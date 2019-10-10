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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) криминалитет (498) Одесса (5682) Труханов Геннадий (217)

 Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский чтобы мэр Одессы Геннадий Труханов изменил подход к городу и очистил его от криминалитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.

Зеленский рассказал, что встречался с Трухановым на Банковой в Киеве.

"Он жаловался на Стерненко. Вы же знаете, что он (Стерненко. - Ред.) убил человека. ... Там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная. Как ее изменить с нашей стороны - мы успели сменить службу безопасности, занимаемся перезагрузкой полиции в Одесской области. Вы знаете там есть кланы, поэтому есть некоторые криминальные кейсы и я знаю, что эти криминальные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не имеет никаких отношений с Трухановым.

"У меня нет с ним никаких отношений. Все уголовные дела должны рассматриваться по закону. Я ничего не торможу и не имею никакого отношения к Труханову. Я хотел бы, чтобы он изменил подход к Одессе, чтобы они почистили от криминалитета Одессу. Я очень хотел, и я не этом настаивал. Я не знаю, увидим ли мы это ближайшим временем или нет. Если не увидим, то будем делать все, чтобы сменить там всех", - подчеркнул Зеленский.

На вопрос, сможет ли Труханов декриминализировать Одессу, президент ответил: "Я не думаю, что что-то изменится. Ну честно. Я говорю вам откровенно, все будет зависеть от местных выборов, к которым мы должны начать готовиться. Если одессситы хотят другого мэра, они должны избрать другого", - подытожил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153250
 
 
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Я так понимаю он хочет, чтоб Труханов самоубился или как?))))))
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о. зебобики - труханов хороший. вырывайте пару страниц из методички. концепция меняется
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А где он про него что-то говорил в таком ключе? В зебильных фантазиях?
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а Кернес что б убрал наркотрафик из Харькова. хотелось бы.
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да ты что?!.. как можно жить в Харькове не будучи обдолбанным?!.. иначе бы не выбрали мера-сепара со справкой об о шизоидной психопатии..
Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1852
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Толково и по делу все сказал. Просто, четко и ясно. Я правда ничего не понял, но очень интересно.
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"...А чьо тут понимать!? Где хошь, говорит, найду и бритво по горлу!!..."
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От самого себя труханов не захочет Одессу чистить.
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пипец... Моё отношение к этому разговорному марафону: - Ой, мама - Буратино! - Я не Буратино, я Президент. - Ой, мама - разговаривает!..
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-- Папа Карло, у меня любовь с Мальвиной!
-- Это же прекрасно, Буратино -- невинная любовь...
-- Папа Карло! Ты мне нос переставь вниз -- а то мы даже поцеловаться не можем!
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Выражаю благодарность Зе за пресс-марафон. Если раньше я думал, что он просто тупой и некомпетентный, то сейчас стало ясно, что он - безмозглая скотина, тупой долб..б, ган..он лишенный даже зачатков разума и все что он говорит это просто пурга для лохов.
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Сказал Порох, шо Зеля кот в мешке. ...а Зеля говно в ополонке... Пороху, лишь бы сбрэхать!
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"Если мы там увидим, вдруг если не то, что мы хотели увидеть, конечно будем настаивать на том, чтобы поменяли подход, а если нет всех будем менять...."

- что у него в голове? у этого клоуна? он даже не шут, шуты как правило были умными.
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"Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!" ---

это оно
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Владимир Александрович Зелехвастов.
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Одессу? От криминалитета??
Наверное не читал историю Одессы!
Очисть АП, ВР и КМ от криминалитета!
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Нельзя, песики про политические преследования сразу начинают говорить.
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Шмаркля, ну чьо там, добазарься с Трухой-то... пусть за братвой приглядит... В натуре...
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Труханов очищает Одессу от криминалитета. Фидеофакт!

Хотел бы, чтобы Труханов почистил Одессу от криминалитета, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5976
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и ЭТО наш президент! одни хотелки и обещания! развёл кучу служб, комитетов и всяких советов, и надеется, что старые воры исправятся! вова так не бывает!
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И оно с Кличка смеялось, вафельница косноязычная.
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Ну все. Труха завтра піде й повіситься.
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Скажите пожалуйста Труханов уже новое лицо ? А то я уже путаться начинаю говном их поливать или хвалить
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То Труханову що? Застрелитись тепер? Зебіл таки дебіл...
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