 Если вопрос "формулы Штайнмайера" будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно, - Зеленский о настроениях в обществе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, не разделяет ли он мнение о том, что введение "формулы Штайнмайера" может привести к внутреннему конфликту и даже гражданской войне в Украине, Зеленский сказал: "Я думаю, что это не является правдой. Это не правда, потому что в обществе есть именно запрос на прекращение войны".
В то же время глава государства добавил: "Если этот вопрос будут и дальше подогревать, может быть все, что угодно".
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
а то обмін з "тією стороною" не відбудеться!
Зе - Ми так довго жили при кумовстві...Фамілію мого родича, що я призначив???
Журн: - Не ваші рідні... Але ж муж Вашої головної бухгалтерки в 95 кварталі?
Зе - До побачення. Дуже дякую. Наступний...
"мое первое образование правоведение в сфере экономики". у него два высших образования? или трындит как обычно? правовед....
Деактивувати Адмін його не може- він міняє нік і повертається.
Это выходит за рамки формата 95к
И кто разжёг этот костёр в стране?
Я понимаю, что всё окружение дует в одну дудку. От инакомыслящих избавляются моментально. Бессмертный, Данилюк.
Теперь вот разжигатель Порошенко. Примитив мышления просто шокирует.
А понять, что Порошенко угадал с настроениями украинцев и обманным путём стал президентом.
Точно так же Зеленский обманул ещё больше украинцев и стал президентом.
Теперь Порошенко снова угадывает настроения украинцев и хочет оседлать эту волну.
Я понимаю, что гораздо легче считать, что не сам лошара, а кто-то просто гадит. Но это уход в параллельную реальность. И да это спасение для психики индивидума, но беда для всей страны.
Монику никто из представителей армии не уполномачивал вести переговоры о капитуляции ради спасения их жизней, они добровольно воюют. А те, кто не хочет защищать Украину - могут в любой день уйти в тыл и устроиться в Квартал95.
Поэтому Моника спекулирует псевдо пацифизмом, которым лишь прикрывает финансовые схемы Коломойского
- ну пройдут выборы по этой формуле пускай их признают легитимными, но через сколько дней луганда начнёт требовать остальные территории Луганской и Донецкой области и вывод войск на административные границы чё будем выводить или начнем гражданскую войну?(а недай бог они переименуются в наноросию тогда вообще
Ничего не выйдет твари, гражданской войны в Украине не будет.
В реале вокруг Зеленского личности с мышлением одного из братьев Шефиров с одной стороны и уловными повадками днепропетровских решал и договорщиков.
В этом узком кругу Зеленский проводит всё своё время. Инакомыслящих от тела устраняют моментально.
Тот кто контролирует окружение Зеленского, контролирует и Вовочку.
Это печально, но факт. Эта пресс-конференция очень чётко показывает, что Зеленский хочет вернуться в комфортную среду своего окружения, где всё ясно и спокойно.
що патріоти САМІ добре вміють думати , на відміну від зебілів , котрим показали фільм і вони
проголосували за клоуна !
А то путин нападэ