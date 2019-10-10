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 Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина отметила, что Зеленский даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию возле Офиса президента.

Как передает Цензор.НЕТ со, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Честно говоря, до последнего была убеждена, что в уничтожении ФОПов заинтересованы только несколько народных депутатов, которые вместо мозгов вооружились лозунгом "налоги должны платить все". Но из сегодняшнего пресс-марафона получается, что и президент не понял, что будет означать обязать каждого предпринимателя (кроме плательщиков единого налога первой группы) применять кассовые аппараты, а еще и вести складской учет", - отметила нардеп.

Также читайте: Правительство на правильном пути. Это обеспечит выход экономики из тени, - Зеленский о законопроектах по ФОПам

"Он даже не поинтересовался, против чего выступают предприниматели, которые уже неоднократно проявляли свою позицию возле Офиса президента. А заезженная фраза "когда компании не захотели платить нормально налоги, выйти из тени, они придумали, что будут оформлять все на ФОПы" свидетельствует только об одном: президент даже не пытался прислушаться к экспертам, которые разобрались во всех подводных камнях законопроектов о РРО и кешбеках и стремились донести свое мнение до власти. Подчеркиваю: подписанием этих законов господин Зеленский ликвидирует упрощенную систему налогообложения как таковую!" - резюмировала Южанина.

Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153244
 
   
 Топ комментарии
 
То не предприниматели, а борыги.

Честный человек должен сидеть на субсидии !
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я так понимаю 80 % ФОП голосовали за Зеленого и его Сервантов
Ну вот Вам и ответ
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а все ФОПы голосовали за Зеленую Шмарклю.. чистый Профит!
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То не предприниматели, а борыги.

Честный человек должен сидеть на субсидии !
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Чесна людина повинна сидіти на пляшці. Субсидії теж зменшили наполовину і багатьом загалі зняли.
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До речі, Петро красти перестав - і субсидії зменшились. Мабудь Петро крадене на субсидії переводив.
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"а еще и вести складской учет" - а вотэтого не понимает и сама Южанина
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а ты понимаешь этот бред про ведение складского учёта на упрощенной системе ?
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я понимаю что наличие РРО не требует складского учёта для ФОП
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Положение о кассовых аппаратах требует...
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Нет. 100500 раз цитировал та даже и тут - за исключением единщиков. И кассовая дисциплина - тоже самое.
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12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Стаття 3.
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это действующий до ныне закон. а теперь то же самое в новом проекте покажи.
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От чоб я был таким нудным, а?

12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
При цьому суб'єкт господарювання зобов'язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (в паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об'єкті).
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які здійснюють діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);"
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ссылку на эту статью в новом законе давай. зачем ты копи-пасте занимаешься?
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Все она понимает и все правильно говорит...
Вбить в память кассового аппарата придется все...до последнего шурупа...
И продать соответсвеено все...а если вдруг недостача...или брак...то уже просто так не выкинешь...
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вбить прийдёцца. а учёт не требуется.

Не, ну а вообзе я согласен - зрада!
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😀Не смеши...вбил ты 10 штук чего то...вот эти 10 штук ты и должен продать....и приходную накладную иметь...что у теья имеено 10 штук было...а не 11 и не 12..
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ну разве что бухгалтерию с проводками не вести...но от этого легче не будет...
Пересортица...брак...это такое поле для кормедуи налоговых ментов...что голодными не будут...
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вести! в том то и дело что вести! и бухгалтер нужен. потому что накладные предполагают встречные проверки
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регистрация ЭККА (РРО) в налоговой тоже лично главбухом с предоставлением подписи. потому что кто то должен подписывать листы книги учета РРО. А еще есть понятие "инкассация" и ее нельзя сделать в карман. А еще есть понятие "лимит кассы". там такой клубок накручивается что проще перейти на 3 группу сразу
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А изменение цен？ это тоже будет большая "радость"...
Ладно сейчас курс более менее стабилен...но не факт что он таким будет всегда....
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Ну правильно, давайте на рассчёты в долларах сразу перейдём, ачо?

Представьте себе, что практичски все фискальные принтеры сейчас программируются "на ходу" во время продажи. Ну не вовремя, а за полсекунды до того примерно.
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что ты несешь? на каком ходу? ты хоть знаешь как это делается? сколько лично ты моделей фискальных регистраторов (именно так называется то что ты обозвал "принтер") интегрировал с ПК?

ты таки теоретик
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Вообще все, которые были и бывают, прикинь? Начиная с эры 101.
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"на Донбасси - ПОСТРИЛЮЮТЬ"... зеленский о гибели украинских бойцов

та "этот "процесс" расеи наверное надоел" (с) моника зеленских ссытся назвать войну с расеей - войной...
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Слава Богу убрали порхатого шеколадного алигарха . Теперь у нас новый президент украинец вот теперяча мы заживём так заживём мать чесная всем на зависть Вова Александрович вперёд мы с тобой 🙋🙋🙋
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ага.. прямо как из песТни:
"Богдан нас ведет в последний бой!
дядя Вова мы с тобой!"(хором)..
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"еще и вести складской учет"
Уже складировать нема чого Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина - Цензор.НЕТ 9610
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Да,это факт,Зеля некомпетентен во многих вопросах и может нарваться на новый налоговый майдан фоповцев,надеюсь питэр мальдивский туда не припрётся !
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а шо тебе при мальдивском не так было ?

ты складской учёт при мальдивском вёл ?
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Я при мальдивском свой фоп закрыл вообще ! И сейчас понимаю что правильно сделал ! Не хотят чтоб платили сколько можем,пусть отсосут у себя теперь или у бени !
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из-за кассового аппарата закрыл или из-за необходимости вести складской учёт ?

Или из-за того, что тебе Порошенко покупателей не предоставил ?
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Это слишком сложный вопрос для него Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна - Цензор.НЕТ 2561
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я так понимаю 80 % ФОП голосовали за Зеленого и его Сервантов
Ну вот Вам и ответ
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а все ФОПы голосовали за Зеленую Шмарклю.. чистый Профит!
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Не совсем ясен этот нелогичный хрюкот из Будки? Так налоги должны платить не все? А чего ж ты на евробляхеров выла?
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"налоги должны платить все"В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины.
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Евробляхи тоже налоги платят. С каждого литра купленного луца, напрыклад. Какие проблемы?
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проблема в том что бляхеры нарушают закон а фопы работают в рамках закона.
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Пока не был принят закон Южаниной, бляхеры закон не нарушали. И вообще вопрос не в бляхерах. Некто, соевые, выли, что платить должны все одинаково. Вот и получайте
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нарушали. закон южаниной позволяет им воспользоваться льготным периодом и устанавливает правила растаможки авто не от стоимости в декларации а от реальной стоимости в соседней стране. а таможенное законодательство никто не отменял и бляхеры нарушали его
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Наркоботы не почуствуют изминений, они и так в черную работают и налоги не платят.
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Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - а взамін треба ввести систему рабства. Тобто кожен підприємець повинен носити зелений одяг і кайданки на ногах.
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А каждый зебобик колокольчик в носу должен иметь...
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А, что, на ушах у них лапша уже не умещается?..
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потужные реформы начинаются снизу, с малого бизнеса))
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А чего вой по этому поводу не от простых ФОПов, в от Ахметова, Порошенко и им подобным акулам крупного бизнеса, писавшим 28 лет законы исключительно под себя и свой бизнес?
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Щось в жодної бабусі на ринку нема ні касового апарата, ні амбарної книги. Та вони й не ФОПи. Ляпати законами одне - але якщо їх ніхто не буде виконувати - зовсім інше. Це з теми - зробимо ж закон, щоб всі ходили на руках - на ногах ходити заборонено. У Зеленського може спонсори-виробники касових апаратів? Може касові апарати чи амбарні книги у дрібних підприємствах виростять економіку? Ну добре, ще касові апарати контролювати можна виданими чеками. Як ти будеш контролювати амбарні книги?
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Если в стране есть денежные знаки, значит есть люди у которых их много. (с) Ильф и Пертов
Страну всю разграбили, а денег еще хочется. Задание - вычислить тех, у кого их можно отобрать!
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Саме тому що вони не ФОПи вони й не повинні мати ніяких касових апаратів і іншої макулатури. Більше того до них навіть фіськали докопуватись не можуть, тому що вони не зареєстровані як підприємці. Нема реєстрації нема проблем з фіськалами, їх просто посилають на три букви.
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Ну разумеется после этого вся жирующая на нас парашо-янековская братва будет в пролете включая эту крысу которая адназначна в доле вот и бесится с...ка крашенная....
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Обещал Зеленский начать с олигархов, а получилось как всегда - с ФОПов.
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будет налоговый Майдан - это уже понятно - вынесем его - не первый
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Не совсем понятно .В воюющей стране не только налоги должны платить все, но и от чистого сердца добавлять.
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Вы начали этот путь грязные порохоботы,увеличили налоги,придумали новые которые взбрели в дурную голову болвану реве и подали предпринимателям в форме законов,зелька просто продолжил по нему идти - делай что хочешь,принимай любые идиотские законы это можно.
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"зелька просто продолжил по нему идти ", - от як ти про свого хазяїна Зеленський ліквідує систему спрощеного оподаткування як таку - Южаніна - Цензор.НЕТ 7650
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Хозяева есть у тебя грязный путинский порохобот,пнх.
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А сейчас проверим.Путин - педофил,повтори пожалуйста.
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путін це *****, а ти написав його з великої літери, тобто ти спалився, росіянин.
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Южанина - автор драконовских законов против бизнеса, теперь кричит - караул! спасите бизнес! У них такая тактика: за ошибки свинарника должна ответить команда Зе. Пять лет занимались словоблудием и воровством, теперь все их хвосты должна исправить за месяц команда Зе. Зрада зрадная...
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И реформы и проверки с верификацией все начинается снизу-с мелких предпринимателей и пенсов! Убить в зародыше лишние рты. Украина для убыточных Зеленских! Сытый голодного не понимает никогда!. Рева бессмертен! Единственное , что хорошо, что Зе пообещал уйти в случае недовольства народа . Вот он и гонит волну по принятию законов про продажу земли и приватизацию всего , что еще приносит прибыль. Сама за него голосовала , но не понимаю, как можно собрать команду и ориентироваться только на свое мнение!
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Эти ***** ФОПы зарабатывают себе и семье на жизнь.
А должны клянчить рабочие места, сидеть на субсидии.
Не нравится - валите из Украины!
Не мешайте очищать территорию от населения.
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Южаніна з поросячого блоку ? Далі можна не читати. )))
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