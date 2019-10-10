 Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина

Как передает Цензор.НЕТ со, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Честно говоря, до последнего была убеждена, что в уничтожении ФОПов заинтересованы только несколько народных депутатов, которые вместо мозгов вооружились лозунгом "налоги должны платить все". Но из сегодняшнего пресс-марафона получается, что и президент не понял, что будет означать обязать каждого предпринимателя (кроме плательщиков единого налога первой группы) применять кассовые аппараты, а еще и вести складской учет", - отметила нардеп.
"Он даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию возле Офиса президента. А заезженная фраза "когда компании не захотели платить нормально налоги, выйти из тени, они придумали, что будут оформлять все на ФОПы" свидетельствует только об одном: президент даже не пытался прислушаться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кешбеках и стремились донести свое мнение до власти. Подчеркиваю: подписанием этих законов господин Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения как таковую!" - резюмировала Южанина.
Честный человек должен сидеть на субсидии !
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 3.
12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
При цьому суб'єкт господарювання зобов'язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (в паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об'єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);"
Вбить в память кассового аппарата придется все...до последнего шурупа...
И продать соответсвеено все...а если вдруг недостача...или брак...то уже просто так не выкинешь...
Не, ну а вообзе я согласен - зрада!
Пересортица...брак...это такое поле для кормедуи налоговых ментов...что голодными не будут...
Ладно сейчас курс более менее стабилен...но не факт что он таким будет всегда....
Представьте себе, что практичски все фискальные принтеры сейчас программируются "на ходу" во время продажи. Ну не вовремя, а за полсекунды до того примерно.
ты таки теоретик
та "этот "процесс" расеи наверное надоел" (с) моника зеленских ссытся назвать войну с расеей - войной...
"Богдан нас ведет в последний бой!
дядя Вова мы с тобой!"(хором)..
Уже складировать нема чого
ты складской учёт при мальдивском вёл ?
Или из-за того, что тебе Порошенко покупателей не предоставил ?
Ну вот Вам и ответ
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
Заводи Коломойського через суд домоглись пільгових тарифів на електроенергію
Страну всю разграбили, а денег еще хочется. Задание - вычислить тех, у кого их можно отобрать!
А должны клянчить рабочие места, сидеть на субсидии.
Не нравится - валите из Украины!
Не мешайте очищать территорию от населения.