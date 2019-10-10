 Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.
Так, отвечая на вопрос, может ли он пообещать, что финансирование Офиса Президента не будет увеличено в 2020 году, Зеленский сакзал: "Да".
Напомним, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования Офиса Президента на 40 млн гривен.
-Ви фоп?
-Я не фоп
-А хто фоп?
-Фопи
-Ну ви теж якби фоп
-Але я не фоп
-Але ж ми всі вийшли з фопів
-Не всі
-Так
-Ну то й що?
-Дуже дякую
-За що?
-За питання
-Так що буде з фопами?
-Дивіться,мої хлопці ну тобто ми з хлопцями хоча не можна так казати ось
-???
-Дуже дякую а хто ви?
Ставки на фаворит спорт принимают?
Или он не ваш народ ? Если не ваш - может, вы страной ошиблись ?
А он наврал в 99% случаев открытия рта.
Господин назвал меня любимой женой! (С)