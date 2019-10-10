 Отношения между Украиной и Польшей наладились, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефакс-Украина, в ходе общения в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос польского журналиста о том, принес ли результат его визит в Польшу и есть ли наработки для решения украинско-польского вопроса в историческом контексте, Зеленский сказал: "У нас было несколько встреч с президентом Дудой, также я встречался с вашим премьер-министром, с польскими депутатами. У нас сейчас наладились отношения, и эти отношения очень неплохие".

По его словам, созданы рабочие группы по урегулированию исторических вопросов, подписан ряд договоров с польской стороной. В том числе, как отметил глава Украинского государства, "появились отношения и в газовой сфере".

"Это для нас, украинцев, очень важно, особенно сейчас, когда мы ищем различные треки, которые бы обеспечили нам энергетическую независимость", - отметил Зеленский.

"Мы не можем забывать нашу историю, но мы должны понимать, что существует сегодняшний день, современные страны, современные отношения, современные люди, которые не должны между собой спорить иногда, когда это касается исторически сложных вопросов со стороны обеих стран. Поэтому я думаю, что впереди нас ждет только дружба", - подчеркнул глава Украинского государства.

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