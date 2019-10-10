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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3199) Путин (25097) Россия (74027) США (15561)

 Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что он не готов публиковать стенограммы своих разговоров с кем-либо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Журналисты спросили, готов ли президент опубликовать стенограммы своих разговоров, чтобы народ услышал о чем говорит глава государства и на сколько сильно он отстаивает интересы страны.

"Я не готов опубликовать свои разговоры. Я даже не опубликовал свой разговор с господином Трампом. Я Верховный Главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушения "красных линий", но тактика есть тактика, стратегия есть стратегия. Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любого государства. Это что-то новое", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент затронул тему публикации стенограмм разговора с Путиным.

"Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом, очень сложным, очень детальным, но реальным – возвращением людей… К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено. Есть желание получить от этого такой результат, и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории "ДНР", "ЛНР" и на территории России и Крыму? Будет ли у меня такая возможность возвратить? Никогда", - подчеркнул президент.

"Если какие-либо люди, через какие-либо СМИ будут просить меня что-то опубликовать, я начну публиковать разговоры этих людей с другими лидерами. Но я этого не делаю. Потому что я считаю, что это неправильно. Даже если в этих разговорах была та или иная риторика. Даже если она была о каких-то людях, о каких-то фамилиях, я считаю.что это невозможно. Это неправильно. Потому что все это повлияет я понимаю на что. Это будут проблемы с западными партнерами и это буду проблеми внутри нашего общества. У нас итак непростая ситуация. Давайте бороться за результат", - подытожил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153238
 
 
 Топ комментарии
 
Ах ты сморчек ЗЕленый!
О чем ты там трепалось? Моника...
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Даже боюсь представить что там про Монику было Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5682
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Даже боюсь представить что там про Монику было Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5682
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ШАРИЙ РОССИЮ НАЗВАЛ СВОЕЙ СТРАНОЙ, А НЕ УКРАИНУ. ( На 53 мин 40сек)

https://youtu.be/3LNE46kVM14
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Ах ты сморчек ЗЕленый!
О чем ты там трепалось? Моника...
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теперь каждый раз когда в.а.зелю будут тыкать в желтую лужу которая из него вытекла он будет прикрываться обменом пленных...
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Просто кто-то на букву з будет висеть на столбе.
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..."в этих разговорах была та или иная риторика"... Петя прав , хотя и жлоб жадный .
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Даже если в этих разговорах была та или иная риторика. Источник: https:// censor.net.ua/n3153238

Какая ТА и какая ИНАЯ??)) Всем -не будет, не обещал, не должен))
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молодец. всё верно. а соевые боты - обиженные подкацапники.
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"З сортиру чути огидливе пердіння" (С) Лесь
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да. твоё. ты соевый обиженный подкацапник.
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точно, Ваня.
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Мне довелось видеть много разных предательств. И, признаюсь, меня всегда удивляло, как низко может пасть человек.Joe Black
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"У меня нет размышлений" и "приведет ли она (публикация базаров с пуйлом) к продолжению наших встреч? "И это чмо мнит себя президентом -през отбросов оно, но никак не президент Украинцев
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А яка військова підготовка в нашого Верховного Головнокомандуючого?
Ні, я нічого не хочу сказати- я сам в армії не служив, хворію на бронхіальну астму і щомиті повинен мати в кишені інгалятор. Але пройшов підготовку і по контракту в тербаті як бойовий медик.
Який діагноз у Зеленського? Чи може він виконувати обов'язки хоча б презедента, не кажу про Верховного Головнокомандуючого?
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Ага, и навредит репутации Моники - кристально честной давалке!
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А стенограмма разговоров с Коломойским???? Тоже помешает??? Чему??? Бабла еще натырить???!!!
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а Украине... отот базар... не может навредить????
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Уже однаково: що публікація розмов, що уперта відмова від такої публікації нашкодить лише дупі самої Моніки. Яким бовдуром треба бути, щоб весь час ставити себе у таку позицію.
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А он ещё не понял ,что главная проблема - это он ?
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