 Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, не разделяет ли он мнение о том, что введение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту и даже гражданской войне в Украине, Зеленский сказал: "Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны".

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В то же время глава государства добавил: "Если этот вопрос будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.