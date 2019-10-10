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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ДУСя (149) Зеленский (3199) Тимошенко_Кирилл (11)

 Автор формата пресс-марафона - Зеленский. За аренду места не платим, а угощения для журналистов оплатит ГУД, - замглавы ОП Тимошенко

Пресс-конференцию президента Владимира Зеленского на частном рынке еды оплатило Государственное управление делами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Кто оплачивает? Государственное управление делами", - сказал он.

Вопрос изначально задавался президенту Владимиру Зеленскому во время перерыва в его пресс-марафоне. Президент сказал, что не знает. После этого на вопрос ответил Тимошенко.

При этом назвать стоимость мероприятия он отказался, посоветовав узнавать "стоимость круассанов" официальным запросом в ГУДе. 

"Мы платили за еду, которой угощают журналистов. За аренду мы не платим", - сказал Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского

Он также сказал, что пресс-конференция в неофициальной обстановке была идеей Зеленского.

"Автор формата - именно президент. Он сказал, что если будет большой зал, мы проведем пресс-конференцию два-три часа, все равно не смогут все поставит вопросы. [А так] президент пытается ответить всем, журналисты могут задавать уточняющие вопросы", - сказал Тимошенко.

По его словам, Kyiv Food Market выбрали потому, что он достаточно большой, чтобы разместить большое количество журналистов.

"Мы не хотели это делать в официальном помещении", - сказал он.

Напомним, что гастрономический рынок Kyiv Food Market расположен в центре Киева на территории бывшего завода "Арсенал".

Источник: https://censor.net.ua/n3153246
 
 
 Топ комментарии
 
Панство, будь ласкаа, підкажіть де показують гаварящу сабачку Зе? Автор формата пресс-марафона - Зеленский. За аренду места не платим, а угощения для журналистов оплатит ГУД, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3421
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Заголовки иностранной прессы: "презЕдент-имитатор" Моника Зеленски провел "пресс-конференцию" на базаре, попутно нажравшись халявной шаурмы"
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эхх, Кілер-дилетант - біда в країні.
або "каков призЕдент-имитатор, таков и "киллер" Автор формата пресс-марафона - Зеленский. За аренду места не платим, а угощения для журналистов оплатит ГУД, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8511
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Заголовки иностранной прессы: "презЕдент-имитатор" Моника Зеленски провел "пресс-конференцию" на базаре, попутно нажравшись халявной шаурмы"
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- Три талона на обед в кооперативной столовой "Бывший друг желудка". (с)
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а 21 березня - всесвітній день дауна, тому 21 - число Зеленського, придатне для проведення всіляких виборів.
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МОЙ, УВЫ- НЕ ЗАДАННЫЙ ВОПРОС К ЗЕЛЕНСКОМУ….
Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4590

ВОЛОДЯ! (ЧЕРЕЗ ВЫ)… НЕ ХОТИТЕ ВОТ ТУТ, В СТРИМ ПРЯМОМ
ЭФИРЕ СКАЗАТЬ ПРОСТО….РЕБЯТА Я УСТАЛ! Я ДУРАК! Я НИФИГАЧЕ НЕ ПОНИМАЮ КУДА ВЛЕЗ!
И ПОНИМАЮ- КУДА ВЛЕЗЬ! А ОТПУСТИТЕ МЕНЯ- В КВАРТАЛ-95 Я ХОРОШИЙ…. Я УХОЖУ И
ГОРИ ОНИ ВСЕ ПРОПАДОМ???????!!!!!!!!!!
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РЕИНКАРНА́ЦИЯ Кашпировского и Чумака!!!!
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Панство, будь ласкаа, підкажіть де показують гаварящу сабачку Зе?
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гаварящие сабачки сидять в будці у ПЕСа
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а шо, говорящую собачку Зе уже увели с базара? на вечернюю случку с богданом))
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балакун з нього так-собі, на відміну від досвідчених найсвітліших і найсвятіших політиків у вишиванках.
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показательно, что у кацапов еще с 2014 года подгорает от вышиванок
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А эта, что сегодня прессмарафонирует сбежала, что ли?

Понятно тогда, чего марафон.
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В Будке ПЕСа сидят псы, которых вы, ватные самки собаки, до сих пор сцытесь до безтямы и в любой тени видите.
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Лох это все оплатит и коломойскому отслюнявит хрустов
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Даже формат встречи идиотский. Про остальное и говорить не стоит.
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зрада, однозначно. никто из бывших на такое не решился, хотя болтуны там были гораздо более сладкоголосые.
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моника просто хотел чувствовать себя в родной обстановке - на базаре Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8573
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На что не решился? Чтоб целый день убеждать людей, что если им кажется, что зе -тупое, трусливое, некомпетентное ничтожество,то им это не кажется?

Ну так себе достижение...
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ну конечно, вы привыкли к более матёрым болтунам, которые прикидываются патриотами и вешают вам красивую лапшу
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Креативное и очень выигрышное решение - кафе. Ставка на молодежь, ломка совковых стереотипов.
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Наверно большой(и хороший) завод был, если столько журналистов собралось.
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Аффтар формата - папа Крла из мордера. Режисер - постановщик - ЗеБо-бик гениальный. Текст - Мендель-Крендель-Пендель. В главных ролях: Моника Шмаркляй. В эпизодах: кто-то с карандашами. "Антракт, негодяи!"
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не надо в официальном?
ехайте в окопы...там и обстановка и бесплатно и экстрим и адреналин... по пяткам
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Вы проверьте там: простуженная крыса палку колбасы с прилавка не прихватила!? Зе-билята голодают, поди.
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Судя по тому, что журналисты выносят мозг зе - Украина не рояль. И не Порох их ведь всех скупил? А в проведении Майдана на выходных виноват Порох. Логика зе)
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Фопам тра поднатужиться. ДУСя сама грошей не заробить

Автор формату пресмарафону - Зеленський. За оренду місця не платимо, а частування для журналістів оплатить ДУС, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 852
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Если ты платишь - значит ты покупатель.
Если не платишь - ты товар!
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"За аренду места не платим" это как? Это как? Всем так можно? Если нет, то как-то на взятку похоже или на отжим или злоупотребление властью.
Наша бубочка все рубит дно
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А чего на частном ринке? Логичнее в цирке.
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Ну что вы спойлерите?

Взяли и спалили следующую локацию пресс-ралли.
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Фуд-маркет, в котором сейчас проходит пресс-марафон Владимира Зеленского, открыли два предпринимателя: основатель "Городского рынка еды" в Одессе Алекс Купер и владелец сети ресторанов La Famiglia Михаил Бейлин.
Интересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.
Да и сам президент часто посещает заведения, которые принадлежат Галантернику. В Одессе Зе останавливался в Hotel de Paris, который принадлежит Галантернику.Кроме того, одним из потенциальных кандидатов на пост мэра Одессы от "Слуги народа" является нардеп Алексей Леонов, которого также связывают с Владимиром Галантерником.
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нтересно, что Алекс Купер связан с одесским влиятельным бизнесменом Владимиром Галантерником. Который вместе с главой Офиса президента Андрея Богдана был на скандальной свадьбе в Сен-Тропе.


Вот и вся благотворительность. Чисто порешали.
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Кто такой ГУД,откуда у него заработки,пусть покажет чеки.
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Я от этих клоунов за 4 месяца устал больше чем от всех проблем вместе за 5 лет!
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А мож вас начать выпиливать? Бо источник этих проблем именно вы - тупорылое ватное быдло.
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нет. не нас, а вас надо выпиливать. потому, что мы патриоты Украины. А источник этих проблем именно вы - тупорылое ватное соевое быдло.
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Мне тут домашний радио-инженер сказал, что Владимир Александрович сидит спиной к окошку, потому что наушничек у него в ухе работает в СВЧ-диапазоне, а через стены сигнал не проходит.
Так что вся та бессвязная ахинея из высказываний хидранта, которую привел в своем фейсбуке Арестович - это мыслительные испражнения Богдан-Мендель-Пристайки и прочих Рябошапок. Можете сходить к Арестовичу, но предупреждаю, такой бред читать не любой психиатр согласится.
Вот и весь "формат".
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