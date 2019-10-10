 Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Журналисты спросили, готов ли президент опубликовать стенограммы своих разговоров, чтобы народ услышал о чем говорит глава государства и на сколько сильно он отстаивает интересы страны.

"Я не готов опубликовать свои разговоры. Я даже не опубликовал свой разговор с господином Трампом. Я Верховный Главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушения "красных линий", но тактика есть тактика, стратегия есть стратегия. Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любого государства. Это что-то новое", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент затронул тему публикации стенограмм разговора с Путиным.

"Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом, очень сложным, очень детальным, но реальным – возвращением людей… К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено. Есть желание получить от этого такой результат, и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории "ДНР", "ЛНР" и на территории России и Крыму? Будет ли у меня такая возможность возвратить? Никогда", - подчеркнул президент.

"Если какие-либо люди, через какие-либо СМИ будут просить меня что-то опубликовать, я начну публиковать разговоры этих людей с другими лидерами. Но я этого не делаю. Потому что я считаю, что это неправильно. Даже если в этих разговорах была та или иная риторика. Даже если она была о каких-то людях, о каких-то фамилиях, я считаю.что это невозможно. Это неправильно. Потому что все это повлияет я понимаю на что. Это будут проблемы с западными партнерами и это буду проблеми внутри нашего общества. У нас итак непростая ситуация. Давайте бороться за результат", - подытожил Зеленский.

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