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Все про:Зеленский (3199) пресс-конференция (223) пропаганда (2322) Тимошенко_Кирилл (11)

 "Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского

Российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась аккредитоваться на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, но получила отказ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.

"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами. Если есть журналисты, которые конструктивно общаемся, мы их, конечно, аккредитуем. С пропагандистами нет смысла общаться. Хотя они ловят президента, он им что-то отвечает, как было в ООН", - добавил он.

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Напомним, что 25 сентября во время поездки в ООН Зеленский дал комментарий одному из российских телеканалов.

В апреле российские журналисты обманом попали на территорию турецкой гостиницы, где на выходных отдыхал тогда еще только избранный президентом Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153236
 
   
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Зеленский отказал Скабеевой в оральной аккредитации.
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не пустили монику к телу скабеевой. "Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 6053
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Нужно было аккредитовать, а потом мендель на неё натравить.
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официально -нет, ну, а в кулуарах какого-нибудь форума-подходите, не стесняйтесь, без переводчиков)))
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И так на раз два три свиноботы дружно заскулили в защиту журнализдки)
"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами": замглавы ОП Тимошенко сообщил, что Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон Зеленского - Цензор.НЕТ 9369
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А чего ты картинку фотку с митинга избирателей зеленскава запостил?
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Мы не хотим общаться... его ловят...он что-тоотвечает...


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Цирк для зебыдла -в США оно общалось исключительно с рашпропагандонами
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А в Кремле не боятся колких вопросов и дают аккредитацию любым пропагандистам. В этом и заключается наша слабость.
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Не так нужно делать. Запустить в Украину, а потом упаковывать и закрывать. Нужно действовать кацапскими методами.
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Скабеева зло,впрочем как и Зеленский.
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ШАРИЙ РОССИЮ НАЗВАЛ СВОЕЙ СТРАНОЙ, А НЕ УКРАИНУ. ( На 53 мин 40сек)
вот видео, он сказал моя страна.
https://youtu.be/3LNE46kVM14
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Порохоботы я рад что мародера зеля поставил раком,теперь чоколад для вас практически без особого труда добыть мона😆😆😆
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