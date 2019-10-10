 "Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.
"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами. Если есть журналисты, которые конструктивно общаемся, мы их, конечно, аккредитуем. С пропагандистами нет смысла общаться. Хотя они ловят президента, он им что-то отвечает, как было в ООН", - добавил он.
Напомним, что 25 сентября во время поездки в ООН Зеленский дал комментарий одному из российских телеканалов.
В апреле российские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал тогда еще только избранный президентом Владимир Зеленский.
вот видео, он сказал моя страна.
https://youtu.be/3LNE46kVM14