 Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.
По славам главы государства, договоренность об отводе сил в трех пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском после соблюдения семидневного режима тишины. В Станице Луганской режим тишины был соблюден, поэтому началось разведение войск.
"В Золотом есть разведение? В Петровском есть разведение? А в Петровском были выстрелы? .. Или прошло в Петровском семь дней и не было выстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена - Петровское и Золотое. Нет такого, что сначала Золотое, а затем Петровское, или Петровское, а затем Золотое. Мы сказали, что готовы (к разведению сил. - Ред.) В двух пунктах. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", - подчеркнул Президент.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября из Харькова в город Золотое Луганской области выехали около 20 авто (по данным полиции - более 25). В них представители "Национального корпуса", журналисты и волонтеры направляются на мирную акцию против разведения войск.
На блокпосту в городе Кременная колонну остановили правоохранители, заблокировавшие проезд. Между полицейскими и митингующими произошли столкновения. Правоохранитель выстрелил в воздух. Когда одна из машин пыталась прорваться через кордон полиции, то наехала на ногу полицейскому, сотрудника Нацполиции госпитализировали.
Впоследствии на место прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Правоохранители объяснили ему, что остановили авто для проверки. После этого колонну машин пропустили дальше.
Во время осмотра автомобилей и личных вещей участников протеста и журналистов полицейские изъяли 6 единиц охотничьего оружия. Оружие обещают проверить и, если оно легальное, вернуть владельцам.
Варкалось. Хливкие шорьки. Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.
скоро оно побежит за новой порцией "шаурмы"
-А шоб никто не догадался.
Вот это вся зебильная логика.
А условия для возврата какие? Стрельнули - вернулись и снова отсчёт 7 дней?
Или об условиях возврата трусливо "забыли" поговорить?
И обьясни мне тупому принцип этой формулы - Мы отходим и потом нам дают контроль над границей?! ..брр. бред какой-то ... так пускай забирают свои манатки и 314здуют в рашу и мы уже невидем порядок в своем доме сами ! Но видать ты что-то нам не договариваешь в этой теме... смотри доиграешься стратег войны и мира"
Тихонько, но достаточно, чтоб услышать, пердит...
- Президент, Вы только что нарушили режим тишины.
Краснея...
- Дужэ дякую.
Золотого и Петровского было подписано еще в сентябре 2016 года, и никто не считал это капитуляцией.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2088354-ugoda-pro-rozvedenna-zivoi-sili-na-donbasi-pocinae-diati-vidsogodni-marcuk.html
Все потихоньку сдавали Украину
Так что верим...