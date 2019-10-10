 Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.

Так, отвечая на вопрос, может ли он пообещать, что финансирование Офиса Президента не будет увеличено в 2020 году, Зеленский сакзал: "Да".

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Напомним, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования Офиса Президента на 40 млн гривен.