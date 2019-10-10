 Автор формата пресс-марафона - Зеленский. За аренду места не платим, а угощения для журналистов оплатит ГУД, - замглавы ОП Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Кто оплачивает? Государственное управление делами", - сказал он.
Вопрос изначально задавался президенту Владимиру Зеленскому во время перерыва в его пресс-марафоне. Президент сказал, что не знает. После этого на вопрос ответил Тимошенко.
При этом назвать стоимость мероприятия он отказался, посоветовав узнавать "стоимость круассанов" официальным запросом в ГУДе.
"Мы платили за еду, которой угощают журналистов. За аренду мы не платим", - сказал Тимошенко.
Он также сказал, что пресс-конференция в неофициальной обстановке была идеей Зеленского.
"Автор формата - именно президент. Он сказал, что если будет большой зал, мы проведем пресс-конференцию два-три часа, все равно не смогут все поставит вопросы. [А так] президент пытается ответить всем, журналисты могут задавать уточняющие вопросы", - сказал Тимошенко.
По его словам, Kyiv Food Market выбрали потому, что он достаточно большой, чтобы разместить большое количество журналистов.
"Мы не хотели это делать в официальном помещении", - сказал он.
Напомним, что гастрономический рынок Kyiv Food Market расположен в центре Киева на территории бывшего завода "Арсенал".
або "каков призЕдент-имитатор, таков и "киллер"
ВОЛОДЯ! (ЧЕРЕЗ ВЫ)… НЕ ХОТИТЕ ВОТ ТУТ, В СТРИМ ПРЯМОМ
ЭФИРЕ СКАЗАТЬ ПРОСТО….РЕБЯТА Я УСТАЛ! Я ДУРАК! Я НИФИГАЧЕ НЕ ПОНИМАЮ КУДА ВЛЕЗ!
И ПОНИМАЮ- КУДА ВЛЕЗЬ! А ОТПУСТИТЕ МЕНЯ- В КВАРТАЛ-95 Я ХОРОШИЙ…. Я УХОЖУ И
ГОРИ ОНИ ВСЕ ПРОПАДОМ???????!!!!!!!!!!
Понятно тогда, чего марафон.
https://youtu.be/CButvEJZtJU
Ну так себе достижение...
ехайте в окопы...там и обстановка и бесплатно и экстрим и адреналин... по пяткам
Если не платишь - ты товар!
Наша бубочка все рубит дно
Взяли и спалили следующую локацию пресс-ралли.
Интересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.
Да и сам президент часто посещает заведения, которые принадлежат Галантернику. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит Галантернику.Кроме того, одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа" является нардеп Алексей Леонов, которого также связывают с Владимиром Галантерником.
Вот и вся благотворительность. Чисто порешали.
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Так что вся та бессвязная ахинея из высказываний хидранта, которую привел в своем фейсбуке Арестович - это мыслительные испражнения Богдан-Мендель-Пристайки и прочих Рябошапок. Можете сходить к Арестовичу, но предупреждаю, такой бред читать не любой психиатр согласится.
Вот и весь "формат".