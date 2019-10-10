 Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский

Об этом он заявил отвечая на вопрос журналистки в ходе пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина не вернет ("ПриватБанк" Коломойскому. - Ред.)" , - сказал Зеленский.

При этом, на вопрос получит ли Коломойский от государства компенсацию в 2,2 млрд, президент сказал, что об этом надо спрашивать суд, а не его.

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