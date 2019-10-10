 Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский

Об этом он заявил отвечая на вопрос журналистки в ходе пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина не вернет ("ПриватБанк" Коломойскому. - Ред.)" , - сказал Зеленский.
При этом, на вопрос получит ли Коломойский от государства компенсацию в 2,2 млрд, президент сказал, что об этом надо спрашивать суд, а не его.
Всі на соємайдан в неділю!!!
"При этом, на вопрос получит ли Коломойский от государства компенсацию в 2,2 млрд, президент сказал, что об этом надо спрашивать суд, а не его.Источник: https://censor.net.ua/n3153239" Надеюсь, ты понял смысл сказанного, или партия не позволяет?
Сцукиии!
Владимир Александрович же сказал, что нужно
прорешатьдоговориться до суда.
'Эта мелкая гопота привыкла, что все можно прорешать.
Даже Баканова в США посылали, чтобы все прорешать с судом Делавэра.
https://youtu.be/3LNE46kVM14
Все же сказано напрямую, сказал же Владимир Александрович договариваться ДО суда.
Или договорятся выплатить Бене, или суд присудит Бене компенсацию.
еще пять млрд к тем, спи..ным
и, может быть, он что то даже откатит зеле )))))))))))
А так да! Банк не отдадут! Ни в жисть! Вы шо?!
Ну если ты хочешь,то "спейшли фор ю", как говорят в ЛондОнах:
Зеля -клоун, а всё решает Коломойский, который всё решает.
Бене выплатят 2 миллиарда денег из госбюджета Украины за Приват, а Вы - дебил - ожидаете "одобрения"?
Да жри с лопаты!
Министерство финансов по ошибке опубликовало на официальном сайте пресс-релиз о проигрыше дела Приватбанка. Речь о иске бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова касательно возврата им акций Приватбанка. Позднее новость с сайта была удалена, а Минфин пояснил происходящее «технической ошибкой».
«В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября. Речь о судебном производстве по иску Коломойского и его кипрской компании Triantal Investments, которые пытаются добиться возврата акций ПриватБанка и требуют признать недействительным договор купли-продажи банка в процессе национализации», - информирует Liga.net.
В Минфине прокомментировали удаление пресс-релиза тем, что «данное сообщение не является актуальным, и было обнародовано по технической ошибке на сайте», пишут «Українські Новини».
При этом само решение 8 октября принято не было - суд только закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты в 10:30 17 октября, информирует «НВ Бизнес».
https://petrimazepa.com/minfin_po_oshibke_obnarodoval_press_reliz_o_proigryshe_dela_privatbanka
Його поверне Печерський самий гумманний суд в світі.