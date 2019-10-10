 Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы КГГА, - Зеленский

Об этом в ходе пресс-марафона сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, кроме Ткаченко есть еще два кандидата.

"Рассматривается эта кандидатура. Кроме него, я никого еще не вижу. Есть еще два человека, но с одним я еще не встречался, а со вторым я, честно говоря, не готов, потому что в прошлом есть у него, скажем так, не очень добропорядочные действия. Поэтому я его не рассматриваю", - рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что изучит закон о столице и подпишет его.

"Этот законопроект дорабатывается в комитетах, поэтому последнюю редакцию этого закона я не видел. Хотел бы ее увидеть до голосования, но если они проголосуют и если всё будет нормально - я подпишу этот закон. Если нет - отправлю его на доработку", - отметил президент.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это решение президента", - Ткаченко о возможном назначении на пост главы КГГА