 Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы КГГА, - Зеленский

Об этом в ходе пресс-марафона сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, кроме Ткаченко есть еще два кандидата.
"Рассматривается эта кандидатура. Кроме него, я никого еще не вижу. Есть еще два человека, но с одним я еще не встречался, а со вторым я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом есть у него, скажем так, не очень добропорядочные действия. Поэтому я его не рассматриваю", - рассказал Зеленский.
Кроме того, Зеленский заявил, что изучит закон о столице и подпишет его.
"Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы ее увидеть до голосования, но если они проголосуют и если всё будет нормально - я подпишу этот закон. Если нет - отправлю его на доработку", - отметил президент.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.
16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.
Народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.
ещё в конце апреля, после выборов президента. А на место премьера у него
Хорошковский, это для тех, кто не может понять, почему для него кабинет рядом
с нынешним премьером. Это всё выложил " Русский еврей".
у на в стране действует принцип "обратной селекции", когда к власти общество выдвигает еще более худших, чем были до этого.. это такой запущенный Кравчуком и Кучмой механизм уничтожения государства методом саморазрушения..
Как его остановить и запустить работать правильно???!!!
нужно ввести экзамен на знание граждански, уголовных и политических прав, обязанностей и ответственности.. что-то типа "прав автовладельца".. и от результатом сдачи экзамена, гражданин получает доступ к избирательному праву.. тогда дебилы, зебилы и "бабушки за гречку" просто отпадают в прошлое.. тогда исчезнет целая эпоха политиков-3,14даболов..
а сейчас у нас поощряется всеобщая дебилизация и тотальное невежество..
воно шо, нас зовсім за дурників має?