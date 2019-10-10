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 Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что финансирование Офиса Президента в Бюджете-2020 увеличено не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время пресс-марафона.

Так, отвечая на вопрос, может ли он пообещать, что финансирование Офиса Президента не будет увеличено в 2020 году, Зеленский сакзал: "Да".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2020 ориентировочно будет внесен в Раду 18 октября, - Разумков

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования Офиса Президента на 40 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3153232
 
 
 Топ комментарии
 
и тут моника зеленски сбрехал: "не увеличили"... просто провели через снбо
Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет - Цензор.НЕТ 6476
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Все знают что Зеленский врет!
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мені подобається формулювання "утримання президента": корм, чистка клітки, гумові іграшки, щеплення від сказу, таблетки від глистів, ошийник від бліх...
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самая смешное то, что всех зебилов собрали на ботоферме и заставили дословно конспектировать "речь величайшего правителя современности" а кто не успеет все записать - останется без зарплаты Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет - Цензор.НЕТ 8131
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уже! со следующего дня вся ботоферма моники начнет копипастить цитатники "вяликага Зе!" Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет - Цензор.НЕТ 6838
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Моя любимая Бюджет-2020: Зеленський обіцяє, що фінансування Офісу Президента не збільшуватиметься - Цензор.НЕТ 6161
-Ви фоп?
-Я не фоп
-А хто фоп?
-Фопи
-Ну ви теж якби фоп
-Але я не фоп
-Але ж ми всі вийшли з фопів
-Не всі
-Так
-Ну то й що?
-Дуже дякую
-За що?
-За питання
-Так що буде з фопами?
-Дивіться,мої хлопці ну тобто ми з хлопцями хоча не можна так казати ось
-???
-Дуже дякую а хто ви?
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Соврал?

Ставки на фаворит спорт принимают?
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они через СНБО будут тырить деньги.. поэтому Данилюк и ушел с посады..
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А потом такой: А я вам ничего не обещал! Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет - Цензор.НЕТ 7743
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и тут моника зеленски сбрехал: "не увеличили"... просто провели через снбо
Бюджет-2020: Зеленский обещает, что финансирование Офиса Президента увеличено не будет - Цензор.НЕТ 6476
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мені подобається формулювання "утримання президента": корм, чистка клітки, гумові іграшки, щеплення від сказу, таблетки від глистів, ошийник від бліх...
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Просто это не их страна и не их народ. Потому их не интересует ни Минсоц, ни МОЗ.
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Верим голобородько ведь он народный препуздент 😂😂😂
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Ну, 1,7 млрд. гривен у МОЗ вы уже отобрали. Наверное, так любите свой народ.
Или он не ваш народ ? Если не ваш - может, вы страной ошиблись ?
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а шо, израильские пенсионеры должны голодать?
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A Израиль тут вообще не при деле. Разве Гончарук - еврей ? Да и Зеленский никакой не еврей. Он просто новомалоросс.
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Через два раза "ДА" пацанчика уже можно провести линию "НАВРАЛ"
А он наврал в 99% случаев открытия рта.
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Оказывается, не так-то петиков и много! Не успевают за Зелей. А то, ников понабирали себе для создания эффекта массовости.
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Зеленский сакзал: "Да" сакзал так сакзал
Господин назвал меня любимой женой! (С)
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Зеленский решил блеснуть знанием английского языка, и пообщаться с иностранным журналистом без переводчика. Он долго и пространно отвечал, подбирая слова и фразы, пока не выяснилось, что Зе просто не понял вопрос. © сеть
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