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Все про:Зеленский (3199) Коломойский (1201) Приватбанк (534)

 Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вернет "ПриватБанк" его прежнему владельцу олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом он заявил отвечая на вопрос журналистки в ходе пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина не вернет ("ПриватБанк" Коломойскому. - Ред.)" , - сказал Зеленский.

При этом, на вопрос получит ли Коломойский от государства компенсацию в 2,2 млрд, президент сказал, что об этом надо спрашивать суд, а не его.

Читайте также: Зеленский о спорах с Коломойским по "ПриватБанку": В суде не все так честно и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно еще до суда договориться

Источник: https://censor.net.ua/n3153239
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко сделал безвиз с ЕС , а твоя Моника Зеленски сделает безвиз с Логандониею . Хахаха
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а шо ж ты тут один от зелефермы воюешь? Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6718
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Зрада!!!
Всі на соємайдан в неділю!!!
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Порошенко сделал безвиз с ЕС , а твоя Моника Зеленски сделает безвиз с Логандониею . Хахаха
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Лично мне мой доход и возможность свободного перемещения по ЕС важнее тебя и кумов Пороха.
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а лично мне плевать на то что тебе важнее. и плевать на пролетевшего на выборах сивого сивнорылого жабохряка
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Поэтому ты тот, кто ты есть - тупорылое быдло.
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быдло выходило в воскресенье мычать на майдан под говнарей-недорокеров.
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Порошенко-Лолита в подписанных Минских соглашениях согласился на амнистию террористов Лугандонии. А ты про какую-то монику лопочешь...
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у тебя претензии что Украина сделает безвиз с Украиной? ты хеком объелся?
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Поправочка: с оккупированной засРашкой частью Украины безвиза не будет.
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Зеля сказал а сама Бабушка Беня что сказала..... Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6572 Самозванец не пустозвонь а то поменяю на другого Празеденту...
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а традиционный зелеовощеантимайдан в Мариинском будет?
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Да просто заплатят ему компенсацию в $2 млрд. Ну а те $5 млрд которые заплатил каждый украинец, как рефинансирование - просто простят. Отличная у зебилов перемога! Приват банк НАШ!
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ты чего так воспрянул? он еще сказал "будем договариваться" и второе у тебя есть 2 лярда лишних и за что их мы должны отдать Коломойскому? мозги у вас поклонники хайпа есть?
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рожа порошенка просит 10 ударов бейсбольной битой со всего размаху
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Дурню, він сказав, що не поверне банк, але гроші віддасть як не пишний. А коломийському треба лише його мільярди. блаЗЄнскій посилається на рішення суду і це означає, що в суді все вже вирішено: платники податків заплатять коломИйському. Тому, дурний Зєфане, передчасно радієш.
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Не ори, это сказано для вас!

"При этом, на вопрос получит ли Коломойский от государства компенсацию в 2,2 млрд, президент сказал, что об этом надо спрашивать суд, а не его.Источник: https://censor.net.ua/n3153239" Надеюсь, ты понял смысл сказанного, или партия не позволяет?
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О! Соєва ботоферма працює - вже нові картинки! Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2671
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а шо ж ты тут один от зелефермы воюешь? Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6718
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так, дають смачні смаколики, а не якесь там незрозуміле зелене
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Чего ты суетишься? Всем умным людям давно известно, что банк коломойше не нужен. Зеля вернет ему деньгами (миллиардами). В том числе и из твоего дырявого кармана.
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Так беня сразу сказал,что он его не интересует,он требует компенсации! А про это Зеля ни чего не сказал,отдаст ли бюджет,т е мы ему несколько миллиардов долларов !?
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Ну да... Очень ВАЖНОЕ... но... по-приколу!
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Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, я сам его ему верну, - Зеленский Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7869
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Порошенко сделал безвиз с ЕС , а твоя Моника Зеленски сделает безвиз с Логандониею . Хахаха
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сделал - молодец. а теперь пусть проваливает нафиг, сивая старая брехливая свиножаба!
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Да ладно , видел ка ваши по грядкам копанным чухали . Разберальщики козломордые . Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2703
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Все на антимайдан, зелесрань, рыгослужковая
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узбагойся! никто больше порохохрпяка не выберет президентом. не заставите проголосовать за эту свинью вы никого кроме ваших 8%
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знач кампєнсації бить! вова ж он чєстний, он бабушке то нє аткажет
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А зачем Бене пустой банк. После откачки оттуда ярдов. Это уже проблемы бюджета будут, ну и вкладчиков, есно.
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а Украина вернет ему выведенные через 95-й квартал 5 ярдов приват банка?
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Чую и тут сбрехал... Хотя не, есть варианты: вернёт какойнить бабушкиной прокладке или денег закинет.
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Что, очередная мантра рушится и ты в панике?
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Выше тебе написали. Здание (сооружение) банка коломойше не надобно. Зеля ему деньгами отдаст, в том числе и твоими. А ты, дурачек, все Порога поливаешь Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 732
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значит уже порешали.. налогоплательщики выплатят Бене 2.2 млрд баксов..
Сцукиии!
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Конечно.
Владимир Александрович же сказал, что нужно прорешать договориться до суда.
'Эта мелкая гопота привыкла, что все можно прорешать.
Даже Баканова в США посылали, чтобы все прорешать с судом Делавэра.
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ШАРИЙ РОССИЮ НАЗВАЛ СВОЕЙ СТРАНОЙ, А НЕ УКРАИНУ. ( На 53 мин 40сек)
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Це і так зрозуміло. Тут інші цікаві питання: чи віддасть Україна гроші за ПриватБанк Коломойському, так, як він хоче? Чи віддасть Коломойський гроші , які винен державним установам? Чи винен гроші сам Зєлєнскій Коломойському і скільки? І якщо винен, то чим думає розраховуватись?
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Он не вернёт, а суд вернёт, Зеленский именно так сказал.
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Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский -- врет , как дышит. Беня хочет компенсации в 2 миллиарда . Почему Моника об этом не говорит ?
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Лучше бы вернули. Но вопрос в 170 ярдах грн. что гройсман с гонтаревой напечатали - где они делись? Сколько из этих бумажек в кассе привата осталось, если все то в чем проблема вывести их обратно в минфин. А если не все то где они?
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Конечно.
Все же сказано напрямую, сказал же Владимир Александрович договариваться ДО суда.
Или договорятся выплатить Бене, или суд присудит Бене компенсацию.
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да, ему дадут денег
еще пять млрд к тем, спи..ным
и, может быть, он что то даже откатит зеле )))))))))))
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Вова,ты хорошо подумал прежде чем такое сказать? Смотри, Игорь Валериевич вечером может и в угол на гречку поставить!
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У порохоботов ступор, кого же в этой ситуации одобрять, а про кого кричать зраднык)))
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А бабушка Бэня у вночка требует банк? Не слышал. Бабушка требует у внучка ДЕНЬГИ ЗА БАНК!

А так да! Банк не отдадут! Ни в жисть! Вы шо?!
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Это пацак. Ему бесполезно объяснять разницу между зданием(будинком) и миллиардами денег! Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8849
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Пусть требует. Ох уж мне эти хитрые еврейские бабушки. Кстати, а чего в последнее время не слыхать тезиса мол Земля клоун, а всё решает Коломойских, который "всьо решает"?
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А зачем повторять то, что является аксиомой?

Ну если ты хочешь,то "спейшли фор ю", как говорят в ЛондОнах:
Зеля -клоун, а всё решает Коломойский, который всё решает.
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А два лярди, вважай транш МВФ для тебе копійки? Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9128
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Вы бы таблеточек каких поили, что ли, для улучшения мозгового кровообращения.
Бене выплатят 2 миллиарда денег из госбюджета Украины за Приват, а Вы - дебил - ожидаете "одобрения"?
Да жри с лопаты!
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2,2 млрд пусть платит Моника из своего кармана!
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Ага, щас. Может еще дом в Крыму продать?
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Україна не поверне "ПриватБанк" Коломойському, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8321

Министерство финансов по ошибке опубликовало на официальном сайте пресс-релиз о проигрыше дела Приватбанка. Речь о иске бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова касательно возврата им акций Приватбанка. Позднее новость с сайта была удалена, а Минфин пояснил происходящее «технической ошибкой».
«В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября. Речь о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации», - информирует Liga.net.
В Минфине прокомментировали удаление пресс-релиза тем, что «данное сообщение не является актуальным, и было обнародовано по технической ошибке на сайте», пишут «Українські Новини».
При этом само решение 8 октября принято не было - суд только закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты в 10:30 17 октября, информирует «НВ Бизнес».
https://petrimazepa.com/minfin_po_oshibke_obnarodoval_press_reliz_o_proigryshe_dela_privatbanka
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Подло действуют. Сделают пол-шажочка, ждут реакции. Реакция не соответствует их ожиданиям - включают заднюю.
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Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский

Його поверне Печерський самий гумманний суд в світі.
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Не вернет, а подарит. Еще и с доплатой )))
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Значит бородатая бабушка получит кроме награбленных еще денюжки и после дефолта скупит пол страны
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190 млрд. Кредита из них 170 себе. Собрать половину бабла страны и выдать афелированным фирмам. Вернуться и хрюкать. Вышлите этого бородача в Америку нах он нужен, или к дереву привяжите, чтобы монеты золотые отдал
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