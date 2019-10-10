 Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина

Как передает Цензор.НЕТ со, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Честно говоря, до последнего была убеждена, что в уничтожении ФОПов заинтересованы только несколько народных депутатов, которые вместо мозгов вооружились лозунгом "налоги должны платить все". Но из сегодняшнего пресс-марафона получается, что и президент не понял, что будет означать обязать каждого предпринимателя (кроме плательщиков единого налога первой группы) применять кассовые аппараты, а еще и вести складской учет", - отметила нардеп.

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"Он даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию возле Офиса президента. А заезженная фраза "когда компании не захотели платить нормально налоги, выйти из тени, они придумали, что будут оформлять все на ФОПы" свидетельствует только об одном: президент даже не пытался прислушаться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кешбеках и стремились донести свое мнение до власти. Подчеркиваю: подписанием этих законов господин Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения как таковую!" - резюмировала Южанина.