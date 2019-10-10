 Автор формата пресс-марафона - Зеленский. За аренду места не платим, а угощения для журналистов оплатит ГУД, - замглавы ОП Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Кто оплачивает? Государственное управление делами", - сказал он.

Вопрос изначально задавался президенту Владимиру Зеленскому во время перерыва в его пресс-марафоне. Президент сказал, что не знает. После этого на вопрос ответил Тимошенко.

При этом назвать стоимость мероприятия он отказался, посоветовав узнавать "стоимость круассанов" официальным запросом в ГУДе.

"Мы платили за еду, которой угощают журналистов. За аренду мы не платим", - сказал Тимошенко.

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Он также сказал, что пресс-конференция в неофициальной обстановке была идеей Зеленского.

"Автор формата - именно президент. Он сказал, что если будет большой зал, мы проведем пресс-конференцию два-три часа, все равно не смогут все поставит вопросы. [А так] президент пытается ответить всем, журналисты могут задавать уточняющие вопросы", - сказал Тимошенко.

По его словам, Kyiv Food Market выбрали потому, что он достаточно большой, чтобы разместить большое количество журналистов.

"Мы не хотели это делать в официальном помещении", - сказал он.

Напомним, что гастрономический рынок Kyiv Food Market расположен в центре Киева на территории бывшего завода "Арсенал".