высовываясь.
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Киянам треба було послати до дупи "ЗЄ". А тепер уже нехай їдять.
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"Киянам" это потужно, учитывая, что "Киян" там если будет 30% сейчас то хорошо, в основном "киевские"(из которых с 2014 много донбасятских)
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А коли обирали "омельченка", то теж "зАмбасятські"? А коли "черновецького"?
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То идиоты, которых за последние лет 5 стало в 10 раз больше
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В жизни в Киеве, такой поддержки ватанов, как сейчас не было.
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Кандидатуру Ткаченко на место мэра г.Киева Каломойский озвучил
ещё в конце апреля, после выборов президента. А на место премьера у него
Хорошковский, это для тех, кто не может понять, почему для него кабинет рядом
с нынешним премьером. Это всё выложил " Русский еврей".
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Тобто роз'яснення Конституційного Суду саме по голові КМДА для Зєлєнского пустий звук? І це - гарант Конституції. Тоді що ж казати про інших?
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Порожній звук, кацапе Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4609
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О! Нова зміна заступила! Форсажник, як там Верона? 😁
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Ну так что там со знанием мовы? Ты, челябинец, там пытался шото мукнуть?
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Повернувся з еротичного моціону, ординець? Щось видало? 😁
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"ЗЄ" зі своїми блаЗЄнскими чинить свавілля, звісно. Але не посилайтеся, якщо Ваша ласка, на рішення збіговиська сантехніків, яких чомусь називають "конституційним_судом".
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эта мразь Ткаченко сделал из анала "Г+Г" унитаз Каломойскавага.. и кормил всю страну этим дерьмом..
у на в стране действует принцип "обратной селекции", когда к власти общество выдвигает еще более худших, чем были до этого.. это такой запущенный Кравчуком и Кучмой механизм уничтожения государства методом саморазрушения..
Как его остановить и запустить работать правильно???!!!
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Отменить всеобщее избирательное право.Но как это сделать?
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как промежуточный вариант идея для обсуждения:
нужно ввести экзамен на знание граждански, уголовных и политических прав, обязанностей и ответственности.. что-то типа "прав автовладельца".. и от результатом сдачи экзамена, гражданин получает доступ к избирательному праву.. тогда дебилы, зебилы и "бабушки за гречку" просто отпадают в прошлое.. тогда исчезнет целая эпоха политиков-3,14даболов..
а сейчас у нас поощряется всеобщая дебилизация и тотальное невежество..
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Засужил, такую аферу прокрутили, телевизор страшная сила...
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так это уже давно все говорят, да ну его, пусть и дальше кирует 1+1
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Петикам сегодня обещана двойная оплата. Но я бы не платил. Хреново работаете. До дилетанта Зели вам, как до Китая раком.
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Вот радость то какая!Второго за день зебила встретил на цензоре.Где вы все попрятались,убогие?
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хто б сумнівався, зелена банда ше наробить біди
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МНЕ ЕЩЁ ВОТ ЭТОГО МОРАЛЬНОГО УРОДА, ТКАЧЕНКО ГЕББЕЛЬСОВАЧА ВО ГЛАВЕ КГА НЕ ХВАТАЛО.
Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 817 Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5893
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Для чого Ткаченко Києву? Бо Зеленський нікого крім Ткаченка не бачить. Чоловіча любов - вона така...
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Ну а що ви хотіли?Богдан же весь час ховається за спиною зелі.
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Вєталька, а слабо щас до десятки проезд в трамваях поднять? Или без Свынюки при корыте об этом даже мысли не возникает?
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#НЕ_КУМОВСТВО по теории ватного нарколыги и 73% быдланов
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Зеля промолчал что второй его кандидат на КМДА ---- это кум Медведчука депутат Андрей Холодов. Ткаченко розглядається як кандидат на пост глави КМДА, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2575
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розставляє кругом бєніних шісток і розповідає, що він не під бєнєй
воно шо, нас зовсім за дурників має?
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делает все для своих и ничего для народа. Откровенно и последовательно.
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