 Разведение сил в Петровском и Золотом возможно только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.

По славам главы государства, договоренность об отводе сил в трех пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском после соблюдения семидневного режима тишины. В Станице Луганской режим тишины был соблюден, поэтому началось разведение войск.

"В Золотом есть разведение? В Петровском есть разведение? А в Петровском были выстрелы? .. Или прошло в Петровском семь дней и не было выстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена - Петровское и Золотое. Нет такого, что сначала Золотое, а затем Петровское, или Петровское, а затем Золотое. Мы сказали, что готовы (к разведению сил. - Ред.) В двух пунктах. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", - подчеркнул Президент.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября из Харькова в город Золотое Луганской области выехали около 20 авто (по данным полиции - более 25). В них представители "Национального корпуса", журналисты и волонтеры направляются на мирную акцию против разведения войск.

На блокпосту в городе Кременная колонну остановили правоохранители, заблокировавшие проезд. Между полицейскими и митингующими произошли столкновения. Правоохранитель выстрелил в воздух. Когда одна из машин пыталась прорваться через кордон полиции, то наехала на ногу полицейскому, сотрудника Нацполиции госпитализировали.

Впоследствии на место прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Правоохранители объяснили ему, что остановили авто для проверки. После этого колонну машин пропустили дальше.

Во время осмотра автомобилей и личных вещей участников протеста и журналистов полицейские изъяли 6 единиц охотничьего оружия. Оружие обещают проверить и, если оно легальное, вернуть владельцам.