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 Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разведение войск у населенных пунктов Золотое и Петровское возможно только одновременно и только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.

По славам главы государства, договоренность об отводе сил в трех пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском после соблюдения семидневного режима тишины. В Станице Луганской режим тишины был соблюден, поэтому началось разведение войск.

"В Золотом есть разведение? В Петровском есть разведение? А в Петровском были выстрелы? .. Или прошло в Петровском семь дней и не было выстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена - Петровское и Золотое. Нет такого, что сначала Золотое, а затем Петровское, или Петровское, а затем Золотое. Мы сказали, что готовы (к разведению сил. - Ред.) В двух пунктах. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям в Золотом говорили, президент вас сдаст, завтра тут будет "Л/ДНР". Зачем запугивать? - Зеленский

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября из Харькова в город Золотое Луганской области выехали около 20 авто (по данным полиции - более 25). В них представители "Национального корпуса", журналисты и волонтеры направляются на мирную акцию против разведения войск.

На блокпосту в городе Кременная колонну остановили правоохранители, заблокировавшие проезд. Между полицейскими и митингующими произошли столкновения. Правоохранитель выстрелил в воздух. Когда одна из машин пыталась прорваться через кордон полиции, то наехала на ногу полицейскому, сотрудника Нацполиции госпитализировали.

Впоследствии на место прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Правоохранители объяснили ему, что остановили авто для проверки. После этого колонну машин пропустили дальше.

Во время осмотра автомобилей и личных вещей участников протеста и журналистов полицейские изъяли 6 единиц охотничьего оружия. Оружие обещают проверить и, если оно легальное, вернуть владельцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153242
 
 
 Топ комментарии
 
вся "пресс-конференция" моника давным-давно описана одной строчкой:
Варкалось. Хливкие шорьки. Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.



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Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - а чому 7 днів, а не 8?
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вся "пресс-конференция" моника давным-давно описана одной строчкой:
Варкалось. Хливкие шорьки. Пырялись по наве, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове.



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тааааккк.. глянул "зелюка" - похоже у него начинается отходняк, вжэ шось лопоче невразумиле й про себе.. Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский - Цензор.НЕТ 353
скоро оно побежит за новой порцией "шаурмы" Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский - Цензор.НЕТ 353
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п.с. "на Донбасси - ПОСТРИЛЮЮТЬ"... та "этот "процесс" расеи наверное надоел" (с) моника зеленских о войне...
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А чего 7 дней? А если на 8 день Путин начнет наступление, что скажет тогда зелень? А с него спросят в первую очередь почему отвел войска с завоеванных позиций, вояка хренова. Оно хочет мира, но не хочет воевать, а такого не бывает. Мир приходит при активных боевых действиях, когда враг сломлен и боится. А языком сколько не трепай толку никакого, да еще с паРашей, которая всю свою историю воюет.
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Ваши предложения,какой выход из данной ситуации вы предлагаете?
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если не знаешь выход из ситуации, то не лезешь в президенты воюющей страны
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По твоей логице петручио знает выход, но тогда почему не реализовал свой план по минскому договору
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И журналисты все свои и вопросы задают по указке
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-Почему 7?
-А шоб никто не догадался.
Вот это вся зебильная логика.
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В Одессе уже со второго мая 2014 не стреляют. Так что выводи войска с новороссии!
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Ага.Только ж ты , обдолбыш, считаешь, что если стреляют в Широкино или на Светлодарке,то это не мешает разведению сторон Золотом и Петровском. Ты ж в такой риторике ответил журналистке.
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А шо это за магическое число? Что оно гарантирует? Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8256
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Ну-с и как!? Тишина!? Не балуют сепарки-то? Дайте ж ему селедки, или к детям - зебилятам отпустите!!!
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И сотворил бог землю на седьмой день а Моника закончила войну за тот же срок . Дебил а шо значит твои семь дней это гарантия чего в твоём тупом понимании?
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Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - а чому 7 днів, а не 8?
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Почти шесть лет война . Просто зе не способен мыслить больше чем на 7 дней вперёд .
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они в офисе перЗедента спички тянули, и выпала цифра "7".. так что, все четко!
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Тобто Зе працює по Порошенківським схемам і сам самостійно нічого не робить?
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Не Зе подписывал в Минске соглашение об амнистии террористов, а Порошенко.
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вы чи дибилы? вы зачем ЗЕ выбрали? шоб он работал по схемам порошенка вместо порошенка?!
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Одни проплаченая тролли сидят😁работнички мля
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Ну допустим условия для разведения понятны.
А условия для возврата какие? Стрельнули - вернулись и снова отсчёт 7 дней?
Или об условиях возврата трусливо "забыли" поговорить?
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Зе , я правильно понял - после семи дней мы отходим и дырявые заходят и ржут с нас?!
И обьясни мне тупому принцип этой формулы - Мы отходим и потом нам дают контроль над границей?! ..брр. бред какой-то ... так пускай забирают свои манатки и 314здуют в рашу и мы уже невидем порядок в своем доме сами ! Но видать ты что-то нам не договариваешь в этой теме... смотри доиграешься стратег войны и мира"
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Нельзя оставлять людей , они нам верили . Козломордое отродие не когда не соблюдает законы.
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давай вова жгі єщьо! такого їпанашку вибрали...то хош поржемо
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- Разведения не будет, если нарушат режим тишины.
Тихонько, но достаточно, чтоб услышать, пердит...
- Президент, Вы только что нарушили режим тишины.
Краснея...
- Дужэ дякую. Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1601
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Соглашение о разведении войск в районе Станицы Луганской,
Золотого и Петровского было подписано еще в сентябре 2016 года, и никто не считал это капитуляцией.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2088354-ugoda-pro-rozvedenna-zivoi-sili-na-donbasi-pocinae-diati-vidsogodni-marcuk.html
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Так вот ты какой -през жопа... Интересно, когда нибудь, где нибудь такое уже встречалось?
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Все пять президентов Украины
Все потихоньку сдавали Украину
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7 днів "тиші" із 6-ти років обстрілів? Не замало часу? Дурхата якась Розведення сил у Петрівському і Золотому можливе лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1472
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там теперь предказуемо будут постоянные обстрелы. формуле не дадут сработать.
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ДА, что ты нарколыга, говоришь. В Станице не были никаких 7 дней тишины, но ты же отвел(разведением назвать не могу, так как кацапы не отошли, а подошли) ВСУ.

Так что верим...
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