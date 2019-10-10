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 Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский

По мнению президента Украины Владимира Зеленского украинско-польские отношения наладились.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефакс-Украина, в ходе общения в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос польского журналиста о том, принес ли результат его визит в Польшу и есть ли наработки для решения украинско-польского вопроса в историческом контексте, Зеленский сказал: "У нас было несколько встреч с президентом Дудой, также я встречался с вашим премьер-министром, с польскими депутатами. У нас сейчас наладились отношения, и эти отношения очень неплохие".

По его словам, созданы рабочие группы по урегулированию исторических вопросов, подписан ряд договоров с польской стороной. В том числе, как отметил глава Украинского государства, "появились отношения и в газовой сфере".

"Это для нас, украинцев, очень важно, особенно сейчас, когда мы ищем различные треки, которые бы обеспечили нам энергетическую независимость", - отметил Зеленский.

"Мы не можем забывать нашу историю, но мы должны понимать, что существует сегодняшний день, современные страны, современные отношения, современные люди, которые не должны между собой спорить иногда, когда это касается исторически сложных вопросов со стороны обеих стран. Поэтому я думаю, что впереди нас ждет только дружба", - подчеркнул глава Украинского государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153255
 
   
 Топ комментарии
 
воно "думало"... але потім йому сказали...
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 465
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8280
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Алина!.. ваши таблетки в тумбочке слева.. а затем, туда Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5525
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воно "думало"... але потім йому сказали...
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 465
Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8280
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Это ПРЕЗИДЕНТ - не може! А Шмаркля - зможе все!!! И страну - слить, и баблом страны вопросы коррупционеров порешать, нк, а уж в плане прослушки разговоров - ... ему МОНА фсьоо!!!
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А еще я двух парагвайцев на Оболони встрел... Налаживаемся, ...ять!!! Ну, и шо поляки!? Чьо говорят?
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***
промеж оксаной и олегом
внезапно стало горячо
официантка расплескала
харчо
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Алина!.. ваши таблетки в тумбочке слева.. а затем, туда
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дурочка тут тільки ти, а Вятрович - український історик
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Як на мене, то погіршились. Напади на українуів в побиття наших громадян збільшились. Підозрюю, Зєлєнскій просто черпає інформацію з якихось джерел, що знаходяться навіть не в кацапії, а на Марсі.
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Ану черпони нам информацию откуда знаешь и расскажи!
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Із засобів масової інформації. І це моє особисте враження. Я на кордоні живу. Тому можу мати власне враження. Хіба не так?
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А что должно быть?Если поляк побил украинца, то это плохо, а если наоборот?Будем по каждому случаю дипломатическую ноту в МИД отправлять?
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Взагалі-то цивілізовані країни так і роблять. Це називається консульським супроводом. Чи ви вважаєте, що консули повинні дбати лише про депутатів і чиновників?
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Консул это немного другое, я про ноту в МИД только говорил. Консул и так сейчас этими проблемами занимается насколько мне известно.
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всё!.. Победа!.. теперь можно отдыхать в Турцию мотнуть и там в красных труселях перед Богданом..
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єврею пофіг на націогально визвольний рух, на історію України не здивуюся, якщо, найближчим часом, ще й з мадярами і кацапами стосунки "покращаться"
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правильно, покращувать не надо- нужно только со всеми воевать и обсирать всех- свыня лексеич, это ты?
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Посмотришь потом на улучшенные отношений, когда поляки всю "Малопольшу" заставят памятниками с надписями типо - "погибшим от украинских нацистов, борцам за свободу польского королевства"
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перевізникам дозволи поляки дали...на три роки вперед
але ж брехло...
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там где свыня всунула засранный пятак- везде насрала
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и тебе в штаны тоже.. и так несколько раз в неделю.. от, клятый Порох!.. и тут успел..
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Поляки продолжают вандалить на украинских монилах а так конечно наладились.
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Торговать историей украинского народа нельзя.. То, что зеля Президент Украины - результат борьбы украинского народа - и Хмельницкого, и Петлюры, и Бандеры и многих тысяч погибших..
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когда в Польше разрушают памятники украинцам и не восстанавливают..
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Значит надо указать на недопустимого подобного, и намекнуть на ответу подобного плана.
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Ты в амнезии? Того, кто это осмелился сделать, поляки приказали убрать!
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За рахунок того, що ми вчергове втерлись від того, як поляки смачно на нас плюнули, зруйнувавши 12 українських пам"ятників. А ми їм - ексгумацію. Може, ще квартири у центрі Львова їм повіддаємо? Реституція ж!
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